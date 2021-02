¿Los planes de Kim Kardashian para después del divorcio? Mudarse a Miami, dice reporte

En esta foto de archivo del 4 de junio de 2018, Kim Kardashian West llega a los CFDA Fashion Awards en Brooklyn Museum de Nueva York. La estrella de reality apeló con éxito al presidente Donald Trump para liberar a Alice Marie Johnson de prisión. A Johnson, que pasó más de dos décadas en una prisión federal por condenas de drogas en 1996 y no era elegible para la libertad condicional, se le conmutó la sentencia esta semana. (Foto por Evan Agostini/Invision/AP, Archivo) Invision

No podemos culparla. El clima ha sido glorioso en el sur de la Florida últimamente.

Sí, nos enteramos de que después del divorcio, Kim Kardashian se instalará en Miami.

Según el último número de Life & Style, la que pronto será madre soltera de cuatro hijos se mudará acá por unos “meses”.

“Se la pasó a lo grande grabando ‘Kourtney & Kim Take Miami’ allí hace años y siempre le ha encantado el sur de la Florida”, comentó una fuente a la publicación. “Está echando un vistazo a las propiedades en Miami, y a los hombres de Miami”.

La estrella de reality de 40 años y su hermana mayor aparecieron en la corta serie que narraba cómo las fashionistas abrían un segundo local de su boutique DASH en South Beach.

Recordamos el amor de Kim Kardashian por Miami en su cumpleaños 40.

El programa de E! duró de 2009 a 2013. Otros miembros del elenco eran la hermana pequeña Khloe; el entonces novio de Kourney, Scott Disick; y el mejor amigo de la familia, Jonathan Cheban.

Dado que “Keeping Up with the Kardashians” está por finalizar, Kim tendrá algo de tiempo libre. Tal vez la celebridad pueda dedicarse a los bienes raíces como el resto de las celebridades como Cindy Crawford, Tom Brady (además de muchos Trumps).

O tal vez podría participar en el reinicio de “Real Housewives of Miami”. O no.

En cuanto a Kanye West, su ex, por lo que hemos escuchado, está decidido a vivir en su extenso rancho de Wyoming, pero sabemos que al rapero no le importaría venir de visita. Le gusta la vida nocturna, cuando se ponga en marcha de nuevo.

Mira a Kanye West vestido de pies a cabeza de plata para su ópera durante Art Basel.

También le gusta la naturaleza. Recordamos la visita de West en 2019 a Fairchild Tropical Botanic Garden, cuando vio un cocodrilo, se maravilló con mariposas e incluso habló con un árbol.

Pese al reportaje de L&S que dice que está soltera y lista para una nueva aventura, una fuente le dijo a E! que ahora mismo solo quiere ser mamá.

“Kim no está lista para empezar citas de nuevo y no está enfocada en tener citas aún. Ha tenido un año difícil y quiere centrarse en sí misma y en sus hijos ahora mismo”.

Sea lo que sea lo que haga Kardashian (que tiene una exitosa línea de belleza y lencería) y donde sea que termine, estamos seguros de que nos enteraremos muy pronto.