Un mapache da positivo a la rabia en Fort Lauderdale: dueños de mascotas en alerta

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Las autoridades le advirtieron a los dueños de mascotas en algunas partes de Fort Lauderdale que tomen precauciones extras después que el lunes, un mapache dio positivo a la rabia.

El Departamento de Salud de la Florida en el Condado Broward emitió una alerta de rabia para el área comprendida entre la calle del suroeste al norte, la autopista I-95 al oeste, South Fork of the New River al este, y South Fork of the New River al sur. La alerta estará en vigor durante 60 días.

“Todos los residentes y visitantes del Condado Broward deben saber que hay un caso de rabia presente en la población de animales salvajes, y que los animales domésticos corren riesgo de contagiarse si no están vacunados”, dijo el departamento en un parte de prensa. “Se le pide al público mantener una alerta dado que un caso de rabia está activo en el Condado Broward”.

Los animales salvajes con rabia —una enfermedad del sistema nervioso que puede fatal para animales y humanos— pueden infectar a los animales que no hayan sido vacunado contra la rabia.

El Departamento de Salud le pide a los dueños de mascotas que se aseguren que su animal esté vacunado. Las autoridades también advierten no dejar sueltas por la calle a las mascotas, así como tampoco acercarse a animales salvajes.

Se le aconseja a cualquier persona que haya sido mordida o arañada por un animal salvaje o doméstico que busque cuanto antes atención médica, y reporte la herida al Departamento de Salud llamando al teléfono 954-467-4700.

Para más información, se puede visitar: http://www.floridahealth.gov/diseases-and-conditions/rabies/index.html.

Traducción de Jorge Posada