Este lugar de los Cayos de la Florida acaba de ser nombrado una de las mejores ciudades costeras de Estados Unidos

Esta playa de los Cayos es una de las mejores ciudades costeras de Estados Unidos, según Big 7 Travel.

A todo el mundo le gustan los Cayos de la Florida.

Especialmente Cayo Hueso, al que el sitio web de viajes internacional Big 7 Travel situó en uno de los 10 primeros puestos de su reporte anual 50 Best Coastal Towns in the United States.

Miami también está entre los primeros puestos. Pero Cayo Hueso, que ocupó el lugar 6, fue el que más cautivó a Big 7 Travel, que tuvo en cuenta factores como los servicios de playa, el paisaje natural, el ambiente de la comunidad, la escena gastronómica y las actividades.

“Muchos consideran que Cayo Hueso es la mejor zona de playa de Estados Unidos”, escribe Big 7 Travel. “Y no se equivocan. Un sinfín de casas de colores pastel, un animado ambiente vacacional, mariscos increíbles y las playas más hermosas de la Florida respaldan definitivamente esta afirmación. Además, bajo el agua, hay un coral increíble y vibrante, perfecto para bucear, y unas olas cristalinas perfectas para vadear todo el día. Es realmente el paraíso en la tierra”. [Nota: sabemos que Cayo Hueso no está precisamente plagado de playas espectaculares, pero no arruinemos los sueños de Big Travel 7.]

Este lugar de los Cayos de la Florida es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos.

En 2020, Cayo Hueso también fue nombrado uno de los mejores lugares del país para comprar una casa de vacaciones por la plataforma de gestión de alquileres vacacionales Vacasa. Big 7 Travel también calificó a la Overseas Highway como uno de los trayectos más pintorescos de Estados Unidos.

Los redactores del reporte sobre las Best Coastal Cities reconocen que Miami, número 28 de la lista, no es precisamente una “acogedora ciudad de playa”, pero no podían ignorar su deslumbrante atractivo:

“Este vibrante centro floridano está cargado de cultura y celebra su diversidad a través de la comida, el arte y el entretenimiento. Desde los lujosos hoteles resort y los lugares para comer bien hasta los acogedores antros y las posadas boutique, Miami es un poco de todo”. Y, por si fuera poco, las playas son inmaculadas y la vida nocturna está entre las mejores del país”.

No estamos tan seguros de la parte prístina porque existe South Beach, pero aceptaremos el cumplido.

La mejor ciudad costera de Estados Unidos fue Carmel-by-the-Sea, en California, mientras que Nantucket, Massachusetts; Narragansett, Rhode Island; Cape May, Nueva Jersey, y Santa Bárbara, California, completaron el top 5.

Otras tres ciudades de la Florida fueron mencionadas: Amelia Island (número 25), Clearwater (30) y Anna Maria Island (44). No se menciona a Pete Beach, que acaba de ser nombrada la mejor playa de Estados Unidos en los premios Travelers’ Choice 2021 de Tripadvisor.

Este lugar frente al mar de los Cayos de la Florida acaba de ser nombrado el mejor complejo turístico familiar de Estados Unidos.