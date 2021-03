Congresistas republicanos de Miami piden ‘parole’ para los cubanos detenidos por inmigración

Los congresistas republicanos de Miami, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos A. Gimenez enviaron una carta al también cubanoamericano Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, para que conceda libertad bajo palabra a todos los cubanos detenidos en centros de inmigración.

Los representantes piden que todos los cubanos detenidos, tanto en la frontera con México como en centros de la Policía de Inmigración (ICE) sean liberados bajo parole para que puedan ajustar su estatus migratorio mediante la Ley de Ajuste Cubano, que otorga la residencia permanente a los cubanos que hayan entrado legalmente al país después de un año.

“Cientos de cubanos que han huido de una dictadura represiva permanecen detenidos en la frontera y en centros de detención de Estados Unidos. Muchos llevan hasta más de un año sin respuestas ni opciones para ajustar su estado legal”, dijo el congresista Mario Díaz-Balart a el Nuevo Herald.

“Estas personas que simplemente buscan libertad de una tiranía asesina merecen una solución”, dijo el representante.

Miles de cubanos llegan cada año a la frontera de Estados Unidos pidiendo asilo tras escapar de la isla. Durante la administración de Donald Trump los cubanos, al igual que el resto de los latinoamericanos eran regresados a México a esperar que sus casos fueran procesados en las cortes de inmigración. Otros cubanos fueron detenidos y esperan la sentencia judicial en centros de la Policía de Aduanas.

Esa política, conocida como “permanecer en México” fue derogada por la administración de Joe Biden, pero la frontera aún está cerrada debido a la pandemia de coronavirus.

El abogado de inmigración Alejandro Vázquez dijo a el Nuevo Herald que la carta de los congresistas es algo “muy positivo”.

“Es posible y viable que se le otorgue parole [libertad bajo palabra] a todos los cubanos que se encuentran en centros de detención. El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional tiene facultades para ello”, dijo Vázquez.

El abogado resaltó que con los cubanos se ha estado procediendo de manera diferenciada, según dijo Roberta Jacobson, la ejecutiva encargada de Asuntos de la Frontera Sur de la Casa Blanca.

“Si bien es cierto que la frontera está cerrada, a muchos cubanos los están procesando y les otorgan libertad bajo parole, con fianza o con un grillete”, dijo Vázquez.

Debido a la pandemia de coronavirus se han dificultado los viajes de repatriación a Cuba de los extranjeros que entran por la frontera sur, dijo el abogado.

La carta de los congresistas ha sido vista como un alivio para los familiares de los detenidos en centros de inmigración de ICE.

“Mi sobrino está detenido en Texas desde hace casi un año. Sin protección suficiente para el coronavirus y en una prisión se ha mantenido firme y no ha cedido a las presiones de algunos guardias que le sugieren que acepte regresar a Cuba”, dijo Mayisleidys Aguilar, una cubanoamericana residente en Hialeah.

“Hay muchos cubanos que no quieren ayudar a sus hermanos porque se olvidan de sus raíces. Aquí son más americanos que Trump pero no recuerdan que tuvieron que coger el mar o la selva y que si este país no le hubiese abierto las puertas serían unos muertos de hambre”, añadió la mujer, de 40 años.

