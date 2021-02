Los floridanos pagan menos por los seguros contra inundaciones. Pero subirá el costo?

Un coche circula por una inundación en la Northeast 11th Street y Biscayne Boulevard en el centro de Miami, el martes 16 de febrero de 2021. adiaz@miamiherald.com

Si vives en la Florida, probablemente deberías estar pagando más por el seguro contra inundaciones. Y es probable que lo hagas pronto.

La primera es la conclusión de un nuevo análisis de la First Street Foundation, un grupo de investigación sin ánimos de lucro centrado en el impacto del clima sobre el valor de la propiedad, el cual ha descubierto que la mayoría de los floridanos enfrenta un riesgo de inundación mayor de lo que indican los costos de su seguro.

La segunda predicción se debe a que el National Flood Insurance Program va a poner en marcha una nueva forma de fijar los precios de los seguros contra inundaciones a finales de este año. Los expertos prevén que esto conducirá a tarifas más altas para los propietarios de viviendas en lugares propensos a las inundaciones como la Florida. Potencialmente, mucho más altas en algunos lugares.

Por ejemplo, la prima promedio en la ciudad de Miami es de $1,069 al año, según los cálculos de First Street. El precio “adecuado”, según la organización sin fines de lucro, es de unos $1,500.

En algunas ciudades, como Miami Beach, los cálculos muestran que los riesgos de inundación están actualmente muy infravalorados. Habría que multiplicar casi por diez el precio promedio para ajustarlo a los riesgos, lo que supone una prima anual de $20,000. En otros casos afortunados, como el del sur de Miami, la investigación mostró en realidad una disminución del 16%, lo que indica que los residentes quizás están pagando en exceso por su riesgo.

El análisis de First Street es uno de los primeros en estimar cuánto podrían subir las primas, aunque la FEMA – que fijará las tarifas del programa nacional de inundaciones – subraya que es “prematuro” comparar el estudio con su nueva fórmula de tarifas aún no publicada.

A nivel nacional, First Street encontró alrededor de 4.2 millones de propiedades que enfrentan un riesgo importante de inundaciones, y esas propiedades tendrían que pagar alrededor de cuatro veces y media más de lo que el NFIP cobra para cubrir ese riesgo. Aproximadamente una de cada cuatro de esas propiedades se encuentra en la Florida.

Esta investigación respalda lo que los expertos llevan diciendo desde hace décadas: El NFIP cobra menos de lo debido por los seguros contra inundaciones, lo que hace más barato y más fácil que la gente viva en lugares peligrosos. Ese es un problema que se agrava por el aumento del nivel del mar impulsado por el cambio climático, que hace que los lugares costeros sean más peligrosos cada año.

Los floridanos están acostumbrados al impacto de los precios de los seguros de vivienda, en gran parte debido al alto costo de los seguros contra huracanes, una categoría de cobertura ampliamente abandonada por las grandes aseguradoras hace años. La prima promedio de $1,960 es la segunda más alta del país. Pero el seguro contra inundaciones siempre ha sido mucho más barato, con un promedio nacional de unos $800. Eso podría cambiar pronto.

El análisis de First Street muestra que para salir de los números rojos, el NFIP tendrá que cobrar mucho más. Y esa tendencia continúa a medida que se elevan los mares. El análisis encontró que los costos de asegurar esas mismas áreas en 30 años pudiera ser del doble o más en muchos lugares, incluyendo el sur de la Florida.

Debido a los nuevos topes federales, las enormes alzas de tarifas no se producirán en un solo año, pero los analistas del sector afirman que los propietarios podrían enfrentarse a años de alzas consecutivas para adecuar el costo al riesgo previsto, algo parecido a lo que ha sucedido con las tarifas de protección contra huracanes. En última instancia, también podría repercutir en el valor de las propiedades, y no en un buen sentido.

“Imagínese que su tarifa de seguro pasa de $1,500 a $5,000, y sabe que en 30 años va a pasar a $10,000 en dólares de hoy”, dijo Matthew Eby, fundador y director ejecutivo de la First Street Foundation. “Cuando se producen aumentos drásticos como ese, se produce una caída del valor porque el costo de la propiedad sube”.

