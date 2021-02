Autos más rápidos y más gente en Rickenbacker reavivan llamado a rediseñar la carretera.

Ciclistas en el Rickenbacker Causeway. jiglesias@elnuevoherald.com

Para Lee Marks y los ciclistas veteranos como él, el Rickenbacker Causeway solía ser como un paseo paradisíaco flotando a través de la Bahía de Biscayne hacia Key Biscayne. Ahora, es angustioso.

“Si voy solo, me siento absolutamente aterrorizado”, dijo Marks, que suele unirse a un grupo al amanecer los siete días de la semana. “Los conductores circulan a toda velocidad, pisando el acelerador y yendo a 60, 70, 80 mph, rebasando como un cohete a los ciclistas, los triatletas, los corredores y los peatones en el arcén de la carretera”.

Hace poco, un coche que viró hacia el carril de las bicicletas le rozó el manillar. Ha observado accidentes y escapadas por un pelo. “Es solo cuestión de tiempo antes de que un coche se estrelle contra un grupo de ciclistas o corredores y los aniquile”.

La Rickenbacker es una de las carreteras más transitadas del sur de la Florida, con unos 10 millones de vehículos al año. Pero sus pintorescas vistas también la convierten en una de las rutas de recreo más populares de Miami y, en los últimos meses de la pandemia de coronavirus, el número de ciclistas, corredores y peatones ha aumentado. El hecho de que tantos deportistas estén tan cerca de los vehículos que circulan a gran velocidad se ha convertido en una mezcla cada vez más traicionera, lo que ha reavivado las peticiones de reducir los límites de velocidad o incluso rediseñar la emblemática carretera.

Los policías que patrullan el tramo de seis millas que va desde la caseta de peaje hasta la subida y bajada del puente William Powell, pasando por Bear Cut y a lo largo de Crandon Boulevard hasta el pueblo isleño de Key Biscayne, reconocen que la calzada se ha convertido en una pista de carreras.

“Es la locura”, dijo Charles Press, jefe de policía y administrador interino de la ciudad de Key Biscayne. “Es una carretera abierta que induce a la velocidad y a una mentalidad de anarquía”.

Un ciclista en el carril de bicicletas sale del William Powell Bridge. Un gran número de ciclistas, corredores y peatones ha convertido el tramo de carretera entre Miami y Key Biscayne en una ruta recreativa muy popular con gran riesgo de accidentes. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Las policías de la ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade comparten la jurisdicción del Rickenbacker y, aunque ninguno de los dos departamentos dijo que podía proporcionar tendencias a largo plazo sobre el exceso de velocidad o los accidentes, solo el condado ha emitido miles de citaciones anuales en los últimos años. Sin embargo, el riesgo sigue aumentando en el Rickenbacker.

“Entre los ciclistas que mueren, los peatones que resultan heridos, los incidentes de ira en la carretera y las infracciones por conducir bajo los efectos del alcohol, es una situación muy peligrosa que ha empeorado”, dijo el teniente Alex Valdés, comandante de la unidad de aplicación de la ley de tránsito de la ciudad. “La mentalidad de demasiados conductores en la calzada es tomarla e ir lo más rápido posible”.

Irónicamente, la policía de tránsito sospecha que el descenso del tráfico de coches durante la pandemia puede ser un factor que contribuye, ya que los terrenos más vacíos o más abiertos tientan al Dale Earnhardt interior de los conductores. “Vemos una correlación entre la reducción del tráfico y el aumento en los excesos de velocidad y las denuncias por exceso de velocidad”, dijo Valdés.

La conversión de la caseta de peaje de la entrada de la calzada en un sistema automatizado de Sunpass también aceleró el tráfico. “Con los cobradores del peaje, todos tenían que pararse a pagar y eso creaba un efecto de ir más despacio”, dijo Press. “Ahora es un caos y el tráfico pasa por una recta sin interrupción hasta llegar al semáforo de la MAST Academy”.

Ciclistas se dirigen hacia el oeste por la Rickenbacker Causeway en un carril para bicicletas adyacente al tráfico de alta velocidad. Un gran número de ciclistas, corredores y peatones han hecho que el tramo de carretera entre Miami y Key Biscayne conlleve un riesgo de accidentes. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Auge en el tráfico de bicicletas

Howard Srebnick, un abogado de Miami que lleva 15 años andando en bicicleta con Marks en un grupo de 12 personas cada mañana, calcula que el número de ciclistas en la Rickenbacker se ha triplicado en el último año.

