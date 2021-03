¿Quieres vivir al lado de una súper modelo? Dale un vistazo a este condominio en Miami Beach

Quedan diez de las 110 unidades en Ritz-Carlton Residences de Miami Beach. Arriba: Una toma aérea del condominio.

El Ritz-Carlton Residences de Miami Beach ha alcanzado los $130 millones en ventas con 30 nuevos compradores desde enero, lo que demuestra que la demanda de viviendas a gran altura no muestra señales de enfriamiento.

Los compradores proceden de California, Connecticut, Nueva Jersey y Nueva York, dijo el promotor Ophir Sternberg, director general y fundador de Lionheart Capital. La mayoría trabaja para una empresa de capital riesgo, un fondo de cobertura o un banco.

¿Una excepción? La modelo Cindy Crawford y su marido, Rande Gerber, fundador de Midnight Oil y Gerber Group. Sternberg dijo que la pareja compró un penthouse.

“La demanda se ha disparado”, dijo Sternberg. “Las estrellas se están alineando para el sur de la Florida”.

Sternberg atribuye al clima cálido del sur de la Florida y a los ahorros fiscales el haber atraído a los compradores a su proyecto y a otros condominios durante la pandemia.

Crawford y Gerber se unirán a otros residentes conocidos, entre ellos, la ex Miss Alemania Petra Levin, el presidente y director general de American Eagle Outfitters Jay Schottenstein y Mike Piazza, ex All-Star en 12 ocasiones que jugó para los New York Mets y los Florida Marlins.

La unidad más pequeña vendida – una vivienda de 1,939 pies cuadrados con un dormitorio y un baño y medio – se vendió por $1.25 millones. El equipo vendió un penthouse de $15 millones – la unidad más grande vendida desde enero – que tiene 14,868 pies cuadrados y ofrece cuatro dormitorios y cuatro baños y medio.

Los servicios incluyen un estudio artístico con un residente invitado que ofrece clases, una piscina y una marina.

La actividad de ventas está aprovechando la disminución de la oferta de unidades de condominio de lujo, aquellos con precios de más de $ 1 millón. Al Condado de Miami-Dade le quedan 24 meses de ofertas, una caída del 50% de un año a otro desde enero de 2020.

“Hay opciones”, dijo Sternberg, “pero yo diría que la oferta es ajustada en comparación con la demanda”.

Quedan diez de 110 unidades, con un precio inicial de $2.215 millones de dólares para una unidad de 1,100 pies cuadrados con dos dormitorios y dos baños y medio.

El condominio abrió en 2019 en mas de siete acres y medio en 4701 Meridian Ave. The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach lanzó la construcción de 15 villas en el sitio en enero después de ver el aumento de las ventas de viviendas unifamiliares en 2020. El arquitecto italiano Piero Lissoni diseñó tanto el condominio como las villas.