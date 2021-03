Colombianos reciben casas mediante alianza de organizaciones de Florida y Colombia

Minutos de Dios/Cortesía

Sesenta familias desplazadas en Colombia podrán tener casa y un centro de desarrollo donde recibirán educación y capacitación financiados con donaciones de Food For The Poor del sur de la Florida y Minuto de Dios, socio de esa organización benéfica internacional en el país sudamericano.

Las primeras 20 viviendas se inauguraron en Palm Real, Granada, ubicado en el Departamento del Meta, el pasado 5 de marzo y se espera que a a fines del verano se completarán las 60 casas y el centro de desarrollo. El proyecto Palma Real se desarrollará por fases a lo largo de cinco años.

David Langle, gerente de proyectos para Sudamérica de Food For The Poor, dijo este miércoles a el Nuevo Herald que el proyecto consta de dos fases, la primera relacionada con la infraestructura y la segunda con el aspecto económico y social.

Explicó en cuanto a la segunda fase que el objetivo es suministrar a las familias las herramientas necesarias para ayudarlos a prosperar por sí mismos, mediante un estudio de mercado para identificar proyectos de generación de ingresos adaptados a las habilidades de las familias y las necesidades de la comunidad.

En el centro de desarrollo las familias recibirán capacitación sobre agua, saneamiento e higiene, conocimientos financieros y otras habilidades sociales y para la vida.

La idea es impulsar su confianza y autoestima y prepararlos para el liderazgo. A medida que las personas aprendan a administrar sus propios negocios, podrán aumentar sus ingresos y obtener acceso a mejores oportunidades de empleo mientras mantienen a sus hogares.

“La iniciativa surgió como parte de la misión de Food For The Poor de expanderse a otros países y las conversaciones comenzaron en 2019 al buscar alianzas con grupos que tuvieran la misma misión que nosotros y Minuto de Dios mostró los mismos valores que los nuestros”, dijo Langle.

Food For The Poor, con sede en Coconut Creek, Broward es una de las organizaciones internacionales de ayuda y desarrollo más grandes de EEUU y tiene proyectos de ayuda en 17 países del Caribe y América Latina.

Reinició sus actividades en Colombia en 2014, país donde había tenido que suspender sus operaciones por los problemas de seguridad relacionados con las guerrillas, el paramilitarismo y los narcotraficantes en la década de los años 80 y 90.

Se estima que 7.6 millones de personas fueron desplazadas entre 1986 y 2017 en Colombia, según el Informe Mundial sobre Desigualdad.

Mientas que a finales de 2019, la nación andina siguió registrando el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de 8 millones según las estadísticas del gobierno citadas por ACNUR en un informe de 2020.

“Están ayudando a estas familias a encontrar la paz al darles un hogar a quienes lo necesitan”, dijo Mario Polo, director general de Minuto de Dios, cuando se inauguró el proyecto.

Muchas de las familias que residirán en Palma Real viven cerca de Villavicencio, a unas tres horas y media al sureste de Bogotá. Otros viven en los municipios vecinos de Granada, Vista Hermosa, Lejanias, Fuente de Oro y Mesetas.

Las casas de tres dormitorios en Palma Real incluyen cimientos de cemento y paredes de ladrillos capaces de resistir terremotos y vientos de hasta 75 mph. Cada casa también está equipada con cableado eléctrico interno, plomería y saneamiento.

“Este importante trabajo no solo proporciona a estas familias un refugio seguro, sino que les ayuda a conseguir trabajos, les enseña habilidades valiosas y les proporciona la base para que tengan éxito”, dijo el presidente y director ejecutivo de Food For The Poor, Ed Raine. “Esta es nuestra visión compartida con Minuto de Dios”.