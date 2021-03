Este estudio clasificó los mejores lugares para vivir en Miami. ¿Está tu barrio en la lista?

MOCNER@MIAMIHERALD.COM

Está decidido. El mejor lugar para vivir en el área de Miami es Brickell.

O al menos eso dice Niche.

El sitio web, que ayuda a los padres y a los estudiantes a evaluar los lugares para vivir e ir a la escuela, acaba de publicar su clasificación de los Mejores Lugares para Vivir de 2021.

Extrañamente, Miami no figura en la lista de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos en 2021. De hecho, la única comunidad de Florida en el top 10 es el barrio de Spanishtown en Tampa, lo que resulta desconcertante si se tiene en cuenta que la Florida ha sido recientemente nombrado uno de los mejores estados de Estados Unidos por U.S. News & World Report. Excepto que no es desconcertante, porque quizás U.S. News & World Report nunca estuvo aquí en agosto o durante las vacaciones de primavera.

Pero Niche también ha clasificado los mejores lugares para vivir en Miami, y afirma que Brickell es el rey.

Brickell supera incluso al frondoso Pinecrest (No. 2). El resto de la lista de los 10 mejores es la siguiente: Edgewater; Coral Gables; Coconut Grove; el barrio de Omni; Palmetto Bay; Grandview Heights, que está cerca de West Palm Beach y nada cerca de Miami; Key Biscayne; y Weston en Broward, tampoco cerca de Miami. Niche va a recibir una brújula en Navidad.

El estudio señala que Palmetto Bay es el mejor barrio para las familias, mientras que South Palm Beach (tampoco cerca de Miami) es el mejor para los jubilados.

El sitio web también incluye información local y nacional sobre los mejores lugares para comprar una casa, los barrios más diversos y los más saludables.

