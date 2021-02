‘Un buen amigo’: Ivanka Trump no se postulará contra Marco Rubio en 2022

Fotografía de archivo del 21 de julio de 2016 de Ivanka Trump caminando hacia el estrado durante la Convención Nacional del Partido Republicano, en Cleveland. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

Después de meses de especulaciones, el senador federal floridano Marco Rubio no tendrá que preocuparse por una primaria republicana de un futuro residente de Indian Creek.

La oficina del senador Marco Rubio dijo el jueves que Ivanka Trump , hija del ex presidente Donald Trump y ex asesora de la Casa Blanca, no tiene planes de presentarse contra Rubio en las elecciones de 2022.

“Marco habló con Ivanka hace unas semanas y ella le ofreció su apoyo”, dijo el portavoz de Rubio, Nick Iacovella. Una fuente cercana a Ivanka Trump confirmó los dos se reunieron hace poco.

La decisión de Ivanka Trump de no presentarse contra uno de los antiguos rivales presidenciales de su padre fue reportada inicialmente por el New York Times.

En un comunicado, Ivanka Trump dijo que Rubio “es un tremendo defensor de las familias trabajadoras” y “un buen amigo”.

“He visto el compromiso de Marco de luchar por las familias a través de nuestro trabajo juntos para duplicar el crédito tributario por hijos, conseguir que millones más de estadounidenses tengan acceso a permisos familiares pagados y crear el programa de protección de nómina para apoyar a las pequeñas empresas durante la pandemia”, dijo Ivanka Trump.

Mientras aumentaban las especulaciones de que Ivanka Trump se presentaría contra Rubio después que anunció la compra de un lote de $30 millones en Indian Creek en diciembre, nunca tomó medidas serias para montar una campaña y Rubio defendió a su padre durante su segundo juicio político. Ivanka Trump y su familia están alquilando en Surfside hasta que se construya su casa.

En un mitin antes de las elecciones de la segunda vuelta en Georgia en enero, Donald Trump restó importancia a la posibilidad de que su hija se postulara al cargo.

“Realmente no le gusta el concepto de postularse para el cargo”, dijo Trump. “Ella dice: ‘¿Para qué lo necesito?’“

En una declaración el jueves, Rubio dijo que está “increíblemente agradecido a Ivanka por su amistad y apoyo”.

Se espera que las elecciones al Senado federal de 2022 en la Florida sean competitivas, aunque Rubio aún no tiene un aspirante demócrata serio. El floridano lanzará su carrera como favorito teniendo en cuenta el fuerte desempeño de Trump en 2020 y el margen de victoria de 8% de Rubio en su candidatura a la reelección en 2016.

Rubio enfrentó críticas de algunos partidarios de Donald Trump y protestas frente a su casa antes del mortal motín en el Capitolio federal el 6 de enero. Pero argumentó que condenar a Trump, que ahora es un ciudadano privado, por incitar a una insurrección mientras estaba en el cargo sienta un “peligroso precedente constitucional”.

“Voté a favor de absolver al ex presidente Trump porque no permitiré que mi enojo por el ataque del 6 de enero ni la intimidación política de la izquierda me lleven a apoyar un peligroso precedente constitucional”, dijo Rubio en un comunicado poco después de votar para absolver a Trump el sábado.

Rubio e Ivanka Trump trabajaron con frecuencia durante el tiempo de su padre en el cargo, sobre todo en el aumento de los créditos fiscales por hijos de familias trabajadores. En 2017, dijo que su relación de trabajo comenzó durante los debates de las primarias de 2016, donde Rubio insinuó que Donald Trump no era una persona capaz y Trump use refirió a él repetidas veces como “Marquito” para burlarse del senador.

Rubio dijo que durante esos debates se creó un vínculo importante entre las familias Rubio y Trump. Ivanka Trump se sentaba con frecuencia cerca de la familia Rubio, mientras Rubio lanzaba la propuesta del aumento del crédito tributario por hijos durante los debates, y ella quedó impresionada con su mensaje.

El senador Marco Rubio e Ivanka hablan de la importancia del los créditos por hijo para las familias trabajadoras, en el Capitolio el 25 de octubre de 2017 en Washington DC. Olivier Douliery TNS

“El que vio los debates pudiera pensar que lo único que ocurrió fue lo que se vio en esas dos horas, pero... la familia Trump y la nuestra siempre se sentaron en el mismo lugar”, dijo Rubio. “Y así con el tiempo desarrollamos una relación con ellos”.