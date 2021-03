El tiempo en Miami: cielos nublados y temperaturas frescas para empezar la semana

Leer más

El vecindario miamense de Silver Bluff de Miami puede mantener varias calles cerradas por ahora después de que un juez negó la solicitud de emergencia de Miami-Dade para prohibir a la ciudad el uso de barreras temporales para desviar el tráfico en cuatro intersecciones.

El fallo del juez Mark Blumstein no resuelve una batalla que ha enfrentado a líderes del condado y la ciudad que representan el vecindario, un popular atajo para los conductores que quieren evitar los semáforos y el fuerte tráfico de la cercana U.S. 1. Miami-Dade demandó a Miami el sábado para bloquear los cierres, que se implementaron el 1 de marzo, y el litigio tendrá una audiencia completa en una fecha posterior si las dos partes no pueden llegar a un acuerdo.