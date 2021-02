¿Son las vacunas la razón por la que están disminuyendo los casos de coronavirus?

Un trabajador médico llena una jeringa con una dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech en el Centro Médico de Tokio, el miércoles 17 de febrero de 2021. AP

Durante las últimas cinco semanas, los casos de coronavirus han ido disminuyendo de forma constante en Estados Unidos tras los picos que probablemente se produjeron por las reuniones decembrinas. Mientras tanto, las tasas de vacunación contra el COVID-19 se han acelerado.

La gran incógnita: ¿Están conectadas ambas tendencias?

Los expertos coinciden en que es demasiado pronto para saber si la pequeña cantidad de vacunas administradas en relación con la población estadounidense es la responsable del reciente descenso de casos, hospitalizaciones y muertes. Esto se debe en parte a que las vacunas contra el COVID-19 no previenen la infección, sino la enfermedad grave y la muerte, lo que significa que las personas vacunadas pueden seguir contrayendo el virus y contagiando a otras personas.

Sin embargo, los estudios muestran que las cortinas pueden estar subiendo, dando paso a que las vacunas y todos sus beneficios se esparzan por toda la nación.

“Desgraciadamente, hemos dejado que este virus se extienda ampliamente y estamos lanzando la campaña de vacunación en el momento más crítico de la amenaza”, dijo a The New York Times la doctora Lauren Meyers, profesora de biología y estadística de la Universidad de Texas en Austin.

Y los expertos en enfermedades infecciosas afirman que no sabremos cuándo exactamente la carga de casos y los datos de hospitalizaciones reflejarán los beneficios de la vacunación contra el COVID-19, o cuándo la vida adquirirá cierta sensación de normalidad.

“La realidad es que la vacuna no es una solución milagrosa. Obviamente, es muy importante, pero no se trata de un: ‘Si tenemos la vacuna, todos nuestros problemas están resueltos’”, dijo el doctor Benjamin Linas, epidemiólogo de la Universidad de Boston, a la emisora WBUR en enero. “Si quieres llegar a un mundo en el que podamos empezar a relajar [las restricciones] durante el verano o el próximo otoño, ponte las mascarillas y no te las quites”.

Sin embargo, la nueva información científica apunta en “una dirección muy favorable”, dijo el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca en materia de coronavirus, durante una sesión informativa sobre el COVID-19 celebrada el miércoles.

Dijo que Pfizer y Moderna, las dos empresas que están detrás de las vacunas contra el coronavirus autorizadas en Estados Unidos, están midiendo la cantidad de virus, o carga viral, en la nasofaringe de las personas que se infectaron del coronavirus después de la vacunación, así como en individuos no vacunados que no muestran síntomas.

Comprender la diferencia en las cargas virales de estos dos grupos de personas ayudará a los científicos a saber si las personas vacunadas pueden seguir transmitiendo el virus a otras, y en qué medida. En general, cuanto mayor sea la carga viral de una persona, mayor será la posibilidad de contagiar a otras personas.

Israel es hasta ahora el país que más personas ha vacunado per cápita en el mundo, inyectando 78 dosis de vacuna contra el COVID-19 por cada 100 individuos, en comparación con las 16.7 dosis por cada 100 personas en Estados Unidos, dijo Fauci.

Un estudio no revisado por pares descubrió que la carga viral se reduce cuatro veces en las personas que se infectan con el coronavirus entre 12 y 28 días después de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. “Esta reducción de la carga viral sugiere una menor capacidad infecciosa, lo que contribuye aún más al impacto de la vacuna en la propagación del virus”, señaló el estudio publicado el 8 de febrero.

Otro estudio realizado en España en 282 grupos de infectados por el coronavirus descubrió que las cargas virales más altas en los hisopados nasales de los pacientes infectados se asociaban con un mayor riesgo de transmisión. En otras palabras, eran más contagiosos.

“El mensaje principal es el siguiente: cuando te toque vacunarte, hazlo”, dijo Fauci. “No solo es bueno para ti, tu familia y tu comunidad, sino que tendrá un impacto muy importante en la dinámica de los brotes en nuestro país”.

Algunos expertos afirman que una mayor atención en los comportamientos preventivos, como el uso de mascarillas y el distanciamiento físico, puede explicar por qué los casos de COVID-19 están disminuyendo en todo el país, mientras que otros especulan que las infecciones pueden estar pasando inadvertidas a medida que los esfuerzos de realización de pruebas de detección son desplazados por los de vacunación, reportó McClatchy News.

Hasta el 18 de febrero, más de 41 millones de personas han recibido su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras que 16.1 millones han recibido la segunda y última dosis, según muestra un registro de los Centers for Disease Control and Prevention. Eso supone un total de 57.7 millones de dosis administradas en Estados Unidos, o alrededor del 12.1% de la población total, informó NPR.

Quizá pasen meses antes de que las vacunas hagan realmente mella en la carga de casos de coronavirus, pero, mientras tanto, evitarán enfermedades graves y muertes en las poblaciones más vulnerables, dicen los expertos, una victoria en sí misma.

“Es posible que lleguemos a un punto en el que, aunque el virus siga propagándose, sea menos mortal a nivel de población y los formuladores de políticas se sientan cómodos relajando algunas de las medidas que ahora en vigor para proteger a nuestros sistemas de salud y salvar vidas”, declaró Meyers, de la Universidad de Texas, al New York Times.