Tras 100 días, la alcaldesa de Miami-Dade se centra en el COVID, los tiroteos y el consenso

La alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a la derecha, habla con su jefe de Community Services, Morris Copeland, en su oficina dentro del Stephen P. Clark Government Center, en el centro de Miami, el miércoles 24 de febrero de 2021. mocner@miamiherald.com

Meses después de ganar las elecciones a la alcaldía de Miami-Dade, Daniella Levine Cava de nuevo envía a entrevistadores de puerta en puerta en su nombre.

Durante todo el mes de febrero, los grupos activistas progresistas Engage Miami y We Count! se unieron a otras organizaciones sin fines de lucro para enviar personal a todo Miami-Dade para ayudar a la gente a completar la encuesta en línea “Thrive305” que la oficina de Levine Cava creó sobre temas del condado.

Los resultados de más de 18,000 participaciones ayudarán a establecer la agenda para las reuniones de town-hall esta primavera. Estos llevarán a la redacción de un “Plan de Acción” comunitario. Está previsto que se publique antes de que Levine Cava – quien fundó una organización sin fines de lucro en Miami en la década de los 1990 dedicada al activismo comunitario – presente su primer presupuesto a una comisión del condado recién constituida y con su propia agenda.

“Pasé toda una vida preparando a la gente para ser ciudadanos activos,” dijo al Miami Herald Levine Cava, de 65 años y usando mascarilla, desde una mesa redonda para visitantes en su despacho del piso 29, con vistas a la Bahía de Biscayne, en el County Hall. “Y llegué al gobierno para asegurarme de que sean escuchados”.

El viernes se cumplen los primeros 100 días completos en el cargo de la primera alcaldesa de Miami-Dade, quien está tratando de impulsar una agenda progresista y navegar por una nueva e incierta estructura de poder en la política del condado; todo ello mientras maneja una pandemia.

Los nuevos comisionados ocupan seis de los 13 puestos de la junta, como resultado de las normas de limitación de mandatos vigentes desde 2012 pero solo ahora obligan a las jubilaciones. La siguiente oleada se producirá en 2022, lo que dará lugar a una comisión envalentonada debido a los recién llegados deseosos de dejar su huella y los veteranos que se enfrentan a sus últimos meses en el poder.

Ya un poco ajena a sus antiguos colegas – Levine Cava nunca presidió una comisión durante sus seis años en la junta – la nueva combinación ha supuesto algunas fricciones tempranas en el estrado para la nueva alcaldesa.

El 1º de febrero, los comisionados ignoraron la petición de Levine Cava de aplazar una votación de última hora para hacer avanzar un proyecto de un puente al que se había opuesto en una zona del sur de Miami-Dade a la que representaba durante su etapa en la comisión del condado antes de convertirse en alcaldesa el 17 de noviembre.

Tenía un acuerdo con Jeffrey Loria, después ya no

Dos semanas más tarde, una comisión casi unánime concedió la petición del presidente José “Pepe” Díaz de sustituir a Levine Cava como principal negociadora para resolver una demanda judicial del condado con el ex propietario de los Miami Marlins, Jeffrey Loria. Díaz consiguió $1 millón más que Levine Cava. Los comisionados aceptaron el acuerdo de $5.5 millones, que resolvió una demanda de reparto de beneficios presentada en 2018 después de que Loria afirmara que su venta de la franquicia por $1,200 millones no produciría dinero para Miami-Dade.

Levine Cava, quien después de la elección invitó a comisionados individuales a su casa de Palmetto Bay para comer lasaña, comida tailandesa y pescado, dijo que no consideraba la medida como un desaire de parte de Díaz. Él había votado a favor del acuerdo original de 2009 sobre el estadio de los Marlins que provocó la demanda de 2018.

La recién electa alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, habla durante su ceremonia de toma de protesta dentro del Knight Concert Hall en el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts en el centro de Miami, el martes 17 de noviembre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

“El presidente tuvo una larga relación con este tipo; al fin y al cabo, estaba allí cuando se negoció el acuerdo”, dijo. “Si me hubiera dado cuenta de que el presidente tenía esa relación, quizá le hubiera pedido que hiciera la llamada”.

Levine Cava ganó el cargo tras animar a sus compañeros demócratas en un condado en el que Joe Biden ganó por siete puntos porcentuales. Venció al republicano Esteban “Steve” Bovo por ocho puntos, inyectando la preferencia partidista en una contienda que seguía siendo oficialmente no partidista. Desde que asumió el cargo, ha evitado en su mayor parte la agitación partidista, y se ha negado a lanzar críticas agudas contra el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, al tiempo que ha presionado a la administración estatal para que se apliquen más dosis en los centros de vacunación del condado.

