¿Por qué hay cinco meses de espera para recibir los beneficios por discapacidad?

María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Por qué hay conco meses de espera para recibir los beneficios por discapacidad?

S. Alvarez, Miami

La ley establece que los beneficios por discapacidad del Seguro Social se pueden pagar solo después de que usted haya sido discapacitado continuamente durante un período de cinco meses calendario completos. Los beneficios por discapacidad del Seguro Social comienzan con el sexto mes completo posterior a la fecha en que comenzó su discapacidad. No puede recibir beneficios por ningún mes durante el período de espera. Obtenga más información en www.socialsecurity.gov/disability.

¿Cuáles son los requisitos para recibir los beneficios de viuda discapacitada?

C. Hernández, Miami Lakes

Es posible que pueda obtener los beneficios de viudo discapacitado a los 50 años si cumple con el requisito de discapacidad del Seguro Social. Su discapacidad debe haber comenzado antes de los 60 años y dentro de los siete años posteriores a la última de las siguientes fechas: el mes en que falleció el trabajador; el último mes tenía derecho a beneficios de sobrevivientes en el registro del trabajador como padre que cuida a un hijo menor sobreviviente; o el mes en que su derecho anterior a los beneficios de viudo discapacitado terminó porque su discapacidad terminó. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/planners/disability/dqualify9.html.

Sé que necesito tener recursos limitados para recibir el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). Pero, ¿qué se considera un recurso?

R. Pérez, Hialeah

Los recursos son cosas que posee y que puede usar como apoyo. Incluyen efectivo, bienes raíces, pertenencias personales, cuentas bancarias, acciones y bonos. Para ser elegible para SSI, una persona no debe tener más de $2,000 en recursos contables. Una pareja casada no debe tener más de $3,000 en recursos contables. Si posee recursos por encima del límite de SSI, puede obtener beneficios de SSI mientras intenta vender los recursos. No todos sus recursos cuentan para el límite de recursos de SSI. Por ejemplo:

• La casa en la que vive y la tierra en la que se encuentra no cuentan.

• Sus efectos personales y artículos para el hogar no cuentan.

• Las pólizas de seguro de vida pueden no contar, dependiendo de su valor.

• Su automóvil generalmente no cuenta.

Tengo 65 años, no estoy listo para jubilarme, pero quiero solicitar mi cobertura de Medicare. ¿Cómo puedo hacer eso?

L. Jackson, Coconut Grove

La forma más fácil y conveniente es solicitar en línea. Use nuestra aplicación en línea para inscribirse en Medicare. Tarda menos de 10 minutos. En la mayoría de los casos, una vez que su solicitud se envía electrónicamente, ya está. No hay formularios para firmar y generalmente no se requiere documentación. El Seguro Social procesará su solicitud y se comunicará con usted si necesitamos más información. Recibirá su tarjeta de Medicare por correo. Es conveniente, rápido y fácil. No es necesario conducir a una oficina local del Seguro Social o esperar una cita con un representante del Seguro Social. Comience hoy en www.segurosocial.gov/benefits/medicare.