SLAM Radio, primera estación de Sirius XM operada por estudiantes, está en La Pequeña Habana

En el corazón de La Pequeña Habana, a pocas manzanas del Marlins Park, se encuentra una de las emisoras de radio más singulares de Estados Unidos.

SLAM Radio es la primera y única emisora de radio vía satélite del país operada por estudiantes de high school. Emitiendo en el canal 145 de Sirius XM, SLAM está en el aire las 24 horas al día, los siete días de la semana y cuenta con contenido producido y presentado por entre 80 y 100 estudiantes locales. La programación – en gran parte pregrabada – se centra en charlas deportivas, eventos de actualidad, entretenimiento y periodismo, con algo de música mezclada.

La emisora, lanzada en diciembre de 2018, forma parte de la red de escuelas charter Sports Leadership Arts and Management (SLAM), que fue cofundada por el rapero Pitbull (también conocido como Armando Christian Pérez) y ha crecido hasta tener 11 campus en todo el país. Es una escuela pública charter para los grados 6 a 12 y su plan de estudios está orientado a estudiantes interesados en el liderazgo y la gestión deportiva.

El estudio de radio de 3,000 pies cuadrados de SLAM está en el campus de la escuela en 542 N.W. 12 Ave. Está equipado con 12 cabinas de locución. La mayoría de los estudiantes que participan son hispanoamericanos y afroamericanos.

“Ha dado a los niños de La Pequeña Habana una voz y una confianza que no sabían que tenían”, dijo el veterano presentador de radio Larry “El Amigo” Milian, quien es el director general de la emisora y un querido mentor de los estudiantes. “Algunos de estos chicos tenían miedo de juntar dos frases, y ahora no podemos callarlos”.

Algunos de los programas – como Slam Rundowns, The Youth y Sports Slam – cuentan con presentadores estudiantes. Otros son producidos y editados por estudiantes, pero tienen presentadores profesionales, como “Good Morning Amigo”, un programa de cuatro horas de duración dirigido por Milian, más conocido por sus programas de entrevistas deportivas bilingües “Dos Amigos” y “Desayuno Deportivo” que se emitían en FM-790 y ESPN Deportes.

El ex jugador de la NFL Dan Marino (C) se toma fotos con los presentadores de Slam Radio durante el primer día con SiriusXM en el Super Bowl LIV, el 29 de enero de 2020, en Miami. Cindy Ord Getty Images for SiriusXM

El proyecto más reciente de la emisora es una asociación con el Miami Herald, que hará que sus podcasts deportivos – presentados por reporteros deportivos del Herald – sean producidos y promovidos por estudiantes de SLAM y emitidos en SLAM Radio.

El Miami Herald Sports Hour se emitirá a la hora del tráfico vespertino: de 5 p.m. a 6 p.m. de lunes a viernes a partir del 8 de marzo. Los podcasts incluyen The Greg Cote Show, Fish Bytes, Dolphins in Depth, Heat Check y Eye on the U.

SLAM Radio ha captado la atención nacional, y fue presentada en Good Morning America durante el Super Bowl 2020, cuando los estudiantes pasaron dos días en el escenario de Sirius XM en Radio Row en el Miami Beach Convention Center, entrevistando a estrellas del NFL como Dan Marino, Lawrence Taylor, Michael Irvin, Frank Gore, Dak Prescott y Tua Tagovailoa. También se codearon con el luchador de la WWE The Big Show, la personalidad de la radio Sway Calloway y la estrella de la MMA Jorge Masvidal.

“Fue una experiencia única en la vida ver a todos los jugadores del NFL caminando, estar hombro con hombro con Dan Marino y The Big Show”, dijo Mario González, de 16 años, uno de los locutores deportivos de SLAM. “Fue increíble. Es indescriptible hacerlo a una edad tan temprana. No puedo estar más agradecido por este programa. Íbamos de un lado a otro cazando famosos para el programa, como si fuéramos locutores de radio profesionales”.

Anthony Milian, de 16 años, hijo de Larry Milian, y director de deportes de SLAM, añadió: “La noche antes de entrar en Super Bowl Radio Row no dormí mucho. Estaba muy nervioso e intimidado, sobre todo cuando entramos por esas puertas dobles. Era enorme. Tenía mucho miedo. Pero empecé a acomodarme. Fue una gran experiencia de aprendizaje”.

Los locutores de SLAM Radio pudieron emitir desde Radio Row durante la semana del Super Bowl 2020 en Miami Beach. Slam Radio

Fue la primera vez que estudiantes de high school salieron al aire desde Radio Row.

