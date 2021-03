Con la cercanía de Amazon, los activistas siguen desconfiando de los planes del condado para la Homestead Air Base

Un avión de carga C-17 Globemaster de la Air Force en la pista de la Homestead Air Reserve Base en 2019. La base cuenta con una larga pista de aterrizaje que puede utilizarse para operaciones de carga de gran tamaño.

Cuando los comisionados del condado dieron el primer paso hacia la apertura de la Homestead Air Reserve Base a la aviación civil hace seis meses, insistieron en que el impacto en dos parques nacionales adyacentes sería mínimo con un pequeño “operador de base fija” que atendería a los aviones privados.

Sin embargo, ese es exactamente el tipo de operación, según muestran los documentos del condado, que los departamentos de negocios y de aviación de Miami-Dade habían advertido previamente que probablemente fracasaría comercialmente y que no era necesaria en el extremo sur del condado.

Ecologistas y otros críticos que siguen las negociaciones del condado con el U.S. Air Force sobre el acceso a la pista de aterrizaje de la base sospechan que la aprobación inicial es un engaño. Creen que el condado, a pesar de los planes de un acuerdo de uso conjunto que prohibía la carga, ha dejado abierta una puerta para ampliar eventualmente las operaciones comerciales allí, especialmente con un centro de distribución de FedEx ya abierto en las cercanías y una instalación de Amazon prevista a pocos kilómetros de la base.

Friends of the Everglades, que obtuvo memorandos y correos electrónicos del condado sobre la base a través de una solicitud de registros públicos, pide al Air Force que rechace la propuesta de Miami-Dade de utilizar Homestead para operaciones civiles mientras el condado trabaja en un acuerdo con los militares. Hace más de 20 años, el primer esfuerzo para convertir Homestead en una operación comercial se frustró en gran parte debido al ruido y la contaminación que el aumento de los vuelos traería a los parques nacionales de Everglades y Biscayne.

“La información reciente que hemos obtenido del condado sugiere firmemente que las actuales negociaciones del condado con el Air Force en apoyo de su solicitud de acuerdo de uso conjunto son el preludio de importantes operaciones comerciales de carga, no de un Operador de Base Fija (FBO)“, escribió el abogado Paul Schwiep en una carta en nombre de Friends of the Everglades a Robert Moriarty, subsecretario adjunto de las Fuerzas Aéreas para instalaciones.

Un operador de base fija proporciona combustible y otros servicios de aviación general para aviones pequeños. El Miami Executive Airport, que atiende a clientes corporativos, recreativos, de entrenamiento de vuelo y de agencias gubernamentales, es un ejemplo.

Schwiep dijo que el intercambio de correos electrónicos entre el personal de aviación del condado el año pasado mostraron que recibieron el consejo de que un FBO en Homestead no se ajustaba a las necesidades de aviación del condado, y que sería preferible apoyar el crecimiento del Miami Executive Airport y el Homestead General Airport, que ofrece entrenamiento de paracaidismo y vuelo sin motor y está situado junto al Everglades National Park.

Esta foto incluida en una hoja informativa del Condado de Miami-Dade de octubre de 2018 sobre la Homestead Air Reserve Base muestra áreas infrautilizadas.

Un correo electrónico del 5 de junio de 2020 de Robert Warren, subdirector de retención y desarrollo de negocios del Aviation Department, a Lester Sola, director y CEO del Aviation Department de Miami-Dade, describió cómo un evaluador no recomendó otro aeropuerto de aviación general en el condado “y especialmente en esta ubicación,” refiriéndose a la Homestead Air Reserve Base.

“Como mencioné en la llamada, hablamos con nuestro evaluador para GAA”, escribió Warren. “Dijo que la limitada demanda de aviones privados que cambiarían de Ocean Reef no apoyaría un FBO. Además, tenemos que apoyar el crecimiento de TMB (código de aeropuerto para Miami Executive) y posiblemente Homestead General como habíamos planeado,” escribió.

Ese correo electrónico levantó banderas rojas, dijo Schwiep, y parece contradecir algunos de los argumentos públicos que los líderes del condado ofrecieron para apoyar un nuevo operador civil en Homestead. Durante la reunión del 6 de octubre en la que la comisión del condado ordenó al personal que trabajara en un acuerdo con la Air Force para el uso civil de la base, el ex alcalde Carlos Giménez y los comisionados dijeron que proporcionar alivio al tráfico de Ocean Reef era una de las razones detrás de los planes para un FBO. La corta pista de aterrizaje del aeropuerto privado de la comunidad limita el tamaño y el peso de los aviones, por lo que estos no pueden operar cuando están completamente cargados y a menudo tienen que hacer varios viajes, dijo Giménez.

El actual presidente de la comisión, José “Pepe” Díaz, y el ex comisionado Dennis Moss, que patrocinó el tema, también dijeron que aprovechar la base para uso civil era clave para el crecimiento económico del sur de Miami-Dade. Dijeron que el condado es la puerta de entrada al Caribe y a Sudamérica, y que es importante añadir capacidad de aviación para su uso futuro debido a la creciente actividad turística y empresarial.

En la reunión, la fiscal adjunta del condado, Cynji Lee, también dejó claro que los aeropuertos de aviación general sí permiten el tráfico de carga, y que la distinción entre aviación comercial y general depende de la programación de los vuelos y de la cantidad de actividad de los mismos.

