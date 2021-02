Quieren convertir ataques a periodistas en delito de odio en Florida

Una senadora estatal presentó un proyecto de ley que convertiría en crimen de odio atacar o amenazar a un periodista en el estado de la Florida.

Janet Cruz (D-Tampa) introdujo el martes ante la Asamblea Legislativa estatal el proyecto de ley de delitos contra los miembros de la prensa (SB 1558), para incluir a los periodistas en las protecciones que ya existen contra los delitos de odio.

“Es una oscura realidad que los miembros de la prensa en nuestro país se enfrentan a un mayor riesgo de ataques violentos como resultado de un liderazgo irresponsable en todo nuestro país”, dijo la senadora.

Esta legislación aumentará las sanciones cuando se cometa un delito contra un miembro de los medios de comunicación, incluidos los reporteros gráficos y los que operan equipos para facilitar la entrega de noticias o medios de comunicación.

“Una prensa libre, que se nos proporciona en la Primera Enmienda, es vital para una democracia y una sociedad fuertes”, dijo la senadora y afirmó que es importante proteger “a aquellos que no persiguen otro objetivo” que el interés del bien público.

Cruz dijo que durante los ataques al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero, varios miembros de la prensa fueron rodeados, intimidados, su equipo destruido y sus vidas amenazadas.

Los reporteros señalaron que para cubrir la insurrección en el Capitolio, debían usar el equipo de protección utilizado para cubrir los conflictos en Irak y Afganistán.

La legisladora expresó que quizás lo más memorable fue la imagen de “Murder the Media” grabada en una puerta dentro del Congreso en Washington.

“Se trata de mantenerse fiel a los valores más sagrados de nuestra nación. Mantener la relación de confianza mutua con una institución esencial, como la prensa libre, es fundamental para el éxito de nuestra democracia ”, dijo la senadora en un comunicado.

Organizaciones de prensa reaccionaron

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió el pasado enero a las autoridades investigar los ataques contra periodistas durante el asalto al Capitolio protagonizado por simpatizantes del ex presidente Donald Trump.

“La violencia mostrada contra los medios durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos no cabe en una democracia. Los individuos que amenazaron y atacaron a periodistas deben rendir cuentas por sus acciones”, dijo Carlos Martínez de la Serna, director del CPJ.

El CPJ en un comunicado emitido en esa ocasión, destacó que reporteros y fotógrafos de The New York Times, The Washington Post y Politico informaron cómo los manifestantes los atacaron o amenazaron.

A la derecha, con la cara pintada, un casco con cuernos y sin camisa, se ve a Jacob Chansley durante el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero del 2021. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File) Manuel Balce Ceneta AP

La Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ) dijo en enero que tras el asalto contra el Capitolio “por parte de amotinados pro-Trump, y la muerte a tiros de una persona, los atroces eventos que ocurrieron en el capital estadounidense, dejan en claro los riesgos diarios que enfrentan los periodistas mientras desempeñan su rol en nuestra democracia”.

La NAHJ pidió a todos los funcionarios electos y a las agencias del orden público que se comprometieran a garantizar la seguridad de los periodistas para que puedan continuar su trabajo sin restricciones.

“Demonizar a la prensa, destruir equipo y acosar a los periodistas mientras trabajan, particularmente durante la cobertura de protestas y disturbios, es tan peligroso para nuestra democracia como los insurrectos que asaltaron el Capitolio”, dijo la organización en un comunicado emitido en enero.