María Elvira Salazar responde a ‘reportaje’ del régimen cubano en su contra

La congresista de Miami, María Elvira Salazar, agradeció este jueves al gobierno cubano por un segmento del noticiero de televisión estatal dedicado a atacarla por su apoyo a grupos opositores y defensores de los derechos humanos.

“El régimen canalla de Cuba me ha dedicado varios minutos en el noticiero nacional ¿Les molestará que nunca me he quedado callada ante sus atropellos? ¡Yo represento a las víctimas de la dictadura y siempre utilizaré mi escaño para luchar por la libertad y la democracia!”, dijo María Elvira en un primer tuit en la tarde.

Cuatro horas más tarde la congresista, que fue periodista durante muchos años y cubrió el tema Cuba para varias cadenas televisivas, publicó un video para ampliar sus declaraciones.

“Yo no soy mala en contra de la isla de Cuba. Amo a los cubanos que viven dentro (de la isla). A quienes desprecio es a los del régimen que oprimen a los pobres cubanos”, dijo Salazar.

¿Han visto el reportaje que me ha dedicado la dictadura Castrista?



¡A mi no me calla nadie! #SOSCuba pic.twitter.com/OnXQ4H4YZK — María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) March 18, 2021

La congresista aseguró que se siente “muy honrada” con el tiempo que le dedicaron en la televisión cubana.

“Me imagino que muchas de la gente que ha estado mirando ese noticiero esté muy de acuerdo con lo que estoy diciendo: para Cuba ya es hora. Ellos quieren quitarse la bota y el yugo que tienen arriba por más de sesenta años”, añadió.

“No han visto todavía nada de lo que viene en contra de ellos”, dijo.

La televisión cubana dedicó un reportaje de tres minutos a la congresista donde manipulan su voz y sacan de contexto varias de sus declaraciones.

En palabras del periodista oficial Yunior Smith, Salazar “no busca tender puentes”, una frase que han puesto de moda grupos cercanos al oficialismo cubano “porque el odio hacia La Habana es un negocio que engorda bolsillos durante varias generaciones”.

En el reportaje también se menciona a otros congresistas de origen cubano como lo senadores Marco Rubio, Ted Cruz y Bob Menéndez a quienes los califican como “anti cubanos”.

“Esta congresista repite el mismo discurso que por generaciones ha mantenido atizada la llama del odio en la Florida”, aseguró la televisión.

Salazar ganó en noviembre el puesto de congresista al contender por el Partido Republicano contra la demócrata Donna Shalala. Hija de padres cubanos, Salazar es una activa crítica del régimen de la isla.

Recientemente impulsó una legislación para impedir cualquier acercamiento con Cuba y sacar a la isla de la lista de países terroristas hasta que el gobierno de Miguel Díaz-Canel no respete los derechos humanos.

