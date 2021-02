Miami inaugura millonario proyecto de caminos peatonales en La Pequeña Habana

Leer más

Cuando tenía dos años y medio en Cuba, Ana Lázara Rodríguez se escapó de su casa y fue al cine a ver el clásico de los monstruos gigantes de 1933 “King Kong”.

“Solo una niña de dos años se asustaría con una película como esta, porque era un dibujo animado”, dijo esta alegre y discreta mujer de 82 años. “Pero yo aún no sabía leer y la película estaba en inglés, el cual yo no hablaba. Lo único que pude deducir fue que King Kong agarraba a las mujeres, y me sentí amenazada”.