También ha mantenido las políticas sobre el COVID-19 y los presupuestos de ayuda que heredó de Carlos Giménez, un republicano que ahora representa el distrito 26 de la Florida en el Congreso. Aun así, se ha ganado el apoyo público de alcaldes de ciudades de ambos partidos que pasaron gran parte de 2020 criticando a Giménez por lo que llamaron desprecios a los gobiernos municipales en las conversaciones y decisiones en torno al COVID.

‘Ha sido un cambio agradable’

En su primer día como alcaldesa electa, el 4 de noviembre, estuvo con el alcalde republicano de Miami, Francis Suárez. Aunque Suárez lideró la oposición de Miami al toque de queda que Giménez impuso en julio para desalentar la socialización nocturna, su ciudad cambió la política en diciembre para empezar a aplicar el cierre de los negocios a medianoche.

“Ha sido un cambio agradable, sin duda”, dijo Juan Carlos Bermúdez, alcalde republicano de Doral. “Es muy diferente cuando tienes a alguien que te tiende la mano y te dice: ‘Ok, ¿qué podemos hacer juntos?’”.

La directora de Legislative Affairs, Nicole Tallman, a la izquierda, revisa documentos con la alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en su oficina dentro del Centro Gubernamental Stephen P. Clark, el miércoles 24 de febrero de 2021. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Desde que Giménez se retiró, la alcaldesa también ha reformado la suite de oficinas del piso 29, añadiendo papel tapiz en blanco y negro en una pared de acento en la zona de espera, y un rincón de lectura con cojines donde antes había un armario. Las paredes están decoradas con grabados a tamaño de galería de los Everglades, incluido un aguacero que se aproxima.

Recientemente, los visitantes la encontraron en el piso antes de una cita por la tarde, intentando arreglar una papelera de reciclaje que se había caído debajo de su escritorio. Cuando el asesor político George Andrews llegó a una reunión con una mascarilla que se le caía de la nariz, Levine Cava se levantó de la mesa. “¿Quiere otra mascarilla?”, dijo, abriendo un cajón del escritorio con un montón de repuestos. “Aquí hay una: Miami City Ballet”.

Fundadora de la organización sin fines de lucro Catalyst Miami, un grupo que anima a los residentes a ser políticamente activos, Levine Cava ha seguido aprovechando la red de organizaciones sin fines de lucro de Miami-Dade. Recurrió a la red filantrópica del condado para financiar la encuesta Thrive305, que está albergada en un sitio web adquirido por la Miami Foundation, thrive305.org.

Las introducciones a las preguntas de la encuesta contienen descripciones admirativas de Levine Cava como una persona comprometida con “un condado más fuerte, más sano y más inclusivo” y alguien que “creará confianza” en la gente.

Daniella Levine Cava celebra durante su fiesta de seguimiento de resultados en Wynwood, Florida, después de ganar la contienda por la alcaldía de Miami-Dade contra Esteban Bovo, el martes 3 de noviembre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Las opciones de la sección de seguridad pública de la encuesta le parecieron al comisionado Joe Martínez unilaterales por centrarse en alternativas a una mayor dotación de personal policial, como el despliegue de trabajadores sociales junto con las fuerzas del orden. “¿Qué tal si se pregunta: ‘¿Le gustaría que hubiera más agentes de policía patrullando su vecindario?’”, dijo Martínez, ex agente de policía. “Una encuesta muy unilateral”.

Loren Parra, directora de asuntos públicos de la Miami Foundation, dijo que la oficina de la alcaldesa elaboró el lenguaje en una asociación con la fundación. “Esto es para crear una comunidad reflexiva y más inclusiva”, señaló.

Una nueva oficina sobre brechas raciales

Mientras se postulaba para la alcaldía, Levine Cava a menudo tocaba temas de inclusión. Dijo que Miami-Dade necesitaba abordar el “racismo sistémico” en el gobierno del condado, y a principios de febrero creó una Office of Equity and Inclusion de cuatro personas que se enfoca en las brechas raciales y otras disparidades en todo Miami-Dade.

Es un mensaje alentador pero familiar para Daniella Pierre, una líder local de los derechos civiles que elogió a Levine Cava por llamar la atención sobre el tema de la equidad, pero dijo que la alcaldesa debe ser juzgada por los resultados.

“Ya estamos rellenando otra encuesta, para responder a las preguntas que hemos respondido año tras año”, dijo. “Ya es hora de obtener resultados”.

La presidenta de Carnival Cruise Line, Christine Duffy, a la izquierda, y la alcaldesa del Condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava, asisten a la ceremonia de inauguración de la Terminal F de Carnival Cruise Line en PortMiami, Florida, el viernes 29 de enero de 2021. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Levine Cava sí cumplió con los líderes sindicales cuando rescindió el contrato del Miami International Airport con Eulen America, un proveedor de aerolíneas criticado por sus supuestas malas condiciones de trabajo y objeto de los esfuerzos de organización sindical.