Tras la explicación de Lee, la ex comisionada y ahora alcaldesa Daniella Levine Cava, quien se describió como una “guerrera del agua” durante la campaña y prometió proteger los recursos naturales del condado, propuso una enmienda para prohibir los vuelos de carga. Giménez apoyó el cambio, diciendo que ayudaría a aliviar las preocupaciones de los residentes. Moss estuvo de acuerdo, diciendo: “Me parece bien, hagamos algo.” Su copatrocinador, Díaz, no lo hizo. “No quiero entorpecer ninguna negociación futura sobre la posibilidad de que se maneje carga en el futuro,” dijo.

La enmienda fue aprobada y los comisionados acordaron por unanimidad negociar un acuerdo con la Air Force.

El Sierra Club luchó durante años contra una propuesta de uso comercial de la base. Este anuncio publicado en la primavera de 2000 pedía a los residentes de Miami-Dade que se opusieran a los planes de construir un aeropuerto debido a la proximidad de la base a los Everglades y a la Bahía de Biscayne. Sierra Club

En una entrevista con el Miami Herald, Sola, de Miami-Dade Aviation, dijo que el condado ha explicado claramente su estrategia.

“No estamos buscando desarrollar la Homestead Air Reserve Base para hacerla una operación de carga o una operación comercial. Nuestro mandato ha sido consistente con un pequeño operador de base fija, y eso es lo único que estamos pidiendo al Air Force,” dijo.

El plan es ampliar el Miami Executive Airport, dijo, y eventualmente determinar a dónde podría ir el tráfico aéreo adicional. Pero, dijo, una operación de aviación general en la base militar es una opción que podría servir como aeropuerto de relevo una vez que el Miami Executive alcance su plena capacidad.

Dijo que el intercambio de correos electrónicos citado por Friends of the Everglades fue escrito como parte de las discusiones del personal sobre dónde podría ubicarse el operador de la base fija, teniendo en cuenta el costo de terrenos privados en caso de que el condado quisiera adquirir las parcelas circundantes para instalar edificios y carreteras para dar servicio a la operación. Sola dijo que el condado no quiere hacer eso en Homestead y prevé que la operación se mantenga dentro de los límites de la base.

Pero Friends of the Everglades y las organizaciones, como la Everglades Foundation, Bonefish &Tarpon Trust y la National Parks Conservation Association, entre otras, temen que la pista de aterrizaje de 11,200 pies de largo de la base acabe siendo utilizada por Amazon para sus enormes operaciones de carga. Han montado una campaña discreta enviando cartas al Air Force cada mes desde diciembre.

Sostienen que las preocupaciones que llevaron al Air Force en 2001 a decidir que la zona no debía utilizarse para fines de desarrollo relacionados con la aviación – amenazas inaceptables para los recursos naturales – siguen siendo válidas hoy en día, y se ven agravadas por la presencia de un nuevo vecino junto a la base: Amazon. El gigante de la venta en línea pagó al condado $22 millones el año pasado por un terreno cerca de la base, donde está construyendo un centro de distribución de al menos un millón de pies cuadrados, el más grande de la Florida.

Amazon no respondió a una solicitud de comentarios. Pero Sola dijo que el gigante del comercio online no necesita un aeropuerto de carga al lado para operar el almacén que está construyendo en Homestead. El negocio es complicado y diversificado, dijo.

“La carga no son solo aviones de carga, como los que solo llevan carga. La operación de carga ideal, como la que tenemos en MIA, tiene aviones de carga que vuelan en medio de la noche trayendo solo carga, y luego esa carga se divide en piezas más pequeñas y se redistribuye en vuelos de pasajeros,” dijo. “Y luego esos vuelos de pasajeros que fueron al Caribe, a Sudamérica, etc., vuelven a Miami con carga y pasajeros también”.

Sola dijo que no ha habido respuesta del Air Force desde que el condado informó a los militares en octubre de su intención de negociar un acuerdo de uso conjunto para Homestead.

La Homestead Air Force Base dijo que no está al tanto de ninguna novedad entre Miami-Dade y el Department of the Air Force con respecto al posible acceso de la aviación civil a la base.

“Reconocemos, y apreciamos, que hay muchas preocupaciones válidas en torno a una discusión como esta, pero sería inapropiado que la base comentara más allá de reconocer la absoluta importancia militar estratégica de nuestra pista, y nuestro compromiso de asegurar las misiones nacionales que operan desde ella,” escribió Timothy Norton, un portavoz de la base, en una respuesta por correo electrónico a las preguntas.

Los dirigentes del condado han promovido el uso de la base para operaciones civiles desde que el huracán Andrew arrasó Homestead en 1992. La idea de transformar la base, muy dañada, en un aeropuerto fue una de las opciones consideradas para crear puestos de trabajo y apoyar la recuperación económica de la zona. También se consideraron propuestas para acoger en la base una versión de Miami del Espectáculo Aéreo de París, pero no prosperaron por la oposición del Pentágono.

En su carta más reciente a Moriarty, del Air Force, ecologistas destacaron los beneficios económicos que ya proporcionan los parques nacionales de los Everglades y Biscayne.

“El Everglades National Park recibe más de un millón de visitantes al año y está reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. La Bahía de Biscayne recibe casi 500,000 visitantes al año y es un importante recurso recreativo para la zona urbana de Miami,” escribieron. “Ha llegado el momento de seguir adelante y proporcionar empleos para la región mediante un desarrollo de uso mixto que mejore y no perjudique los recursos medioambientales amenazados.”