Sobrevivió a las cárceles castristas durante 19 años. Pero, ¿podrá escapar del desalojo?

Cuando tenía dos años y medio en Cuba, Ana Lázara Rodríguez se escapó de su casa y fue al cine a ver el clásico de los monstruos gigantes de 1933 “King Kong”.

“Solo una niña de dos años se asustaría con una película como esta, porque era un dibujo animado”, dijo esta alegre y discreta mujer de 82 años. “Pero yo aún no sabía leer y la película estaba en inglés, el cual yo no hablaba. Lo único que pude deducir fue que King Kong agarraba a las mujeres, y me sentí amenazada”.

Por la noche, cuando Rodríguez se metía en la cama, miraba fijamente el agrietado techo de su habitación e imaginaba que King Kong la estaba buscando. Pasó meses viviendo con miedo, hasta que un día decidió que esa no era forma de llevar su vida.

“Salí a la calle y llamé a King Kong para que me matara y todo acabara”, relató Rodríguez. “Por supuesto que no apareció. Pero siempre lo recuerdo como el momento en que me volví valiente”.

Hoy en día, Rodríguez sigue encontrando el valor y la energía para librar batallas imposibles, pero no contra los monstruos de Hollywood.

Ana Lázara Rodríguez Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Por 19 años sobrevivió a horrores inhumanos como presa política en la Cuba de Castro. Hoy se encuentra en una batalla legal contra el Bank of New York Mellon, que hizo una ejecución hipotecaria -- conocida en inglés come foreclosure -- en 2018 de la modesta casa de tres habitaciones cerca de Southwest Eighth Street y Le Jeune Road en la que ha vivido durante casi 14 años.

La nueva propietaria, una residente de California que compró la casa por $415,000 en agosto de 2020, ahora quiere desalojar a Rodríguez.

El abogado Bruce Jacobs, quien se ofreció a representar a Rodríguez sin costo después de que un reportaje del Miami Herald de 2019 relatara sus 19 años como presa política, dice que el foreclosure es fraudulento, por lo que no debería haber desalojo.

El abogado que representa a la nueva dueña de la casa en el desalojo no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.

El viernes, un juez escuchará las pruebas de Jacobs sobre por qué el desahucio – y el foreclosure que le costó la casa a Rodríguez – son ilegales.

“Este caso es sobre falsificación, perjurio, destrucción de evidencia, anulación de registros y otras actividades de chantaje”, dijo Jacobs. “Esto viola el estatuto RICO de la Florida, el National Mortgage Settlement de $25,000 millones de 2012 y la Doctrine of Unclean Hands de la Suprema Corte de la Florida”.

Jacobs anunció que argumentará que el caso de foreclosure del Bank of New York Mellon contra Rodríguez está plagado de violaciones de la ley, incluyendo una cesión de hipoteca firmada por un robot y más tarde un endoso con sello de goma falsificado del banco Countrywide. La falsificación es un delito grave en la Florida.

Un desalojo inminente

El 16 de febrero de 2021, el juez Charles Johnson emitió una orden de posesión – el documento que permite a la policía de Miami-Dade entrar en una vivienda y desalojar a sus inquilinos – a favor de Vanessa Veytia, la residente de California que compró la casa.

El juez accedió a suspender la orden hasta el viernes, cuando Jacobs pedirá al tribunal que detenga el desalojo hasta que haya una audiencia completa de sus pruebas de fraude.

Aunque la moratoria sobre los desalojos relacionados con el COVID continúa, el ex alcalde de Miami-Dade Carlos A. Giménez emitió una orden el 13 de noviembre de 2020, ordenando a la Policía de Miami-Dade reanudar la ejecución de las órdenes de posesión en los casos presentados en o antes del 12 de marzo de 2020.

Rodríguez, cuyo caso de ejecución hipotecaria se extiende por más de una década, no está protegida. Pero en un correo electrónico al Herald, la alcaldesa Daniella Levine Cava escribió que Rodríguez no tiene nada inmediato de qué preocuparse.

“Lo que está sucediendo en el caso de la señora Rodríguez es muy preocupante”, escribió Levine Cava. “Su caso está en proceso en los tribunales y el condado no tomará ninguna medida hasta que ella haya tenido el debido proceso. Mientras tanto, mi administración está tomando todas las medidas posibles para ponerla en contacto con recursos y apoyarla en este momento tan difícil”.

Una luz encendida

Otros funcionarios del gobierno están haciendo todo lo posible para llamar la atención sobre su caso. El jueves por la mañana, el comisionado de Miami Alex Díaz de la Portilla presentará una proclama para honrar a Rodríguez y pedir que los tribunales dejen que su caso siga su curso.

“Las órdenes de posesión son un asunto civil”, dijo Díaz de la Portilla. “Pudieran detenerse estos desalojos. Eso es lo que buscamos hasta que se cumpla el debido proceso. No es justo que la gente no pueda agotar todos los procesos posibles a su alcance. Después de que ese proceso se complete y se emita una orden de desalojo, entonces lo entiendo. Hay un lado humanitario, pero también hay un lado legal.