Un alza del 379%

Los usuarios pueden averiguar los costos de seguro estimados por First Street para cualquier domicilio utilizando la herramienta online de Flood Factor de la organización, que también permite a los usuarios ajustar los detalles de la propiedad (como la elevación del primer piso) para obtener resultados más precisos.

Los investigadores de First Street obtuvieron sus cifras calculando los daños que sufriría un inmueble en caso de lo que se conoce como una tormenta en 100 años, que es la base de las zonas de inundación de la FEMA. A continuación, dividieron esos daños entre 100 para obtener una estimación de las pérdidas promedio anuales.

Sus cifras fueron varios factores superiores a lo que cobra el NFIP en un año. En la Florida, calcularon que el propietario promedio de una zona de inundación debería pagar un 379% más al año.

El análisis está limitado en varios aspectos. Solo tiene en cuenta los edificios con cuatro unidades o menos, por lo que la mayoría de los edificios de apartamentos y condominios no están incluidos. También utilizó un servicio nacional utilizado por los bancos para estimar el valor de las viviendas, pero al igual que el sitio web de bienes raíces Zillow “Zestimate”, no siempre son precisos.

En un comunicado, David Maurstad, alto ejecutivo del National Flood Insurance Program, dijo que FEMA alienta la “innovación y la exploración” en la tecnología que enseña a la gente sobre el riesgo de inundaciones, pero advirtió que la iniciativa de First Street no debe ser vista como una comparación perfecta para la próxima estructura de tarifas del NFIP.

“Cualquier entidad que afirme que puede proporcionar una visión o comparación con la iniciativa Risk Rating 2.0, incluyendo los importes de las primas, está mal informada y establece expectativas públicas que no se basan en los hechos. Aunque las entidades son libres de sugerir o estimar su opinión sobre lo que deberían ser las primas de los seguros contra inundaciones, están ofreciendo exactamente eso – una opinión – y no tienen conocimiento de la iniciativa Risk Rating 2.0”.

El análisis de First Street tampoco tiene en cuenta cuáles propiedades tienen una póliza de seguro contra inundaciones, que solo es obligatoria en determinadas zonas si los compradores recurren a una hipoteca. Y no todos siguen los mandatos. Una revisión reciente de las hipotecas respaldadas por el gobierno federal en la Florida mostró que solo alrededor del 65% de los propietarios obligados a comprar un seguro contra inundaciones tenían una póliza.

Los floridanos tienen alrededor de un tercio de todas las pólizas del NFIP del país, según el Insurance Information Institute. Solo Miami-Dade cuenta con una quinta parte de ellas, más que todo el estado de California.

Esto hace que los próximos cambios en el NFIP sean aún más importantes para el Estado del Sol.

Un hombre fuma un cigarrillo y chatea en video con un amigo en el porche de su casa, el único lugar seco de su calle tras la inundación provocada por la marea alta. La esquina de 82nd Street y Crespi Boulevard en Miami Beach se inundó por completo el 19 de octubre de 2020, durante una marea alta. Alex Harris aharris@miamiherald.com

Risk Rating 2.0

El 1º de octubre, todas las pólizas del NFIP del país pasarán a una nueva forma de calcular el riesgo y, por lo tanto, cambiará la forma en que se establece el precio que los propietarios tienen que pagar cada año.

Los críticos llevan mucho tiempo señalando que el programa federal de seguros contra inundaciones subsidia efectivamente las viviendas costeras a expensas de los contribuyentes, al mantener las tarifas de los seguros artificialmente bajas. Este nuevo cambio –llamado Risk Rating 2.0 – forma parte de un gran plan para sacar al NFIP de su deuda de $20,000 millones causada por pagar más de lo que recauda. La devastación causada por el huracán Katrina de categoría 5 y por otras tormentas en 2005 sumió al programa en lo que ha sido un perpetuo déficit económico desde entonces.

Rebecca Elliott, profesora adjunta de la London School of Economics and Political Science y autora del nuevo libro “Underwater: Loss, Flood Insurance, and the Moral Economy of Climate Change in the United States” (Bajo el agua: Pérdidas, seguros contra inundaciones y la economía moral del cambio climático en Estados Unidos), afirma que el programa siempre se ha debatido entre la necesidad de fijar precios que impidan a la gente vivir en zonas vulnerables y la de ofrecer una cobertura asequible.

