Cadena solidaria a favor de afectado por el COVID-19 para transplante de pulmones

La plataforma InternationalWomensDay.org cuenta con una amplia programación virtual, desde el sábado 6 al lunes 8 de marzo, de 10 a.m. a 4 p.m. para festejar el Día Internacional de la Mujer, celebración que este año empodera a la “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19”, según ha anunciado la ONU. Los eventos programados gratuitos sin fines de lucro incluyen charlas, entretenimiento y celebridades, entre otras muchas actividades educativas y lúdicas para empoderar a las mujeres y niñas de todo el mundo. Junto con el Movimiento Mundial de Mujeres, participan mujeres de más de 195 países, quienes empoderarán a todas las mujeres y niñas para que utilicen todas sus habilidades intelectuales y creativas, entre otras, para mover el mundo desde donde está ahora a donde creemos que puede llegar a estar en el año 2030. Toda la programación en: www.internationalwomensday.org/iwd-2020. Por un mundo más próspero y pacífico, les presentamos los cinco mejores eventos para celebrar el Día Internacional de la Mujer 2021 en Miami.

Lady Pink en Wynwood

Para el mes de la mujer, el Museo del Grafiti en el corazón de Wynwood presenta ‘Lady Pink: Graffiti Herstory’, exposición que se inaugura el 5 de marzo. Lady Pink, artista femenina pionera de la ciudad de Nueva York, centrada en el activismo y el empoderamiento de las mujeres, utiliza grafitis y murales como actos de rebelión y autoexpresión. Sus lienzos continúan con esta misión como se aprecia en su obra ‘Black Venus’ (2020), que presenta a la Venus de Willendorf (25,000 a. C.) reinventada como una mujer negra voluptuosa, cubierta por un colorido estilo tatuaje, sosteniendo la antorcha de Lady Liberty mientras usa un “sombrero de gatito” rosa que se hizo popular durante la Marcha de Mujeres de 2017 en Washington DC. Su primera exposición, titulada GAS (Graffiti Art for Success), fue en la galería Fashion Moda en el Bronx cuando estaba en la escuela secundaria. Su primera exposición individual fue en el Moore College of Art en Filadelfia, a los 21 años. Durante los primeros años de desarrollo, colaboró con la artista feminista Jenny Holzer, produciendo obras que ahora se encuentran en colecciones de museos de todo el mundo. En la década de 1990, Pink era un elemento básico en el mundo de las galerías y al mismo tiempo practicaba arte público, pintando murales de día y trenes de noche. En la década de 1990, comenzó su trabajo de enseñar a los jóvenes a pintar murales a gran escala; una práctica que continúa hasta el día de hoy. Y para esta primera exposición en el Museo de Grafiti de Wynwood también hace un homenaje a sus mentores dentro del movimiento del grafiti, incluidos KEL139, Caine One, Crash y Erni Vales. Son retratos raros de algunos de los artistas más importantes del mundo del grafiti es una nueva dirección para la artista que cree que a través de sus pinturas puede mantener vivos sus nombres y su historia. Más: https://museumofgraffiti.com/events/