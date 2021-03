Ex director de escuela atropellado hace cinco años organiza torneo de golf para renovar sus prótesis

Leer más

En un instante, la vida de Esperanza Pérez estuvo a punto de acabar a los 62 años durante una comida de vacaciones fuera de casa con su hija.

“Habíamos entrado en un restaurante a cenar. Te cuento su relato porque no me acuerdo de lo que pasó”, dijo Pérez, que estaba en San Francisco hace nueve años visitando a su hija Beatriz Rambarran. “Estábamos sentadas, disponiéndonos para comer. Dijo que me puse la mano en la frente, me incliné hacia delante y me preguntó si estaba mareada. Yo solo dije: ‘Hmm hmm’.