¿Ya te vacunaste? South Beach Wine & Food Festival exigirá pruebas para poder asistir

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El sur de la Florida está a punto de convertirse en un laboratorio donde se llevaría a cabo el primer gran experimento en festivales de comida en los tiempos del coronavirus.

Los boletos para el Festival de vino y comidas de South Beach de 2021 se pondrán a la venta el 22 de marzo para un evento de cuatro días que se espera atraiga a más de 20,000 personas a la Playa, aunque este año, su edición número 20, será muy diferente de lo que ha sido en el pasado. A partir de hoy, el portal del festival, sobewff.org, está activo para buscar en él los distintos eventos.

Los organizadores del festival, cuya fecha cambió de febrero a mayo a medida que seguían aumentando los casos de COVID-19, esperan que las vacunación continúe aumentando. Entre algunas de las guías que se exigen, los asistentes deben mostrar una prueba de que se vacunaron o, de lo contrario, presentar un examen negativo de coronavirus de no más de tres días de hecho para poder asistir a cualquiera de los eventos.

Los asistentes deberán usar mascarillas si no están comiendo. El festival entregará mascarillas si la que lleva puesta algún asistente no cumple con las normas establecidas. Los asistentes que se nieguen a usar una mascarilla no podrán asistir. Todas las reglas están disponibles en el sitio web sobewff.org/covid-guidelines.

Reducir la capacidad y celebrar todos los eventos al aire libre, salvo la cata de vinos, es el cambio más grande que tendrá el festival de este año, que generalmente atrae a más de 60,000 personas al sur de la Florida. El número de eventos se redujo de unos 110 a 68, con cinco en el Condado Broward y uno en el Condado Palm Beach.

Los grandes eventos al aire libre que han sido el sello distintivo del festival seguirán, aunque a mitad de capacidad y divididos en dos sesiones con un período de una hora entre uno y otro para poder limpiar.

Las cenas más pequeñas e íntimas con chefs, que por lo general tienen una capacidad para 100 personas, se verán reducidas a la mitad, y se celebrarán en espacios al aire libre, y ningún evento tendrá más de entre 40 y 50 participantes. Los asistentes al festival se sentarán en mesas individuales, según la cantidad de personas. Los participantes que quieran sentarse juntos tendrán que comprar boletos juntos.

Célebres chefs le darán una nota de colorido al festival

Entre ellos, participarán por primera vez, Thomas Keller, fundador de French Laundry and Surf Club, Virgilio Martínez, del famoso restaurante de Perú, Central, Michael White, de Osteria Morini, y el afamado chef mexicano de alta cocina, Enrique Olvera.

Este año, a pesar de la pandemia, también participarán muchos chefs de Miami que han logrado establecer sus nombres. Todos los nominados al Premio James Beard, como Michael Beltrán (del restaurante Ariete), Zak Stern (de Zak the Baker) y Luciana Giangrandi y Alex Meyer (de Boia De), son las principales figuras del área. Michelle Bernstein se asoció con el maestro repostero Antonio Bachour y los ex propietarios del restaurante vietnamita de Miami Hy Vong para celebrar la publicación de su libro de recetas y memorias, Mango and Peppercorns: A Memoir of Food, an Unlikely Family, and the American Dream.

El festival, que beneficia a la Universidad Internacional de la Florida (FIU) y depende de los estudiantes para trabajar en los eventos, tiene que obtener la aprobación de estas guías de la universidad y de la ciudad de Miami Beach antes de seguir con las preparaciones. Especialistas en enfermedades infecciosas de FIU, y epidemiólogos han aconsejado al Condado Miami-Dade para crear los planes de reapertura de los restaurantes.

Schrager dijo que se pronostica que el festival pierda este año $700,000, ya que le pagará estipendios a los chefs para que participen en eventos que usualmente los chefs hacían gratuitamente, para ayudar a darle promoción a sus restaurantes.

“En 20 años, nunca hemos tenido pérdidas”, dijo Schrager. “Todos los años ahorramos dinero para una posible emergencia, y esta es nuestra emergencia”.

Traducción de Jorge Posada