“Ese fue nuestro momento de mayor orgullo”, dijo Larry Milian. “La gente miraba a esos chicos, en el escenario más grande junto a Sway Calloway y Mad Dog Russo. Olvídense de cumplir sus sueños, esto era lo improbable. Lo mejor de todo es que actuaron con mucho profesionalismo. Parte de la programación no es perfecta porque son niños, pero están aprendiendo y nosotros estamos enseñando tras bastidores”.

La programación de SLAM Radio, que se adapta a los hábitos de escucha de los estudiantes de secundaria, está disponible en la plataforma Sirius, en línea en siriusxm.com y en la aplicación para teléfonos SiriusXM Radio.

David Webb, un veterano presentador del canal 125 de la emisora conservadora Sirius XM Patriot, ha quedado impresionado con los estudiantes de SLAM Radio y sus programas.

“Creo que es un programa fenomenal, y el motivo es el hecho de que los chicos utilizan su voz, su talento, ponen a prueba sus límites y son libres de expresarse, que es realmente de lo que trata la radiodifusión”, dijo Webb. “Lo que oigo es profesionalismo. Estos chicos son mejores que algunos de los presentadores que he escuchado a lo largo de mi carrera en las ondas. Están aprendiendo la rutina, el formato, aprendiendo a preparar y crear, así que están aprendiendo sobre el pensamiento y el proceso, que es lo que te hará triunfar en la radio. Y eso lleva al éxito en la vida”.

“Estar detrás de ese micrófono después de superar esos nervios, que todos hemos tenido, en el momento en que lo haces y te dejas llevar, ganas mucha confianza que no reconoces que tienes”.

Ese fue ciertamente el caso de la estudiante de segundo año de SLAM Nicole Martínez, presentadora del programa The Youth, y de la directora estudiantil de la emisora, Idania Pérez.

“Cuando me incorporé por primera vez, la gente me describía como alguien que tenía miedo de su propia sombra, que no era capaz de hablar, que no tenía confianza en su voz ni en sus opiniones”, dijo Martínez, cuyo abuelo trabajó en el negocio de los medios de comunicación en Cuba. “Ahora, no consiguen que me calle. Con la radio SLAM, creces constantemente y te apoyan en ese crecimiento. Aprendes a no tener miedo de enfrentarte a esos miedos para poder encontrar una nueva zona de confort”.

Pérez siempre ha estado interesada en los medios de comunicación y trabajó en el programa de noticias diario de su escuela primaria, pero prefería estar en el lado de la producción, entre bastidores. Eso cambió cuando entró en SLAM Radio.

“Ahora tengo mucho más valor para expresarme”, dijo Pérez. “Al principio ni siquiera se lo dije a mis padres cuando me apunté a la radio, pero luego hice un artículo en el que hablé de Nicaragua, que es de donde es mi familia, y mis padres no podían creer cómo me abrí”.

Pérez dijo que si no fuera por SLAM Radio y Milian, probablemente habría dejado la escuela.

El veterano presentador de radio de Miami Larry Milian es el asesor y director general de SLAM Radio desde la escuela charter SLAM en La Pequeña Habana. Larry Milian

“Tuve algunos problemas del mundo real que me golpearon como un camión, incluyendo algunas muertes cercanas a mí”, dijo Pérez. “Estaba luchando con mi vida, pero SLAM Radio fue mi salida, mi espacio seguro. No importaba lo que estuviera pasando en mi vida, cuando llegaba al estudio me sentía como en una burbuja. No se trata solo de la radio. Se trata de la vida”.

Milian ha convertido en su misión personal ser una figura paterna para todos sus alumnos. Acuden a él con sus problemas y buscan su orientación.

“Encontramos sus puntos fuertes, ya sea dirigiendo un tablero o produciendo un programa, o haciendo un podcast, sacamos lo mejor de ellos y fomentamos su confianza, también”, dijo Milian. “Y al mismo tiempo, aprenden un poco de investigación, a saber de qué estás hablando antes de decir algo, algunos intangibles reales que no están en muchos libros de texto. Tienes voz, es tu derecho estadounidense, puedes hablar, pero tienes que ser respetuoso. Si haces las cosas con dignidad, puedes usar esa voz con orgullo”.

En una pared del estudio hay una bandera con la “W” del Wrigley Field de los Chicago Cubs. La bandera de la “W” se utiliza para indicar que los Cubs han ganado el partido. Milian la utiliza para motivar a sus alumnos.

“Les digo que su objetivo diario es ‘Win the Day’”, explicó Milian. “Puede ser una victoria muy pequeña algunos días, pero hay que encontrar esa victoria cada día. Puede sonar trillado o cursi, pero a ellos les funciona”.

Las “W” siguen llegando a SLAM Radio.