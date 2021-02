Política de Miami influye en elecciones en Coral Gables

Ayuntamiento de Coral Gables. Miami Herald file photo

Una docena de candidatos que se postulan para tres escaños en las elecciones de abril de Coral Gables provienen de diferentes orígenes y carreras y varían ampliamente en edad y experiencia. Pero casi la mitad comparten un elemento común: profundos lazos con el escenario político de Miami.

Cuando falta una semana para la fecha tope para inscribirse, parece que en la votación del 13 de abril participarán dos candidatos que son ex asesores de la comisión de Miami, dos candidatos involucrados en algunas de las peleas políticas más desordenadas de Miami y un aspirante a alcaldía cuya relación con el propio alcalde de Miami se remonta a la infancia. Mientras tanto, a Coral Gables ha llegado personal de Miami, conocido por su marca única de inestabilidad.

Con tantas cosas en común, las dos municipalidades han comenzado a compartir más que límites a medida que el drama político de Miami se filtra a las elecciones de Coral Gables.

“Lo último que quiero ver es que Coral Gables se convierta en Miami. Es política sucia en una ciudad maravillosa”, dijo Joe Arriola, ex administrador de Miami, quien vive en las afueras de Coral Gables pero ha participado en dos campañas. “Lo último que quiero ver en Coral Gables es cualquier cosa que se asemeje a eso”.

Las conexiones de los candidatos a Miami son evidentes en la carrera por la alcaldía y los grupos abiertos por los escaños dos y tres. En particular, cada carrera por la Comisión cuenta con un candidato que ha trabajado en la campaña del comisionado miamense y ex alcalde Joe Carollo, quien tiene un historial de décadas de participación en la agitación política en el Ayuntamiento de Miami.

El candidato del grupo Tres, Javier Baños, un contador público que ha sido tesorero de las cuentas de campaña y el comité de acción política de Carollo, y fue nombrado por Carollo al Bayfront Park Management Trust. La suegra de Baños también es prima de Carollo.

Arriola, que está respaldando a uno de los oponentes de Baños, Alex Bucelo, dijo que lo está haciendo en un esfuerzo por frustrar a un candidato que está “asociado con lo algo que creo que es penal”, dijo, refiriéndose a Carollo.

En una entrevista, Baños dijo que sabe que Carollo es “controversial”. Pero dijo que su afiliación con el comisionado “no es un problema”. Baños también criticó a la bloguera política Elaine de Valle, quien destacó algunas de las conexiones de Miami en las elecciones de Coral Gables en su blog, incluyendo una sección sobre Baños.

“Voy a postularme sobre mi historial”, dijo. “La única gente que inyecta la política de Miami en Coral Gables es Elaine de Valle y mis oponentes”.

Carollo declaró al Miami Herald el miércoles que no sabe por qué mencionan su nombre y dijo que no tiene planes de participar en ninguna de las carreras por comisiones.

Joe Carollo (derecha), comisionado por el Distrito 3 de Miami, y el alcalde Francis Suarez, hablan con los medios sobre los esfuerzos de vacunación en Miami durante una conferencia de prensa en Coconut Grove el martes 19 de enero de 2021. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

“Estos desgraciados como Arriola quieren mencionar mi nombre porque contraté a un contador”, dijo. “Le deseo al señor Baños mucha suerte en su carrera, pero si gana o no no es asunto mío”.

Baños no es el único candidato vinculado con Carollo. En la carrera del grupo dos, que cuenta con siete candidatos, a la abogada Tania Cruz-Giménez le pagó poco menos de $200,000 el comité político y la campaña de Carollo durante su campaña en Miami 2017 y después, cuando defendió a Carollo en una demanda acusó al comisionado de no vivir en su distrito el tiempo suficiente para cumplir los requisitos para la elección.

Pero Cruz-Giménez tuvo una pelea con Carollo y ahora es parte de un esfuerzo para revocar al comisionado de Miami.

Cruz-Giménez, nuera del representante federal republicano Carlos Giménez, ex alcalde, ex jefe de bomberos de Miami y ex administrador de Miami, dijo que sería una comisionada que trataría de controla lo hecho en Dinner Key.

“No quiero ver la corrupción, la falta de respeto, la incapacidad para hacer avanzar el gobierno de la ciudad y los negocios”, dijo. “Es el maltrato a los empleados, el maltrato a los vecinos y dueños de negocios, el abuso de poder y la venta de la ciudad pieza por pieza al mejor postor. No quiero verlo”.

Emiliano Aantúnez, de Dark Horse Strategies, un asesor en la campaña por el revocatorio de Carollo, está trabajando en la campaña de Cruz-Giménez. La candidata también recibió cheques de $1,000 del propietario y la esposa de Ball & Chain, un bar de La Pequeña Habana involucrado en un contencioso con Carollo.

Otros candidatos también tienen lazos con Miami. Claudia MIró, candidata por el grupo dos, trabajó hace años para el entonces comisionado miamense Marc Sarnoff y para Kirk Menénez, candidato por el grupo tress, quien fue jefe de personal del comisionado miamense Ken Russell y abogado municipal adjunto.

Menéndez dijo que su tiempo en Miami fue formativo y que traerá su experiencia con las legislaciones y la obtención de fondos al Ayuntamiento a través de la lente de un “residente de Coral Gables de toda la vida”.

Miró, que trabaja en el Departamento de Mercadotecnia del condado, dijo que su experiencia trabajando en estrecha colaboración con la oficina del administrador municipal de Miami Miami le da la experiencia para “trabajar bien” en Coral Gables.

Tal vez el vínculo más importante entre los políticos de Miami y Gables es la estrecha amistad entre el alcalde de Miami, Francis Suárez, y Vince Lago, un comisionado de Gables que se espera se postule a la alcaldía. Su amistad se remonta a los días en la cancha de básquetbol cuando eran niños. Los dos han apoyado sus respectivas campañas durante años y las este año muestran que los lazos siguen siendo fuertes. El padre de Suárez, el ex alcalde Xavier Suárez, le dio a Lago $500 a través de un comité político. Uno de los principales asistentes del Ayuntamiento de Suárez, Giovanni Castro, le dio a Lago $300.

Lago dijo que sus conexiones lo han ayudado no solo a aprender a gobernar mejor Coral Gables, sino que también presentó proyectos de ley en colaboración con Miami y otros municipios vecinos. Lago cuestiona la idea de que sus relaciones con Miami se traduzcan en traer los problemas de Miami a Coral Gables.

“Somos una ciudad que ha prosperado en la colegialidad y el respeto”, dijo Lago. “Nos sentimos muy orgullosos de nuestra ética”.