Sus primeras acciones en materia de clima y medio ambiente se referían sobre todo a cuestiones pendientes del gobierno de Giménez, incluida la publicación de informes sobre fosas sépticas y la salud de la Bahía de Biscayne que ella había solicitado como comisionada.

Su primera iniciativa medioambiental importante, un acuerdo no vinculante con las compañías de cruceros para llevar al puerto del condado conexiones eléctricas que reduzcan la contaminación, solo se produjo después de que el Miami Herald detallara los problemas medioambientales derivados de la falta de infraestructura.

Levine Cava se está preparando para entrevistar a candidatos para dirigir el Water and Sewer Department del condado tras pedir la dimisión del director de Giménez, Kevin Lynskey. Fue uno de los tres jefes de departamento que dejaron sus puestos una vez que Levine Cava asumió el cargo, entre ellos la directora de Transporte Alice Bravo, y el ex Deputy Major Jack Osterholt, quien también se desempeñaba como director de Regulatory and Economic Resources.

Laura Reynolds, una consultora ambiental que trabajó para el comité político de Levine Cava durante la campaña, dijo que la alcaldesa debería recibir crédito por una subvención de $10 millones para proyectos en la Bahía de Biscayne que el gobernador Ron DeSantis anunció en una aparición conjunta con Levine Cava en diciembre en Key Biscayne

“Creo que ya he estado en al menos cinco o diez reuniones en las que el medio ambiente, a nivel del condado, ha sido la prioridad”, señaló Reynolds. “Aunque todavía no sea evidente para el público en general, es así debido al COVID, y eso está consumiendo mucho tiempo”.

La recién electa alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en el centro, es felicitada por su familia tras prestar juramento para su cargo ante el juez Roy K. Altman en el interior del Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts en el centro de Miami, el martes 17 de noviembre de 2020. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Levine Cava estuvo en su mandato 16 días antes de que a ella y a su esposo, un médico, se les diagnosticara COVID tras un viaje de fin de semana en canoa por los Everglades. Se rastrearon sus casos hasta un paciente de la consulta del doctor Robert Cava. Aunque ella siguió trabajando a través de videoconferencias desde su casa, Levine Cava describe ahora el pavor que le producía el virus.

“Tenía miedo”, dijo. “No sabía cómo iba a evolucionar... Era preocupante”.

El director de campaña de Levine Cava sigue activo

El primer día de la alcaldesa en el cargo coincidió con los nuevos mandatos de cinco comisionados, el mayor número desde la década de 1990, ya que los límites de los mandatos aprobados por los votantes forzaron las jubilaciones de los políticos de larga trayectoria. Mientras que los miembros de la junta se limitaron a pequeñas ceremonias dentro de las cámaras de la comisión, Levine Cava invitó a cientos de personas a un acto en la sala de espectáculos Adrienne Arsht del condado.

Our Democracy, el comité político de Levine Cava, pagó $12,000 por el evento, y su director de campaña, Christian Ulvert, ayudó a dirigir el escenario. “Necesito a Padrón lo antes posible”, escribió Ulvert en un mensaje de texto cuando el programa comenzó a transmitirse. Poco después, el ex presidente del Miami Dade College Eduardo Padrón comenzó a ofrecer sus comentarios en el escenario.

La empresa de Ulvert, Edge Communications, recibió $15,000 del comité en enero. Dijo que era para cubrir gastos previos, pero que sigue teniendo contrato con el comité mientras Levine Cava termina sus primeros 100 días. “De todo lo político me encargo yo”, comentó. “Se le invita a recaudar fondos y se le piden apoyos.... Y vamos a seguir recaudando fondos”.

Levine Cava afirma que el COVID es la principal crisis a la que se enfrenta como alcaldesa, pero describió el aumento de la violencia con armas de fuego en segundo lugar. Los homicidios en Miami-Dade han aumentado un 46 por ciento en lo que va de 2021, lo que forma parte de una tendencia nacional de aumento de los delitos violentos. Subieron un 30 por ciento en 2020. Después de que dos adolescentes fueran baleados en el sur de Miami-Dade el martes, Levine Cava declaró que tuvo al director de la policía del condado, Freddy Ramírez, al teléfono hasta casi la medianoche para hablar sobre los cambios.

“Es simplemente demasiado. Es demasiado... Todos estamos desesperados”, expresó. Levine Cava, una abogada que en su día dirigió la división legal de bienestar infantil en Miami-Dade, dijo que la administración está planeando enviar más policías y servicios sociales a las zonas en las que se está produciendo un aumento de la delincuencia violenta, lo que relaciona con la disrupción de la vida cotidiana por el COVID.

“Mira, tenemos niños sin escuela. Tenemos gente sin empleo. Tenemos gente que ha enloquecido”, agregó. “Necesitamos estar en la comunidad. Debemos estar en las calles”.