“Si Ana pierde el viernes, habrá una apelación”, dijo Díaz de la Portilla. “Hasta que no se realice ese proceso, no la vamos a desalojar. Si está siendo perjudicada porque los bancos cometieron un fraude, tenemos que ayudarla. Tenemos un sistema de gobierno de alcaldes fuertes. [La alcaldesa Levine Cava] pudiera hacer una declaración contundente ante millones de personas y resolver el asunto con una firma para darle una oportunidad de luchar en el proceso judicial. La estoy instando”.

El abogado Bruce Jacobs, las senadoras Annette Taddeo (segunda por la izquierda) e Ileana García (extrema derecha) se unieron en apoyo de Ana Lázara Rodríguez (segunda a la derecha), que es una superviviente de 82 años de una prisión castrista y vive en una casa de Miami que el banco ha ejecutado. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Las senadoras estatales Annette Taddeo, demócrata, e Ileana García, republicana, se presentaron en la casa de Rodríguez el martes para expresar el apoyo bipartidista a su caso.

“Queremos asegurarnos de que estamos luchando por alguien que luchó por la libertad y estuvo encarcelada durante tanto tiempo, y ahora tiene que luchar contra los grandes bancos en esta etapa de su vida cuando es mayor”, declaró Taddeo, que forma parte del Florida Committee of Banking. “Tenemos que asegurarnos de que no hubo ninguna mala acción y ver si hay algo que podamos hacer a nivel estatal para ayudar a las personas que no entienden los documentos que se les envían cuando sus hipotecas son compradas por un banco a otro”.

“Es una cuestión de responsabilidad y justicia”, aseveró García. “Estos adultos mayores son nuestra población más vulnerable y también son parte de nuestro patrimonio. Es muy importante para nosotros en el Senado de la Florida hacer que haya equidad en todos los procesos y estamos aquí para supervisar eso”.

Una historia complicada

Rodríguez se mudó a la casa en 1997 después de que María Antonia Mier, una amiga que también cumplió condena en una prisión cubana, la comprara por $140,000. Ella y Rodríguez se dividían las cuentas, y Mier se encargaba de los distintos pagos mensuales hasta que murió de cáncer cerebral en 2008. Rodríguez heredó la casa.

Antes de su muerte, Mier refinanció su hipoteca con Countrywide Financial, una de las empresas de hipotecas de alto riesgo que se vio obligada a resolver las demandas por discriminación contra préstamos abusivos para personas mayores y minorías. Countrywide, que fue comprada por Bank of America en 2008 tras el desplome del mercado inmobiliario, también fue declarada culpable de fraude hipotecario en 2013.

Rodríguez dejó de pagar la nueva hipoteca en 2010 porque no podía afrontar los pagos sola. Según los registros judiciales, Rodríguez se declaró en bancarrota en 2014. Mientras tanto, Bank of America cambió de abogado tres veces y el banco avanzó lentamente en el caso.

No fue hasta 2019 que el caso de foreclosure llegó a los tribunales para ser juzgado.

La demora no es inusual, dijo Jacobs, especialmente para propiedades modestas como la casa de tres habitaciones de Rodríguez, que fue construida en 1976. “Tengo muchos casos pendientes de 2009-2010 en los que los clientes siguen en sus casas”, señaló Jacobs. “Los tribunales todavía están ejecutando casos de 2009-2010 y algunos de esos son este mismo tipo de fraude”.

La abogada del sur de la Florida, Margery Golant, está de acuerdo y afirma que muchos de los casos que siguieron a la recesión se alargaron porque se basaban en cimientos poco sólidos.

“Muchos de estos casos eran tan falsos que la documentación no estaba disponible, los hechos no eran apropiados, y los presentaron de todos modos”, dijo Golant. “Por desgracia, muchos de los prestatarios no entendieron que debían haberlos defendido. Pero quienes lo hicieron y fueron representados por personas que entendieron lo pobre que era el fundamento del caso, esos fueron los casos que tardaron mucho tiempo”.

Un esfuerzo comunitario para ayudar a Rodríguez que siguió al reportaje del Herald de 2019, incluyendo un benefactor que estaba dispuesto a comprar la casa en su totalidad para ella, fracasó porque el banco exigió un pago total de $700,000, que incluye tasas de interés infladas, comisiones e impuestos del préstamo predatorio, a pesar de que la casa valía menos de $400,000.

Rodríguez comenta que aún tiene esperanza y se siente confiada. La mujer que una vez sobrevivió estar metida en una pequeña celda sin ventanas con apenas un chorrito de agua para beber ya no se siente sola.

“Tengo mucho apoyo de los medios de comunicación y un abogado que sabe cómo pelear”, dijo Rodríguez. “Es una señal de Dios. Siento que estoy rodeada de gente buena”.

¿Y qué hará si acaba siendo desalojada?

“Tengo mucha gente que me recibiría, pero también estoy cuidando a un amigo mío de la cárcel que tiene Alzheimer, y eso no es algo que la mayoría de la gente estaría dispuesta a asumir”, dijo. “Así que tendré que dormir en mi coche”.