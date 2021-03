Ex comisionado Steve Bovo anunciará candidatura a la alcaldía de Hialeah

Esteban Bovo, acompañado de sus familiares, habla a sus partidarios tras reconocer la derrota en su postulación por la alcaldía de Miami-Dade, el 3 de noviembre de 2020 pportal@miamiherald.com

Esteban “Steve” Bovo, ex comisionado de Miami-Dade que se postuló infructuosamente a la alcaldía condal en noviembre, anunciará formalmente su candidatura el lunes a la alcaldía de Hialeah, donde comenzó en política.

Bovo tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento de Hialeah a las 11:45 a.m., según un comunicado de prensa.

“A lo largo de los años, uno de mis mayores honores en el servicio público ha sido servir a las familias trabajadoras de Hialeah como concejal, presidente del Consejo, representante estatal y comisionado del condado”, dijo Bovo en un comunicado.

“Durante los próximos meses, estaré haciendo campaña incansablemente para seguir ganando su apoyo para servir como su próximo alcalde de la ciudad que todos amamos profundamente”, agregó.

Hialeah, la segunda ciudad más grande del condado por población, celebrará su elección municipal el 2 de noviembre por cuatro escaños, incluyendo el escaño del alcalde Carlos Hernández, quien está limitado a un mandato después de servir como el funcionario más poderoso de la ciudad desde 2011. En Hialeah, el alcalde es el administrador principal de la ciudad.

Bovo se convertiría en la cuarta persona en presentarse a la alcaldía. Los ex concejales de Hialeah Vivian Casals-Muñoz e Isis García-Martínez ya presentaron documentos, junto con el ex candidato Juan Santana. La decisión de Bovo de postularse no es una sorpresa. En enero, un asesor de Bovo insinuó la posibilidad y en una conferencia de prensa el 8 de febrero, el gobernador Ron DeSantis sugirió que apoyaría a Bovo si se postulaba a la alcaldía.

Hialeah es un bastión republicano, aunque la alcaldía no es oficialmente partidista, al igual que el cargo de Bovo en la comisión del condado.

Hernández, alcalde de Hialeah, se separó de sus compañeros políticos conservadores en el noroeste de Miami-Dade el año pasado para apoyar a Alex Penelas, demócrata, para alcalde en lugar de Bovo, republicano.

Bovo fue nombrad a l Ayuntamiento de Hialeah en 1998 antes de ganar la reelección dos veces y servir como presidente del Consejo. En 2008 ganó el primero de dos mandatos en la Cámara de Florida, luego una elección especial por el Distrito 13 de la Comisión del Condado en 2011.

En la carrera de noviembre pasado por la alcaldía del condado, Bovo recibió 46% de los votos y se quedó corto contra Daniella Levine Cava. Bovo s postuló sobre una plataforma que apoyaba al entonces presidente Donald Trump mientras criticaba la “agenda liberal” de su oponente.

Un hijastro de Bovo, Oscar de la Rosa, fue elegido al Ayuntamiento de Hialeah en 2019.