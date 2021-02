Descemer Bueno ‘le canta las cuarenta’ a Silvio Rodríguez y Buena Fe: ‘Patria y Vida’

“La época de Silvio ya pasó, es un genio, pero lleva 30 años sin hacer algo interesante en ningún sentido, por la música, por la trova o por la juventud”, dijo Descemer a el Nuevo Herald.

El prestigioso cantante y compositor cubano Descemer Bueno cuestionó con dureza a Silvio Rodríguez y a los integrantes del dúo Buena Fe, Israel Rojas y Yoel Martínez, quienes lo criticaron por participar en la canción “Patria y Vida”, tema musical que sacude a la política cubana de estos días.

“La época de Silvio ya pasó, es un genio, pero lleva 30 años sin hacer algo interesante en ningún sentido, por la música, por la trova o por la juventud”, dijo Descemer a el Nuevo Herald, conocido por crear “Bailando” y otros temas popularizados por Enrique Iglesias. “El criterio de Silvio”, prosiguió, aludiendo a la posición privilegiada que el veterano cantautor ocupa en el oficialismo, “es el de alguien que está mirando las cosas desde afuera, favorecido por un momento coyuntural”.

Rodríguez se manifestó en contra de “Patria y Vida” de manera indirecta, adhiriendo a sus plataformas digitales comentarios de terceros. Uno de esos comentarios es de una persona llamada Carlos Bernal Medina, quien afirmó que “Patria y Vida” es “una alusión mediocre y oportunista al sacrificio y la bondad del pueblo cubano, su historia, sus derechos”. El otro es del bloguero Harold Cárdenas, que apuntó que Descemer y sus compañeros de la canción del momento son artistas que “están en posiciones de privilegio y saben que la canción es segura: hay un mercado para el anticomunismo”.

Silvio también está involucrado en la polémica porque el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recomendó escuchar uno de sus temas, “Pequeña serenata diurna”, en contraposición al manifiesto rebelde.

“Patria y Vida” salió a la luz el martes 16 de febrero y el correspondiente videoclip —dirigido por Asiel Babastro— ya acumula más de dos millones de vistas en YouTube. La canción, en estilo de rap, fue creada e interpretada por Yotuel Romero, Bueno, el dúo Gente de Zona, más los raperos Maykel “Osorbo” y “El Funky” desde la isla.

Sobre Buena Fe, Descemer se mostró especialmente decepcionado, sobre todo, dijo, por Israel. “Es increíble que ellos dos hayan sido los primeros en salir a criticar “Patria y Vida” cumpliendo con las directrices del Partido Comunista, porque cuando venían a cantar a Miami y eran acusados de comunistas por algunos yo los apoyé e, inclusive, canté en sus conciertos”, expresó. Sobre Israel, con quien grabó una hermosa canción a dúo, “Ser de sol”, fue tajante: “Pensé que como hombre estaba por encima de la ideología; ambos hemos tenido toda clase de conversaciones, conmigo se ha sincerado, pero yo no contaré lo que me ha dicho porque no voy a traicionar mi dignidad”. Israel atacó a Descemer comparándolo con un célebre traidor de la Historia: Efialtes de Tesalia, del Siglo V AC.

Finalmente el autor de “Bailando” se refirió al otro miembro de Buena Fe, grupo afín al gobierno. “Yoel ha dicho que no sé cantar y quizás tenga razón porque yo no me gradué de cantante sino de guitarrista, pero pese a tener la voz que tengo, en Cuba el pueblo ha venido a verme en masa, en espectáculos donde han ido 250,000 personas, provocando la envidia de oficialistas como él”, aseveró. “Sigo el consejo de mi amigo Enrique Iglesias, de cantar mis temas porque eso le gusta a la gente”, cerró.

Descemer nació en La Habana el 5 de julio de 1971. Vive fuera de Cuba desde hace dos décadas; actualmente radica en Miami. Hasta ahora no se había involucrado en política, por lo cual iba a la isla con regularidad. Estuvo allí por última vez hace casi un año, el 27 de febrero de 2020.