Cucarachas están entre las infracciones de restaurantes sucios del sur de la Florida

La lista de Sick and Shut Down incluye paquetes de condimentos alcanzados por roedores, cucarachas alrededor de pollos asados y falta de agua caliente en los lugares donde se necesita.

Así que, esto es donde se quedaron cortos los restaurantes en Miami-Dade, Broward y Palm Beach esta semana.

Lo que sigue a continuación proviene de las inspecciones de restaurantes del Department of Business and Professional Regulation de la Florida en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no pasa la inspección permanece cerrado hasta que pase una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.

Nosotros no controlamos a quién se inspecciona ni cuán estricta es la revisión del inspector. No incluimos todas las infracciones, solo las que más conmueven internamente o las que más movimiento tienen literalmente (porque está vivo o lo estuvo alguna vez). Informamos sin pasión ni prejuicios, pero sí con una dosis de humor.

En orden alfabético:

Avocados Food, 9469 W. Atlantic Blvd., Coral Springs: Si se quiere hablar de prioridades fuera de lugar en este estado a veces, ¿cómo diablos es que “No hay agua corriente en el establecimiento” es una violación intermedia y no de Alta Prioridad?

“Según el empleado la bomba de agua se descompuso (jueves). El empleado llena el cubo de agua en el lavadero de la fregona del establecimiento de al lado para llenar el fregadero de tres compartimentos. No hay agua en el lavamanos”.

Este no es el Pequeño Restaurante de la Pradera: los locales necesitan agua corriente.

Avocados solucionó el problema a tiempo para pasar el viernes una de esas reinspecciones en el mismo día que han sido comunes en Broward durante la pandemia.

Barbie’s Place, 935 Foresteria Dr., Lake Park: “Se observaron paquetes de condimentos roídos”.

Esa dieta aparentemente no perjudicó la regularidad de los roedores. El inspector contó 29 piezas de excremento, incluyendo cuatro “en la zona de los camareros en la parte trasera del comedor y bajo las cabinas en el comedor”.

Se detectaron cucarachas, 20 vivas y 78 muertas, dos vivas y cinco muertas bajo las cabinas del comedor. Unas 50 yacían muertas en los paneles eléctricos cerca de la zona del lavavajillas.

¿Qué es lo que menos quieres ver con todas esas cucarachas y roedores correteando por ahí? Los lectores habituales saben que es comida en el suelo. ¿Y qué tenía Barbie’s? “Pescado crudo congelado en un sartén de hotel almacenada en el suelo en un área de preparación. Una olla con papas hervidas almacenada en el suelo en el área de preparación”.

El moho también aparece en cantidad inusual en esta inspección.

“Zona del suelo bajo el fregadero de tres compartimentos cubierta de agua mohosa estancada”.

“Acumulación de algo parecido al moho dentro del pozo de agua en el lavavajillas”.

“Juntas con acumulación de limo y moho en todas las neveras, frigoríficos y congeladores”.

“Acumulación de residuos parecidos al moho en el dispensador de jabón del lavamanos”. Junto con la “acumulación de restos de comida/residuos de tierra en las manijas del agua del lavamanos”, uno se hace a la idea de que el lavamanos ve menos tráfico que Century Village a las 2 a.m.

Dos latas de tomates de 6.6 libras fueron marcadas con un paro de ventas por estar abolladas.

Barbie’s reprobó la reinspección el 24 de febrero y pasó la reinspección el 25 de febrero.

Carlos Manuel Flores, 3255 E. Fifth Ave., Hialeah: La persona que maneja este camión de comida de perros calientes “limpió una mesa de preparación con una toalla y manejó dinero y luego comenzó a participar en la preparación de alimentos sin lavarse las manos”.

Además, “el establecimiento funciona sin agua corriente potable. El depósito de agua está roto en el lavamanos”.

La reinspección fue aprobada el viernes.

Lucky Fast Food, 5301 Sheridan St., Hollywood: Oficialmente, este lugar no pasó cinco inspecciones. Extraoficialmente, fueron las reinspecciones más honestas y realistas.

El 24 de febrero, el inspector vio tres cucarachas vivas bajo una arrocera eléctrica y tres cucarachas vivas bajo una estación de wok de la línea de cocina. Un trabajador mató a estas tres últimas cucarachas, limpió y desinfectó la zona.

Y esto es lo que ocurrió en las cuatro siguientes reinspecciones. El inspector vio cucarachas, las mataron, limpiaron la zona y todo el proceso de Sísifo como exterminador volvió a empezar en la siguiente reinspección. Porque las cucarachas que aparecen en racimos no desaparecen en un día. O dos.

Suerte que pasó la inspección el sábado.

The Peruvian Kitchen, 18117 NE 19th Ave., North Miami Beach: El inspector necesitó un ábaco para contar las cucarachas de este local o, al menos, las más de 150 cucarachas vivas y las más de 10 muertas que había detrás de la nevera y en una pared tras los azulejos abiertos y agrietados”.

Encontró otros problemas.

“Más de tres cucarachas vivas” y “más de tres cucarachas muertas” en un carrito de comida que contenía pollo asado, lo que provocó que el rayo del Stop Sale cayera sobre el pollo.

“Más de dos cucarachas vivas arrastrándose en la mesa de preparación mientras se prepara el ceviche”. ¡MIENTRAS!

“Más de dos cucarachas vivas arrastrándose en el horno”.

“Más de doce cucarachas vivas en una caja con aceite de cocina sin tapar”.

Una persona se lavó las manos sin jabón. El informe no dejaba claro si era o no el mismo empleado que “se secaba las manos en la ropa/delantal/toalla sucia después de lavarse”.

The Peruvian también reprobó la reinspección del sábado. No hay ninguna anotación en línea de que hayan pasado una re-inspección.

RW Grill, 2911 N. Military Tr., West Palm Beach: Había 31 cucarachas muertas en el lugar, 13 cucarachas vivas en algunos lugares y “aproximadamente 36 cucarachas vivas arrastrándose por el suelo y las paredes detrás de la mesa de preparación en la estación de servicio situada en la cocina junto a la máquina de hielo”.

“No hay jabón en el lavamanos junto al fregadero de tres compartimentos”.

“Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en el interior de la máquina de hielo”.

RW aprobó después de la reinspección del 23 de febrero.