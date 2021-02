Knight Foundation invierte millones en FIU y UM para frenar la fuga de talento de Miami

Universidad Internacional de Florida en MIami. El Nuevo Herald

Miami lleva mucho tiempo lidiando con la llamada fuga de cerebros. Una nueva inversión de la Knight Foundation pretende frenar la fuga finalmente.

El miércoles, Knight anunció que va a destinar más de $14 millones a los esfuerzos de Florida International University y la Universidad de Miami para reforzar la oferta de carreras de ingeniería, tecnología y computación, con $1 millón adicional para Baptist Health para una beca de innovación en el ámbito de la salud.

FIU recibirá $10 millones para ampliar lo que a partir de ahora se conocerá como la Knight Foundation School of Computing and Information Sciences (Facultad de Informática y Ciencias de la Información), antiguamente School of Computing and Information Sciences. La ceremonia de cambio de nombre estaba prevista para este miércoles por la mañana. Esta financiación forma parte de una inversión más grande de $116 millones de FIU para contratar al menos a 20 nuevos profesores y 80 nuevos estudiantes de doctorado en resiliencia, tecnología de la sostenibilidad, aprendizaje de máquinas e inteligencia artificial, salud y biotecnología y energía limpia.

“Cuando se profundiza en la experiencia, se profundiza en las oportunidades para que los estudiantes obtengan una educación aún más intensiva y de vanguardia”, dijo el presidente de FIU, Mark Rosenberg, en una entrevista. “Cuanto más profesorado tienes, más investigación produces.... Y en la mayoría de las universidades de investigación, la calidad y el impacto de la investigación que se tiene influye en la clasificación y el prestigio que se tiene. Así que esto nos da la oportunidad de ascender en los rankings competitivos globales, lo que aumenta la probabilidad de conseguir más profesorado, lo que aumenta las oportunidades para los estudiantes.... Es algo muy circular”.

FIU sigue enfrentándose a la creciente demanda de estudiantes, especialmente de origen hispano, de cursos en campos tecnológicos de alto nivel. Pero aunque no tenga dificultades para atraer a estudiantes, debe hacer más para atraer financiamiento para la investigación.

John Volakis, decano de la Facultad de Ingeniería y Computación de FIU, fue franco sobre el objetivo inmediato.

“Lo que intentamos es que se nos reconozca”, dijo Volakis.

Pero ese objetivo a corto plazo está al servicio de uno mayor, dijo: garantizar que los estudiantes de la zona sean conocidos como los mejores en sus respectivos campos.

“¿Cómo podemos esperar que las empresas vengan aquí, o que se construyan aquí, sin el talento?”, dijo, y continuó: “Las empresas, ya sean de tecnología o de finanzas, que vienen al sur de la Florida no pueden sobrevivir realmente aquí sin tener excelentes estudiantes y excelentes universidades”.

En la Universidad de Miami, Knight está invirtiendo $4.3 millones para dotar de seis nuevos puestos catedráticos a su Institute of Data Science and Computing (IDSC); hasta el año pasado, se le conocía como Center for Computational Science.

“Piensen en esto como un combustible de alta calidad”, señaló Jeffrey Duerk, vicepresidente ejecutivo de asuntos académicos y rector del Instituto, en un comunicado. “La donación de la Knight Foundation para apoyar el crecimiento del IDSC llenará nuestro tanque y nos permitirá ir más lejos y más rápido”.

En una entrevista posterior, Duerk dijo que la inversión de Knight ayudará a crear otra “victoria” necesaria para hacer de Miami un destino atractivo, y mantenerlo.

“Hay grandes talentos aquí, hay un gran ecosistema universitario aquí, y ahora hay un zumbido de capital de riesgo.... Todo esto crea el zumbido que apoyará a esta revolución” tecnológica, comentó.

A largo plazo

Los problemas de la fuga de cerebros de Miami se remontan a décadas atrás. Ya en 1985, un lector del Miami Herald se mostraba consternado por el hecho de que, al parecer, ninguno de los graduados con honores de high school de ese año había optado por asistir a FIU.

“Me preocupa la pérdida del poder intelectual que habrían aportado a la universidad”, escribió Jerome C. Engleman, entonces profesional de relaciones con la industria de la School of Hospitality de FIU. “Es un mal presagio para el desarrollo económico del Condado de Dade que los estudiantes más destacados de las preparatorias del sur de la Florida eviten FIU y elijan universidades cercanas y lejanas en las cuales inscribirse”.

La Knight Foundation ha trabajado durante la última década para reforzar el ecosistema tecnológico de la ciudad. Con esta inversión más reciente, Knight está señalando un giro hacia el impulso del talento tecnológico intrínseco de Miami.

“Lo que hemos escuchado una y otra vez es que hemos llegado a un punto realmente bueno en nuestra comunidad de startups, pero si queremos crecer al siguiente nivel, debemos mejorar y ampliar el flujo de talento que proviene de Miami”, dijo el actual director del programa de Miami, Raúl Moas.

Moas, oriundo de Miami, está familiarizado con el antiguo problema de la fuga de cerebros de la ciudad. Y aunque esta última inversión no es una panacea, al menos sitúa a la comunidad en la trayectoria correcta.

“Está bien que Miami tenga una visión a largo plazo en esto”, comentó. “Es bueno para Miami que una estudiante se gradúe de FIU y se vaya a Microsoft en Seattle; por supuesto, esperamos que vuelva, pero también es una señal de la calidad del talento que produce Miami, y eso es importante a la hora de considerar dónde van a abrir una oficina”.

Siempre habrá “fuga”, dijo. La clave es hacer que las ganancias sean mayores.

“Todo el juego consiste en encontrar y forjar talentos excepcionales aquí, y asegurarse de que son nuestros graduados los que participan plenamente en esa economía tecnológica”, explicó Moas.

Por su parte, el presidente y director general de la Knight Foundation, Alberto Ibargüen, afirmó en un comunicado: “Miami está emergiendo como un centro tecnológico internacional, tanto por el éxito de las startups locales como por la reciente afluencia de empresas e inversores. La demanda de talento técnico está aumentando, y solo estamos al principio de la trayectoria. Estas inversiones garantizarán la existencia de una gran reserva de talento para el creciente sector tecnológico de Miami, al tiempo que crearán oportunidades para la gente de Miami de todas las procedencias”.