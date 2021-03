Juez permite cierre de calles en Silver Bluff; Miami-Dade había demandado a Miami para reabrirlas

El vecindario miamense de Silver Bluff de Miami puede mantener varias calles cerradas por ahora después de que un juez negó la solicitud de emergencia de Miami-Dade para prohibir a la ciudad el uso de barreras temporales para desviar el tráfico en cuatro intersecciones.

El fallo del juez Mark Blumstein no resuelve una batalla que ha enfrentado a líderes del condado y la ciudad que representan el vecindario, un popular atajo para los conductores que quieren evitar los semáforos y el fuerte tráfico de la cercana U.S. 1. Miami-Dade demandó a Miami el sábado para bloquear los cierres, que se implementaron el 1 de marzo, y el litigio tendrá una audiencia completa en una fecha posterior si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo.

Pero la decisión dio una victoria rápida para Miami, que envió a la policía el viernes para evitar que un equipo de obras públicas del condado —con su propia escolta por la policía de Miami-Dade— retirara las barricadas que cerraban las calles laterales que se alimentaban de Coral Way y SW 17 Avenue. Miami-Dade se retiró una vez que la policía de la ciudad intervino, optando por buscar una orden judicial en su lugar.

La demanda del sábado le pidió a Blumstein que prohibiera a Miami mantener las calles cerradas, ya que el condado tiene jurisdicción sobre los cierres permanentes de calles, incluso dentro de los límites de la ciudad.

“Esto tiene que terminar”, Bruce Libhaber, abogado adjunto del condado que maneja el caso. “No están haciendo caso a la ley.

En su fallo, Blumstein exigió a Miami que cambiara las barreras que las cuadrillas de la ciudad instalaron el martes, trabajando en la noche. Citó el testimonio de un administrador de transporte del condado que dijo que Miami-Dade requiere una barrera diferente para cerrar temporalmente una calle. En lugar de barricadas de hormigón, Blumstein ordenó a Miami que colocara barreras de plástico llenas de agua o arena, que son más seguras en un accidente automovilístico.

Libhaber se opuso a una orden que permitía que las calles permanecieran cerradas, pero Blumstein dijo que ese argumento debía guardarse “para otro día”. Poco después de terminar la audiencia de tres horas, las cuadrillas de la ciudad estaban cambiando las barricadas el domingo por la tarde.

La audiencia matutina fue la confrontación más directa hasta ahora en una larga batalla por el cierre de algunas calles en Silver Bluff, una disputa que tocó dos fuentes perennes del estrés de Miami: el tráfico y la política.

Los vecinos que que lideran la acusación dicen que el tráfico en las calles de su vecindario es similar a una carretera, mientras los viajeros y camiones de reparto pasan a toda velocidad frente a sus casas, sin obedecer señales de pare y sin los semáforos que enfrentarían en Coral Way o la U.S. 1. Con tres cuadras ahora cerradas a la 17 Avenue o Coral Way, los vecinos dicen que ya no temen al tráfico.

“No me di cuenta de cuántos niños teníamos en este vecindario. Las familias están hablando y saliendo... Somos un vecindario de nuevo”, dijo Beba Mann durante la audiencia, la única vecina de Silver Bluff a la que se le permitió declarar mientras más de 50 personas veían el proceso en línea.

Mann se emocionó al relatar cómo al hijo de 2 años de un familiar que se alejaba de la acera fuera de su casa y estuvo a punto de ser golpeado por una camioneta. “Lo podrían haber matado”, dijo.

Otros vecinos dicen los argumentos residentes son miopes, alegando que las calles cerradas solo cambiarán el tráfico cerrado a otro lugar mientras alteran los hábitos de conducción locales. Alfredo Cancelo, quien vive en Coral Way, compartió un video de un equipo de ambulancias estacionándose a un lado de la barrera de la ciudad y retirando a un paciente en camilla.

“Es una dificultad”, dijo en una entrevista el domingo. “Ahora, para poder echar gasolina a mi auto o ir a la tienda de comestibles, tengo que conducir 10 cuadras y hacer un giro en U”.

La disputa se intensificó cuando la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, escribió al alcalde de Miami, Francis Suárez, el 3 de marzo, diciendo que “debe insistir” en que se eliminen las barreras. Suárez dijo que le pidió que emitiera una orden judicial.

Joe Carollo, comisionado de la ciudad que representa a la zona, culpa públicamente a la comisionada condal de Silver Bluff, Eileen Higgins, por las demandas de Miami-Dade, lo que Higgins niega.

Carollo también calificó de discriminación la crítica a los cierres de calles en Silver Bluff cuando otras ciudades cercanas han hecho lo mismo. “¿Por qué no han hecho nada en Coral Gables durante años?”, dijo en una entrevista reciente. “¿O son solo los ricos los que pueden cerrrar las calles?”

Victoria Méndez, abogada principal de Miami, dijo en la audiencia del domingo que la ciudad estaba feliz de cambiar sus barreras, pero que cerrar las calles era la opción más segura para el vecindario.

“Mantener las barreras y los cierres es lo más seguro para la comunidad”, dijo. “Eliminarlos continuará con las condiciones inseguras.”

Joey Flechas, reportero del Miami Herald, contribuyó a este reportaje.