“Toda la historia del NFIP puede contarse como un debate sobre el precio del riesgo”, dijo. “¿Queremos que el seguro de inundación ayude a la gente a poder adquirir riqueza y comprar una casa? ¿O queremos que muestre con precisión una señal de mercado para el riesgo? El programa ha intentado hacer ambas cosas”.

En la actualidad, el NFIP fija la prima en función de si la vivienda está o no en una zona inundable, una designación basada en mapas que a menudo no están actualizados. Solo tiene en cuenta las inundaciones provocadas por los huracanes o las inundaciones fluviales.

La FEMA no ha dado a conocer los detalles de Risk Rating 2.0, lo cual estaba previsto inicialmente para octubre de 2020, pero que se retrasó un año debido a la presión política. Eso ha dejado a los expertos en políticas y a los funcionarios gubernamentales en la oscuridad sobre algunos de los cambios más importantes que se avecinan, incluyendo cuánto aumentarán las tasas.

La última vez que alguien trató de hacer que los precios de los seguros contra inundaciones fueran más sólidos desde el punto de vista financiero fue en 2012 con la Biggert-Waters Act, la cual fue descartada rápidamente después de que disparara las primas costeras. Un ejemplo memorable fue cuando una prima anual de $1,900 para una casa de $300,000 en los Cayos de Florida saltó a $49,000.

Pero esta vez, hay topes federales para los aumentos de las tarifas. Para los propietarios de viviendas principales, es el 18% más las tarifas, y para otras propiedades, es el 25% más las tarifas.

Evgeniya Ignatushchenko traslada sus pertenencias desde su apartamento en 17900 NW 68th Ave. en Hialeah, el 10 de noviembre de 2020. Al Diaz adiaz@miamiherald.com

‘Un gradiente de escala de grises’

Lo que ha dicho la FEMA es que en Risk Rating 2.0 se tendrán en cuenta las lluvias y las inundaciones provocadas por las mareas debido a la elevación del nivel del mar, y los precios de las primas no estarán ligados a la ubicación de la vivienda en un mapa.

Anna Weber, analista de políticas del Natural Resources Defense Council, dijo que eso significará probablemente que a las viviendas situadas en una zona de inundación se les aplicarán primas diferentes en función de su riesgo estimado de inundación. Por ejemplo, una casa frente al mar podría pagar una tarifa más alta que una casa situada cinco manzanas más atrás, aunque técnicamente estén en la misma zona de inundación.

“En el sistema actual, solo hay blanco y negro. Parece muy limpio, pero por supuesto, a las aguas de la inundación no les importa si estás en un lado de la calle que está fuera de la zona de inundación mapeada”, dijo. “Va a ser más bien un gradiente de grises, que se ajusta mucho más a la realidad”.

No está claro cómo afectará eso a las personas cuya propiedad no está actualmente en una zona de inundación, aunque puedan tener riesgo de ella. El análisis de First Street encontró casi 400,000 propiedades con riesgo de inundación que no estaban en una zona de inundación en la Florida, casi la misma cantidad de casas que estaban en una zona de inundación.

Este es el grupo que probablemente vería el mayor aumento de las primas y será el más sorprendido por ello, ya que no están legalmente obligados a tener un seguro contra inundaciones. Según los cálculos de First Street, verían un aumento del 673% en la prima promedio de $461.

“Están en la peor situación porque nadie les ha dicho que tienen el riesgo.... En algún momento, se darán cuenta de que todo el mundo lo sabía menos ellos”, dijo Eby.

Sin embargo, el cambio a Risk Rating 2.0 es limitado. Solo el Congreso puede introducir cambios en los requisitos del seguro contra inundaciones o en los límites de las tarifas, por lo que esos propietarios no estarán de pronto obligados legalmente a adquirirlo.

Para evitar alzas inesperadas si deciden comprar una póliza más adelante, Del Schwalls, director de la región sureste de la Association of State Floodplain Managers, recomienda a los propietarios de viviendas que no tienen seguro contra inundaciones que compren una póliza ahora.

“Así, cuando llegue el 1º de octubre, si las primas suben, estarán protegidos por el límite de la prima”, dijo. “En cambio, si intentan conseguir una póliza después, tendrán que pagar toda la nueva prima”.