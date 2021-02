Alquilaron barcos por placer en Florida. Terminaron en problemas con el Servicio Guardacostas

Servicio Guardacostas

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El barco Sweet Melissa III metió en problemas a su propietario el pasado fin de semana por el Día de los Presidentes cerca de Miami Beach.

Entre tanto, el barco de Fort Lauderdale, Monster también le dio dolores de cabeza a su capitán.

Se trata apenas de dos de las ocho embarcaciones que fueron paradas por escampavías del Servicio Guardacostas en Miami Beach y St. Petersburg el pasado fin de semana en aguas de la Florida por operar como embarcaciones de pasajeros ilegales, según un comunicado que la agencia dio a conocer el jueves.

Los barcos Dominator y Sebasturn, ambos de Boca Ratón, también fueron multados.

Tripulaciones de las estaciones de Miami Beach y St. Petersburg del Servicio Guardacostas abordaron las embarcaciones y descubrieron que dos de los operadores habían violado las órdenes del capitán de puerto, lo que es un delito federal. Las órdenes del capitán de puerto le dan al distrito, al sector y a la agencia autoridad sobre las embarcaciones, las instalaciones, las operaciones de carga, y las personas que trabajan en las embarcaciones y el canal, de acuerdo con el Servicio Guardacostas.

La estación del Servicio Guardacostas de Miami Beach y su Sección de Servicios Investigativos detuvieron a un infractor federal, el capitán del yate Sweet Melissa III, cerca de Miami Beach. La otra violación de las órdenes del capitán de puerto tuvo lugar en St. Petersburg cerca del canal Courtney Campbell en el área de Tampa Bay.

Esta embarcación tenía ocho pasajeros que pagaron cerca de $200 cada uno por alquilar el barco, según el Servicio Guardacostas.

Entre las violaciones están:

No tener un certificado de inspección válido, no contar con un programa de droga y alcohol, y no cumplir con una orden del capitán de puerto.

Para los pasajeros de una embarcación de placer que viole los reglamentos el viaje puede terminar como una verdadera pesadilla.

“No hay ninguna garantía que el dinero se devolverá después que el viaje haya terminado”, dijo en un comunicado Jesús Porrata, jefe de la División de Investigaciones del sector de Miami del Servicio Guardacostas.

Lo que clientes deben hacer

El Servicio Guardacostas sugiere que antes de alquilar un barco, el cliente debe preguntar por las credenciales del capitán.

“Si el dueño o el operador no puede presentar el folleto rojo del Servicio Guardacostas, se recomienda muy seriamente no llegar a ningún acuerdo”.

De igual modo, se debe verificar que el capitán tiene un plan seguro y la credencial Merchant Mariner.

En los barcos grandes con más de seis pasajeros, también se debe exigir ver un Certificado de Inspección emitido por el Servicio Guardacostas. Si el operador no puede presentar las credenciales apropiadas, entonces no suba al barco, dice la agencia.

Multas

Los dueños y operadores de embarcaciones de pasajeros ilegales pueden enfrentar multas civiles por un máximo de $60,000 o más por violar las órdenes establecidas.

Por su parte, los dueños y operadores que violen la orden de un capitán de puerto, pueden encarar multas por más de $95,000.

