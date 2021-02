Ballet al aire libre en Miami

Eleni Gialas, bailarina del Cuban Classical Ballet of Miami, en una escena de Danza Contemporánea. Cortesía

En esta interminable época de encierros aún mucho puede hacerse por no perder del todo el placer de disfrutar del arte fresco y bueno sin arriesgar demasiado con la salud.

Es por eso que el Cuban Classical Ballet of Miami (CCBM) presenta esta noche de sábado 27 de febrero a las 7 de la noche de su programa de la temporada en los jardines de su casa matriz conocida como “la casa del ballet”.

La compañía ha creado Choreographers Showcase, un programa concebido especialmente con un formato para el espacio donde va a realizarse y que contiene piezas neoclásicas y de danza contemporánea.

El programa incluirá piezas nuevas y otras ya conocidas por el público de Miami como Habaneras, con música de Ignacio Cervantes, que muestra estampas de la mujer cubana; Lecuona Suite, un homenaje al reconocido compositor Ernesto Lecuona y Yerma basado en la obra de Federico García Lorca.

Estas piezas son coreografías del director del CCBM, Eriberto Jiménez. Entre los coreógrafos noveles, que presentarán piezas de danza contemporánea, se encuentran los jóvenes bailarines Enrique Villacreses, nacido en Miami y graduado del New World School of the Arts y el brasileno Natanael Leal, egresado de la escuela del Miami City Ballet. Ambos han bailado en los últimos años con el Cuban Classical Ballet of Miami.

Eriberto Jiménez ha explicado el programa intensivo en el que han estado trabajando los bailarines del CCBM durante el último año:

“Hemos buscado nuevas formas y hemos llevado el ballet clásico a lugares que no han sido hasta ahora su ‘espacio natural’. Estamos tratando de darle también más protagonismo a los nuevos talentos. Agradecemos mucho el apoyo del público y esperamos volver a los teatros cuando sea posible”.

Para el mes de marzo,el Cuban Classical Ballet of Miami tiene programadas tres funciones que serán el día 6 en Lincoln Roady el 20 en Downtown Doral; y el 26 de marzo llevarán por primera vez el ballet clásico al área de Homestead con la presentación de las “Joyas del ballet ruso” en el Seminole Theatre.