En el aire el futuro del centro de detención de menores de Homestead

Un nuevo informe revela que cuatro menores presentaron quejas de abuso sexual en al ahora cerrado centro de detención para migrantes menores de Homestead, dirigido por la Administración por Niños y Familias.. HHS

El gobierno de Biden dice que no ha tomado una decisión sobre si el centro de detención de Homestead para niños migrantes reabrirá, en momentos que la cantidad de menores solos que cruzan la frontera sigue aumentando.

El destino de la instalación ha estado en el limbo mientras las autoridades tratan albergar a los cientos de menores no acompañados que llegan a la frontera todos los días. Dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron al Miami Herald en febrero que las autoridades planeaban reabrir el polémico centro de detención. Pero en las semanas posteriores, los demócratas en el Congreso y los defensores de los inmigrantes han pedido que el centro permanezca cerrado.

“No ha habido una decisión”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien dirigió todas las preguntas al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa las instalaciones de migrantes para menores no acompañados. “No tengo nada más sobre el punto de vista personal del presidente sobre instalaciones específicas”.

El HHS no respondió a una investigación del Herald el miércoles.

A mediados de 2019, decenas de políticos usaron el centro de detención de Homestead como una parada de campaña para resaltar los problemas de inmigración durante la administración de Donald Trump.

La vicepresidenta Kamala Harris, que en ese momento era aspirante presidencial, fue una de ellas. Ahora, la ola de inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos en medio de la pandemia se ha convertido en una de las primeras crisis importantes de la administración de Biden.

Para algunos, lo que suceda en el centro de detención de Homestead será una prueba de fuego sobre cómo el presidente Biden planea manejar la detención de inmigrantes indocumentados. Durante la campaña, prometió poner fin a la práctica de mantenerlos en instalaciones de gestión privada.

“Durante su campaña, los demócratas presentaron una justificación tan fuerte a favor de la inmigración y los niños en la frontera que deberían haber tenido un plan. Y no lo veo”, dijo Eduardo Gamarra, analista político de la Universidad Internacional de Florida. “Parecen ser muy lentos en términos de responder a una crisis humanitaria de proporciones enormes que va a empeorar”.

Y agregó: “Llegaron y descubrieron una realidad que era peor de lo que esperaban, y ahora no tienen manera de responder rápidamente debido a la falta de infraestructura. La paradoja es que tienen que usar lo que encontraron hasta que definan una manera de avanzar”.

Como una decisión final sigue a raya, la instalación en el sur de Miami-Dade permanece en espera. Las ofertas de empleo para contratar personal para el futuro refugio estaban en línea tan recientemente como el martes, pero desde entonces han sido retiradas.

En una tarde reciente, guardias de seguridad armados vigilaban el perímetro de la propiedad federal mientras activistas de inmigración acampaban durante el día junto a la entrada principal. Camiones de mantenimiento y empresas de pintura entraban y salían con frecuencia y los visitantes fueron conducidos en carritos de golf.

En las últimas semanas, los empleados potenciales han sido trasladados en autobús dentro y fuera de la propiedad y se ha visto un letrero que dice”Bienvenidos”, adornando un edificio cerca de una carretera trasera y segura a través de la cual los niños migrantes en el pasado han sido trasladados.

Si el centro finalmente se reabre, no se sabe quién conseguirá el contrato para la operación de la instalación.

Caliburn , la empresa privada que fue contratada bajo la administración Trump para dirigir la instalación, todavía está interesada en volver a dirigir la instalación, confirmó un empleado de alto nivel al Herald el martes.

Si la instalación finalmente reabre, sería la primera vez que recibe niños desde el cierre en 2019. Poco antes de cerrarse, el Herald informó que John Kelly, el ex secretario de la presidencia de Trump, pertenecía al consejo directivo de Caliburn, al que todavía pertenece.

También espera obtener el contrato Serco Group, un contratista del Reino Unido que ha enfrentado acusaciones de abuso y agresión sexual en Gran Bretaña y Australia, así como Pacific Architects and Engineers, un contratista del gobierno de biometría de inmigración con sede en Kansas City, según informaciones publicadas en intenet que desde entonces han sido eliminadas.

Esas ofertas de trabajo se crearon casi al mismo tiempo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Servicio de Contratación del gobierno de Estados Unidos organizaron un “día de la industria virtual” “para los próximos refugios de afluencia temporal bajo el Programa de Niños Extranjeros No Acompañados”.

Un portavoz de Caliburn refirió todas las preguntas al HHS. Serco y Pacific Architects and Engineers no respondieron de inmediato a las preguntas del Herald.

Los documentos federales también muestran que el gobierno está buscando tres contratos separados para centros de detención entre 2021 y 2026, incluyendo “servicios de defensa de la infancia, servicios legales, así como servicios de atención y supervisión directa”. Estos documentos no indican dónde se ubicarían los centros.

La instalación de Homestead fue cerrada abruptamente en agosto de 2019 después que el Herald informó que el centro no tenía un plan contra huracanes. En ese momento, supervisaba hasta 1,200 niños, lo que lo convertía en el centro más grande del país para niños migrantes no acompañados. El gobierno federal define a los niños migrantes no acompañados como menores de edad que ingresan a Estados Unidos sin la madre o padre biológicos.

Homestead abrió por primera vez como centro de emergencia en 2016 bajo el entonces presidente Barack Obama, cuando el número de migrantes que llegaban a la frontera se disparó por primera vez. El centro de detención cerró y reabrió sus puertas en marzo de 2018 con la misma designación de emergencia antes de cerrar de nuevo en agosto de 2019.

Menores migrantes son escoltados en el centro de detención de Homestead, Florida, en una imagen del 19 de abril de 2019. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Lis-Marie Alvarado, directora en la Florida del American Friends Service Committee, dijo al Herald que espera que Homestead siga siendo como lo dejó: cerrado.

“Trabajamos duro para cerrarlo durante Trump y es hora de que esta nueva administración cambie su curso y ponga fin a la detención de niños y familias de una vez por todas”, dijo.

Hasta el domingo, el gobierno de Estados Unidos tenía detenidos a 4,276 niños migrantes no acompañados.

En un comunicado a principios de esta semana, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, dijo: “Estamos en camino de encontrar más individuos en la frontera suroeste que en los últimos 20 años”.

El jueves por la mañana, instó a las familias migrantes a no venir.

“No es seguro hacer el viaje, no es seguro en un momento de pandemia”, dijo en el programa This Morning de la CBS.

“Mientras estamos reconstruyendo el sistema que fue desmantelado por la administración anterior”.