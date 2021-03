Ex senador Artiles se entrega a las autoridades, enfrenta acusaciones de corrupción

Autoridades toman fotos del auto del ex senador estatal Frank Artiles mientras registran su casa en Palmetto, el miércoles 17 de marzo de 2021. pportal@miamiherald.com

Frank Artiles, el agente político republicano sospechoso de organizar en secreto la participación de un candidato falso en una una carrera clave al Senado estatal en 2020, se entregó a en una cárcel de Miami-Dade el jueves para enfrentar cargos penales de financiamiento de campañas.

El ex senador estatal fue visto llegando al Centro Correccional Turner Guilford Knight junto con su abogado.

Su entrega ocurrió un día después de que el Grupo de Trabajo de Corrupción Pública de la fiscalía estatal de Miami-Dade ejecutara una orden de registro en su casa de Palmetto Bay. Se espera que las autoridades anuncien detalles de los cargos en una conferencia de prensa el jueves por la tarde.

Artiles enfrenta varios cargos, incluidas acusaciones penales por contribuciones ilegales y juramentos falsos en relación con la elección, según una copia de la orden de arresto. Los fiscales dicen que Artiles le ofreció a Rodríguez $50,000 para participar en la carrera para “desviar votos del titular”, el demócrata José Javier Rodríguez. La mitad iba a ser pagada durante la elección y el resto después de las elecciones, dijo Rodríguez a los fiscales.

La orden de arresto indica que la cantidad real pagada por Artiles a Alex Rodríguez antes y después de las elecciones totalizó $44,708.03.

El candidato en cuestión, Alex Rodríguez, de Delray Beach, también enfrenta cargos penales relacionados con la campaña al Senado por el Distrito Senatorial 37 en Miami-Dade.

La investigación se centró en la participación de Artiles con Alexis Pedro Rodríguez, un comerciante de piezas a autos que el año pasado se postuló a una carrera por el Senado para representar al Distrito 37, una gran franja que incluye el centro de Miami, Coral Gables y Pinecrest.

La carrera enfrentó a la ex personalidad televisiva Ileana García, republicana, contra el titular José Javier Rodríguez, el ex demócrata. Alex Rodríguez que se postuló como independiente, no hizo campaña y no recibió llamadas de los medios antes de las elecciones del 3 de noviembre. Pero su candidatura se vio reforzada por anuncios políticos engañosos por correo pagados por un grupo con financiamiento no identificado cuya dirección era una tienda de UPS en Atlanta.

José Javier Rodríguez perdió por solo 32 votos después de un recuento de tres días, y la presencia de Alex Rodríguez en la boleta fue ampliamente vista como una estratagema política para confundir a los votantes debido a sus apellidos compartidos y a los oscuros correos políticos patrocinados por ese dinero. La candidatura de Alex Rodríguez fue inmediatamente objeto de escrutinio por el Miami Herald y WPLG-ABC10.

Los reporteros encontraron que Rodríguez nunca antes había sido candidato político y era un republicano registrado pocos días antes de presentarse sin afiliación partidista. También incluyó una casa de Palmetto Bay como su dirección en su declaración jurada como candidato , a pesar de que vivía en una casa alquilada en Boca Raton.

En diciembre, el Herald reveló que después de las elecciones, Artiles —mientras hablaba en medio de tragos en un pub irlandés en Orlando — se jactó e estar detrás del candidato falso. Fuentes también han dicho al Herald que estuvo ampliamente involucrado en la organización de la llamada “estrategia de desvío” para que los electores no votaran por el demócrata en funciones a un tercer candidato en la carrera.

El arresto del jueves no es más que la más reciente ignominia para Artiles. Renunció al Senado en desgracia en 2017 en medio de dos escándalos paralelos. La primera fueron insultos en que increpó a dos legisladores negros en un bar de Tallahassee. La segunda fue la contratación de una ex modelo de Hooters y otra de Playboy sin experiencia política como “asesoras” usando fondos de su comité político. Artiles es ahora un cabildero.

Esta noticia se actualizará.