Escuela de Broward de luto tras accidente en que empleada pierde trágicamente a su hijo

Leer más

Después de ser pospuesta la semana pasada por problemas técnicos y retrasada por las noticias del lunes, la Lista de Enfermos y Cerrados está de vuelta, así que demos un repaso a la mugre de los restaurantes del sur de la Florida.

Nota: Lo que sigue proviene de las inspecciones de restaurantes del Department of Business and Professional Regulation de la Florida en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que reprueba una inspección permanece cerrado hasta que pasa una nueva inspección. Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, ponte en contacto con el DBPR, no con nosotros.