“Hay cientos y cientos de ciclistas ahí cada mañana y miles los fines de semana, con el mismo carril estrecho par bicicletas y sin que nadie reduzca la velocidad para darles cabida”, dijo Srebnick. “De hecho, han pintado una segunda línea blanca en el lateral del carril para bicicletas, estrechándolo un metro más”.

“El Rickenbacker se ha convertido en un destino de recreación y no solo para los ciclistas. La gente viene desde Aventura y Kendall a la zona de recreación más bonita del condado, con vistas al agua a ambos lados. Sigue siendo el mejor lugar para montar en bicicleta porque no hay muchos lugares a los que se pueda ir para dar un paseo constante, desafiante y pintoresco”.

Ciclistas que circulan por la Rickenbacker Causeway se dirigen hacia el oeste tras bajar por el William Powell Bridge. Un gran número de ciclistas, corredores y peatones han convertido el tramo de carretera entre Miami y Key Biscayne en una ruta recreativa muy popular con gran riesgo de accidentes. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Srebnick ha sido testigo de numerosos accidentes a lo largo de los años y también ha estado en la escena de los cinco accidentes mortales que se han producido en la carretera de Key Biscayne desde 2006. Todos tuvieron lugar a primera hora de la mañana, cuando muchos ciclistas serios se dirigen al cayo, pero también cuando algunas personas vuelven a casa en coche después de una noche de fiesta y bebida. En el incidente más reciente, el 28 de junio de 2020, un ciclista murió y su compañero resultó herido cuando un coche de la policía de Miami-Dade chocó de frente con la pareja cuando volvían a la calzada en Arthur Lamb Road, en Virginia Key.

“Ya es hora de reconocer que ésta es una carretera que atraviesa un gran parque, pasa por playas, lugares turísticos, escuelas y se adentra en una comunidad residencial que conduce a un parque estatal”, dijo Srebnick. “No es una autopista”.

Aboga por reducir el límite de velocidad, que es de 45 mph en la mayor parte de la calzada y de 40 mph en Crandon Boulevard, a una velocidad uniforme de 30 a 35 mph.

“Eso solo añadiría dos minutos de conducción entre la caseta de peaje y el pueblo”, dijo. “Mejoraría la calidad de vida de todos”.

¿Un rediseño?

La calzada fue diseñada originalmente para tomar una ruta tortuosa a través de Crandon Park con vistas a la bahía, pero los promotores inmobiliarios querían un camino más directo y los ingenieros la construyeron para mover el tráfico de forma rápida y eficiente, dijo el alcalde de Key Biscayne, Mike Davey.

“Hay que rediseñarla totalmente para que sea más amigable con las bicicletas y los peatones”, dijo Davey.

“Tenemos 13,000 residentes en 1.1 millas cuadradas y más visitantes y tráfico de lo que hemos tenido antes. Tenemos chicos de high school que van a toda velocidad y gente que conduce de forma temeraria hacia y desde el cayo. Sí, queremos mantener la capacidad de la gente para salir de aquí y la capacidad de los residentes para llegar al trabajo y al continente, pero también tenemos que salvaguardar a los que utilizan la carretera para la recreación, entre los que se encuentran muchos de nuestros residentes”.

En las mañanas de los días laborables, Marks se encuentra con jóvenes conductores que van tarde a la escuela y corren hacia el continente, y con un atasco en la MAST Academy, donde no hay zona de velocidad escolar. Algunos padres que no quieren esperar en la cola para dejar a sus hijos entran y salen del carril de bicicletas a toda velocidad.

“Son padres que creen que pueden ignorar las reglas y están dando un ejemplo de falta de cuidado a la próxima generación de conductores”, dijo Marks.

Aunque se atropella y mata a ciclistas en otras zonas del condado – Miami-Dade figura sistemáticamente entre las cinco peores áreas metropolitanas del país en cuanto a índices de mortalidad en bicicleta – el trámite de Key Biscayne es el mayor atractivo de la región para ciclistas y triatletas. Muchos de ellos llevan años reclamando un rediseño.

