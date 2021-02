Dos policías de Miami-Dade pelearon por una mujer. Uno está acusado de agredirla en Zoom

Lewis Díaz, de 29 años y policía de Miami-Dade, enfrenta cargos de aprisionamiento falso y agresión. - Handout

El policía de Miami-Dade Lewis Díaz salía con una mujer de 31 años quien anteriormente había salido con otro policía, el sargento Carlos Ramos, también de Miami-Dade.

La mala sangre entre los dos agentes estuvo gestándose durante meses, según registros judiciales, y finalmente se derramó a la vista del público esta semana. La razón, dicen las autoridades: Díaz se enfureció porque la mujer pidió desestimar una orden de alejamiento contra Ramos y la atacó durante una audiencia judicial sobre el caso contra su rival. Díaz, de 29 años, ha sido acusado de agresión, manipulación de testigos y encarcelamiento falso.

El departamento dijo el viernes que Díaz y Ramos, que no han sido encausados por nada pero sí acusados de acecho, han sido relevados de sus funciones. Díaz, del Distrito de Hammocks, está bajo arresto domiciliario, según los registros. No contestó una llamada a su teléfono el viernes. Su registro judicial no indica que tenga un abogado defensor.

A través de su abogado, Ramos, del Distrito Sur, declinó hacer comentarios.

Una fuente policial dijo que la fricción entre los hombres había ido en aumento y que recientemente hubo un altercado entre los dos. “Fue una especie de cosa machista”, que fue detenida por otros antes que llegara a las manos, dijo la fuente. “Pero ya iban a pegarse”.

La mujer, en una petición de orden de alejamiento presentada el mes pasado, alegó que Ramos la había acosado “pasando lentamente por la puerta de su casa en su coche patrulla mientras la miraba”, al menos siete veces desde octubre.

Ramos, alegó, estaba “extremadamente celoso” de Díaz y la llamó para exhortarla a “presentar cargos” contra él por razones no especificadas. Dijo que llamó al 911 y presentó una denuncia policial, pero que “no se hizo nada al respecto porque [Ramos] es policía”, decía la petición. Se concedió una orden de restricción temporal y una audiencia judicial por Zoom estaba programada para el miércoles por la tarde.

Pero según un informe policial, Díaz “se enfureció” cuando dijo que quería desestimar el caso. Él la agarró, “sacándola por la fuerza de su asiento y le ordenó que continuara con el caso”, dijo el informe policial.

Desde un dormitorio, ella inició sesión en la audiencia un poco más tarde. Según los registros judiciales, la petición fue desestimada voluntariamente. Díaz supuestamente entró en la habitación, agarró el teléfono, terminó la videoconferencia y la obligó a salir en su auto.

“No te lo estoy preguntando, te lo ordeno”, dijo, según su informe de arresto.

Durante la investigación, dijo la Policía de Miami-Dade, Díaz llamó y envió mensajes de texto a la mujer “aconsejándole que no hablara con la policía sobre el incidente”.

Díaz, quien fue brevemente detective de homicidios el año pasado, pronto fue arrestado por agentes de su propio departamento. Invocó su derecho a guardar silencio.