Restaurante de Las Vegas abierto las 24 horas inaugura su segundo local en South Beach

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Café Americano, el restaurante que abre las 24 horas de Las Vegas, acaba de abrir una segunda locación en South Beach.

La primera, que se inauguró en el Hotel Victor, ubicado en Ocean Drive en diciembre, se expandió en el Redbury South Beach Hotel, en Collins Avenue.

Si no has visitado aún Café Americano, a continuación te decimos todo lo que quieras saber sobre él, que tiene también sitios en el Caesar’s Palace y el Paris Hotel en Las Vegas. La casa se especializa en clásicos brunch americanos, y se pueden ordenar todo el día. El Desayuno All American Breakfast ($17) con dos huevos, carne, papas de la casa y tostada; un desayuno con burrito ($18) con huevos revueltos, chorizo, tocineta, queso, aguacate pico de gallo y crema de ají jalapeño; y huevos rancheros, ($18), tortillas de maíz con dos huevos, frijoles negros, chorizo y más.

Una de las especialidades es la torreja Carrot Cake French ($17), que usa pan brioche a la plancha en picante con zanahorias, pasas y relleno de queso crema de nuez pacana y zanahorias caramelizadas.

Los restaurantes han agregado varios platos de pescados y mariscos al menú: atún con salsa tártara ($19); ceviche tropical con corvina y camarones ($17); y sándwich de mahi mahi ($19).

Ambos restaurantes cumplen con las reglas de Miami Beach del toque de queda de medianoche, y abrirán más horas una vez se levanten las restricciones. Los dos también tienen elaborados menús de cócteles.

CAFÉ AMERICANO COLLINS AVENUE

Dirección: Redbury South Beach, 1776 Collins Avenue, Miami Beach

Más información: www.cafeamericano.com

Traducción de Jorge Posada