El Z Plan, creado por el arquitecto de Miami Bernard Zyscovich, reduciría el Rickenbacker de sus tramos ocasionales de tres carriles a dos carriles constantes y dedicaría el espacio extra en cada dirección a un carril para bicicletas separado. El plan, elaborado hace años pero que nunca se ha llevado a cabo, también prevé un carril para bicicletas parcialmente elevado que conectaría tierra firme con la calzada y un nuevo parque de 20 acres en Virginia Key desplazando la calzada hacia el norte.

“El Z Plan sería majestuoso y cambiaría la forma de conducir de la gente”, dijo Press. “He transitado el Rickenbacker durante 16 años como policía de Key Biscayne y he transitado el MacArthur Causeway durante 30 años como policía de Miami Beach y ninguna de las dos fue diseñada para soportar el volumen de vehículos que vemos hoy en día. La diferencia en el Rickenbacker es la cantidad de tráfico peatonal y ciclista.

“Tenemos que crear un entorno para todos los usuarios. Los ciclistas y los pelotones no van a desaparecer, los aficionados al ejercicio no van a desaparecer, los coches no van a desaparecer”.

El centro de Miami se perfila en el fondo mientras los vehículos rebasan a un ciclista en el William Powell Bridge. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Miles de multas

En lugar del Z Plan, que aún está en fase conceptual, o de otro financiamiento para cambios de diseño, la policía dice que una solución más inmediata es reforzar la aplicación de la ley. Aunque Key Biscayne ha reducido sus patrullajes a lo largo de Rickenbacker y Crandon Boulevard debido a la mayor demanda de personal dentro del pueblo, los departamentos de policía de Miami y Miami-Dade tienen la intención de operar más detalles de tráfico en respuesta a las quejas.

El condado estableció recientemente puntos de control en cinco fechas en diciembre y enero, con el resultado de dos arrestos, 67 infracciones en movimiento, 64 advertencias por escrito, un vehículo incautado y un arma confiscada, dijo el detective de Miami-Dade Álvaro Zabaleta.

Dos vehículos que viajan a gran velocidad salen del William Powell Bridge en dirección este hacia Key Biscayne. Jose A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

“Existe la percepción de que no hacemos cumplir los límites de velocidad ni ponemos multas, pero estamos tratando de disuadir a los conductores veloces”, dijo Zabaleta, citando un total de 3,291 citaciones y advertencias en el Rickenbacker en 2019. “Muchas de estas iniciativas de tráfico no producen muchas citaciones debido a las aplicaciones de las redes sociales que juegan en nuestra contra al avisar a los conductores de la presencia policial. Saben que estamos ahí, perdemos el factor sorpresa y bajan la velocidad. Pero estamos decididos a trabajar en estos detalles siempre que nuestras necesidades de personal lo permitan”.

Valdés, el comandante de las autoridades de tránsito de Miami, dijo que más semáforos entre la entrada de la calzada y el MAST obligarían a los conductores a reducir la velocidad. “Ese es el tramo más largo de la ciudad sin un dispositivo de tráfico”, dijo.

Mientras tanto, Valdés dijo que la ciudad planea añadir hasta cuatro agentes a su actual unidad de aplicación de la ley de tránsito en motocicleta de 24 oficiales.

El departamento también está dedicando una subvención de $232,500 del Departamento de Transporte de Florida a un “Speeding and Aggressive Driving Saturation Patrol Project” para la compra de pistolas de radar adicionales y la asignación de más horas de capacitación y horas extras, dijo Valdés.

“Puedo asegurar al público que le escuchamos y el Rickenbacker será una de nuestras áreas de enfoque”, dijo. “La ciudad reconoce el problema y realmente está tratando de adoptar medidas enérgicas, obtener más detalles de los radares”.

El ciclista Marks, abogado de Miami, dijo que es necesario tomar medidas urgentes para que el Rickenbacker sea menos peligroso.

“Dejemos de esperar otra tragedia”, dijo. “Miami solía ser una ciudad pequeña, pero ahora tenemos que ser más civilizados con nuestros espacios públicos compartidos. Debemos hacer de ésta la ruta recreativa emblemática de nuestra ciudad en lugar de una aterradora trampa mortal diseñada para los coches que circulan a gran velocidad en lugar de para las personas.”