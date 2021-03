En el aire cargos a mujer que arrolló a un niño en la calle en Sunny Isles Beach

Anthony Reznik, de 11 años, perdió la vida cuando fue atropellado al cruzar una calle por la cebra en Sunny Isles Beach el 10 de febrero de 2021. - Judd Rosen

En los últimos 15 años, Samentha Toussaint ha recibido 27 multas de tráfico en el sur de Florida en 14 fechas separadas. Le han suspendido la licencia de conducir varias veces por no pagar multas.

El 10 de febrero, según los registros, conducía su Mercedes Benz hacia el este en un concurrido tramo de Sunny Isles Beach Boulevard cerca de la A1A. Fue entonces cuando entonces no respetó una luz roja y arrolló Anthony Reznik, de 11 años, mientras cruzaba la calle en su patineta.

Después de permanecer en el hospital dos semanas, a Reznik le retiraron los aparatos que lo mantenían con vida y sus sus órganos donados. Ahora los fiscales de Miami-Dade deben decidir si la conducta de Toussaint esa noche en Sunny Isles Beach eleva al nivel de un cargo de delito grave como homicidio vehicular.

Si el precedente legal de Florida es un indicio, será un caso penal difícil de probar, dicen los expertos: no respetar una luz roja en sí no suele ser suficiente . Pero su familia dice que espera que los fiscales puedan presentar un caso convincente.

“Esta persona tiene que darse cuenta de que tiene que ser responsable de lo que está haciendo”, dijo la madre de Anthony, Inna Trakhtenburg.

“No se puede conducir un coche y no reconocer que es un arma letal. Está operando un arma letal en un lugar donde hay niños”, dijo el abogado de la familia, Judd Rosen. “Tiene que rendir cuentas”.

Contactada por teléfono, Toussaint, de 32 años y de Sunny Isles Beach, le colgó a un reportero el jueves. No está claro si ha contratado a un abogado.

“Dado que los fiscales de Miami-Dade revisan todas las muertes relacionadas con el tráfico en busca de conductas penales, entendemos el dolor que siente cada familia cuando enfrentan a una tragedia como esta”, dijo Ed Griffith, portavoz de la fiscalía estatal de Miami-Dade. “Ese dolor siempre se magnifica cuando la víctima es un niño. Todos los aspectos de esta investigación seguirán recibiendo el más alto nivel de atención de la fiscalía”.

Anthony vivía en Sunny Isles Beach, la ciudad balneario en el noreste de Miami-Dade, con sus padres y dos hermanos. Le gustaba el fútbol, las artes marciales y el ajedrez, dijo su padre, Mark Reznik.

Cursaba el sexto grado en la escuela Norman S. Edelcup Sunny Isles Beach K-8.

El accidente ocurrió en un tramo extremadamente concurrido de la calle 163 en una pequeña ciudad plagada de accidentes de tráfico, tanto que la Policía de Sunny Isles Beach se alió recientemente con la Universidad del Norte de Florida para estudiar la seguridad de peatones y ciclistas. El accidente ha llevado a la Policía a intensificar la vigilancia del tráfico en la zona.

Líderes de la ciudad, así como el senador estatal Jason Pizzo, demócrata por Miami, han pedido desde entonces al Departamento de Transporte estatal que estudie la seguridad de los peatones en el bulevar, también conocido como State Road 826.

“Esto es lo peor que ha sucedido allí”, dijo el gerente municipal Chris Russo, quien dijo que ha habido algunos incidentes menores en el pasado. “Esperamos que puedan analizar esto con más detalle”.

Pizzo y otros líderes estarán entre los oradores el domingo en el memorial en Sunny Isles Beach llamado Stand For Traffic and Pedestrian Safety (Defienda la seguridad del tráfico y los peatones).

Por ahora, según los registros, a Toussaint no la han multado, aunque pudieran multarla por conducir negligentemente.

¿Qué es necesario para enfrentar un cargo de homicidio vehicular o homicidio vehicular? Por lo general, el exceso de velocidad o el no respetar una luz foja no es suficiente, dicen los expertos legales.

“No respetar una luz foja nunca es suficiente para acusar a alguien de un cargo penal, habría que agregar factores como estar enviando un mensaje de texto o estar echando carreras en la vía”, dijo Michael Catalano, veterano abogado de defensa penal en Miami, especializado en casos de tráfico. “Estos casos siempre son muy específicos de hecho. Tiene que ser una conducta tan mala que todo el mundo sabría que este comportamiento mataría a alguien”.

Eso quedó claro en 2014, cuando un tribunal de apelaciones de Miami descartó el cargo de homicidio vehicular contra un hombre que conducía a 83.9 millas por hora de día en un camino rural en los Everglades. El exceso de velocidad por sí solo no equivalía al “nivel de imprudencia” adecuado, dictaminaron los jueces.

El tribunal de apelaciones determinó que aunque Luzardo iba a exceso de velocidad, no había “factores agravantes”.

“El accidente en este caso no ocurrió en una vía residencial congestionada por niños, no había señales de reducir la velocidad en la vía por la que viajaba Luzardo... quien intentó evitar la colisión”, dijo el tribunal.

La investigación de la Policía de Miami-Dade tendrá que determinar qué factores “agravantes” existían en el caso Toussaint.

Un agente de la Policía de Sunny Isles dijo que su estado en el momento del accidente era “aparentemente normal” y que las únicas acciones que contribuyeron fue no respetar la luz roja. No se sospechó de consumo de alcohol o drogas, dijo el informe.

Los informes señalan que se desconocía si Toussaint estaba distraída en ese momento.

Rosen, el abogado de la familia, dijeron que puede haber algo más.

“La velocidad, no respetar la luz, y un testigo dijo el testigo dicen, estaban bailando en el auto”, dijo Rosen.

Su historial de tráfico no jugará ningún papel en una decisión de presentar cargos o no, pero ciertamente no tiene un registro limpio.

En noviembre de 2019 fue multada en citada en North Miami por conducir sin seguro, sin inscripción y con la licencia suspendida. El registro judicial de Miami-Dade muestra que su licencia está suspendida porque nunca pagó multas relacionadas con la multa, aunque los registros estatales muestran que su licencia es válida.

Tampoco ha sido condenada en todas las multas. En 2018 la multaron por conducción negligente en Miami-Dade, pero el caso fue desestimado después que un testigo civil no se presentó al tribunal.

En el verano de 2017 se declaró culpable en Broward de una infracción de “seguir demasiado de cerca” a otro vehículo, después que chocó por detrás a otro coche en Pembroke Pines. Pero como el caso no se decidió definitivamente, eso no cuenta en su historial de manejo.

Toussaint no pagó $140 en cargos judiciales y su licencia fue suspendida brevemente hasta que pagó.