Policía allana casa de ex legislador republicano Frank Artiles

Authorities take pictures of former state Senator Frank Artiles car as they raid his home in Palmetto Bay on Wednesday, March 17, 2021. pportal@miamiherald.com

La Policía allanó el miércoles la casa en Palmetto Bay del ex senador estatal miamense Frank Artiles, quien se cree está vinculado con una investigación estatal sobre un candidato falso que probablemente influyó en una carrera por el Senado estatal en Miami-Dade.

La calle de Artiles estaba tranquila el miércoles por la mañana, mientras agentes entraban y salían de la casa. Las autoridades sacaron cajas de cartón de la vivida y las colocaron fuera de la vivienda. Aproximadamente unas dos horas después que comenzó el registro, dos agentes estaban en el portal, abrieron una caja de pruebas y miraron adentro, tras lo cual se dirigieron adentro otra vez para seguir buscando.

No se conoce dónde está el ex senador, pero la casa seguía rodeada de autos, mientras los vecinos pasaban y miraban curiosos. La búsqueda comenzó antes de las 9 a.m. y estaba por terminar a eso del mediodía.

La participación de Artiles en la carrera se hizo pública por primera vez después que el Miami Herald informó que reclutó y se jactó de plantar a Alex Rodríguez, un comerciante de piezas para autos, en la carrera por el Distrito 37 del Senado por Miami-Dade. Rodríguez se postuló como candidato independiente, compartía el mismo apellido que el demócrata en funciones y su misteriosa candidatura es investigada desde noviembre pasado.

Rodríguez nunca había sido candidato político antes y fue republicano pocos días antes de presentarse como candidato en la carrera.

La republicana miamense Ileana García ganó después de un recuento de tres días por solo 32 votos de los más de 215,000 emitidos. Venció al senador demócrata José Javier Rodríguez, consolidando la mayoría del Partido Republicano en el Senado de Florida en los años venideros.

Mientras tomaban unos tragos en una fiesta de la noche electoral, Artiles se jactó públicamente de plantar a Alex Rodríguez, un viejo conocido y amigo de Facebook, para la carrera. Su participación en el lanzamiento de Rodríguez fue extensa, indicaron fuentes con conocimiento directo al Herald en diciembre pasado.

“Ese fui yo”, dijo Artiles a una multitud en el restaurante de Liam Fitzpatrick en Lake Mary, donde el senador Jason Brodeur estaba celebrando su fiesta la noche electoral, según una persona que estaba allí y que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Líderes republicanos del Senado se han distanciado de las acusaciones contra Artiles desde que el Herald publicó la información. Erin Isaac, una portavoz del comité político que dirigió las campañas republicanas en el Senado, dijo en diciembre dijo que no estaba al tanto de la participación de Artiles en la carrera y que el presidente del Senado, Wilton Simpson, que encabeza el comité político, también desconocía que Artiles reclutara a Rodríguez para la carrera.

El senador estatal Frank Artiles antes de renunciar a la Legislatura. Miami Herald File

Cuando se conoció la noticia de la redada el miércoles, Isaac reiteró que ni el comité ni Simpson estaban al tanto de la participación de Frank.

La Fiscalía Estatal Miami-Dade declinó hacer comentarios sobre la redada del miércoles. Cuando se le preguntó si se avecinaba una detención, la oficina dijo: “No podemos confirmar ni negar la existencia de una posible investigación”.

Artiles renunció al Senado en en 2017 en medio de dos escándalos paralelos. La primera fueron unos insultos contra dos legisladores negros en un bar de Tallahassee. La segunda fue la implicó la contratación de una ex modelo de Hooters y otra de Playboy sin experiencia política como “asesoras” con fondos de su comité político.

Esta noticia se actualizará.