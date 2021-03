Enormes perros y gatos de metal se instalarían en parque de Miami, provocando críticas

Mientras que algunos pueden cuestionar si una colección al aire libre de 50 grandes figuras de perros y gatos de aluminio que cuestan casi $1 millón en fondos de los contribuyentes es realmente arte, el comisionado miamense Joe Carollo está convencido de que este proyecto de él y su esposa se convertirán en un jardín de esculturas de renombre mundial.

Carollo está llamando la colección de enormes gran daneses, pastores alemanes, bulldogs ingleses, gatos siameses y chihuahuas de 3 pies de altura, yorkies, caniches y adorables gatitos metálicos en “El Paseo de los Perros y los Gatos”. Lo está colocando en el Parque Maurice A. Ferré justo al lado del Pérez Art Museum, donde cree que las estatuas de mascotas pueden complementar las obras del principal escaparate de bellas artes de la ciudad.

“Recuerden mis palabras, estas esculturas traerán autobuses llenos de turistas al parque”, dijo Carollo. “Imagino que la gente acude a ver este arte. Miami será conocida por su Paseo de los Perros y los Gatos.

Pero el arte es algo subjetivo y no todo el mundo está tan entusiasmado como Carollo sobre la rápida aprobación del proyecto, a pesar de la poca discusión y ninguna licitación competitiva. Cristina Palomo renunció en protesta después de que sus compañeros de la junta directiva del Bayfront Park Management Trust votaron a favor de adjudicar un contrato de $896,000 a la fundición local Art and Sculpture Unlimited, Inc. para diseñar, crear e instalar las estatuas. Carollo preside el fideicomiso que supervisa los parques Bayfront y Ferré en el centro de Miami y asigna los $2 millones en fondos que recibe cada año de la Agencia de Reurbanización Comunitaria Omni.

Palomo, quien vive en un condominio al otro lado de la calle del parque, dijo que es una defensora del arte público, pero se opuso a la solicitud de Carollo de un voto por el sí después que no hubo debate, no hubo aportes de curadores en el Museo Pérez, no se consideraron otras ideas y no hubo negociación sobre el precio. Una versión impresa del contrato entregado a los miembros de la junta mostró que originalmente había sido enviado a los correos electrónicos personales de Carollo y su esposa, Marjorie, y no contenía detalles sobre cómo las estatuas serían ancladas o mantenidas.

Carollo quiere encargar a los artistas locales que pinten las estatuas , similares a cómo se pintaron y exhibieron estatuas de gallos a lo largo de la Calle Ocho en La Pequeña Habana hace años, pero no detalló esa parte de su plan. La misma fundición que hizo los gallos se encargará de los perros, gatos, cachorros y gatitos, incluido un perro retriever enorme de 12 pies a la entrada del parque.

“Tuvimos una propuesta de $1 millón que surgió sobre nosotros como, ‘Sí, esos perros y gatos se ven lindos, vamos a ponerlos en nuestro parque principal en este momento’”, dijo Palomo, una agente de bienes raíces que ha vivido en el centro durante ocho años.” Tantas promesas para ese parque han sido incumplidas, por lo que muchas necesidades se han puesto en espera. ¿Por qué es esto de repente es la prioridad? ¿No merece más reflexión un pedazo tan significativo de tierra de la ciudad?

“Ya no podía justificar el voluntariado de mi tiempo a una organización que se hace las cosas de una manera tan disfuncional y poco transparente”.

Una representación del parque de esculturas con enormes perros y gatos de aluminio que se instalaría junto el Pérez Art Museum Miami en el Parque Maurice Ferré. Art and Sculpture Unlimited

Otros dos vecinos del downtown que asistieron a la reunión del 9 de marzo se sintieron molestos por la falta de información de Carollo.

“Si nos fijamos en la representación, ni siquiera es una representación precisa de la topografía y la vegetación en el parque, y el contrato obviamente de hizo a la carrera”, dijo Claudia Roussel, miembro de la junta del edificio 10 Museum Park. “Ese parque necesita los árboles de sombra y el paisaje que pagamos los ciudadanos cuando fue diseñado por una firma de arquitectura de clase mundial, no estatuas de animales pintadas. ¿Cómo es que Joe Carollo se autoproclama curador de arte? ¿No se avergüenzan los miembros de la confianza por su voto?

“Todo el concepto a medio hornear es muy Miami y muy Carollo.”

Allan Schwartz, abogado y coleccionista de arte que paseaba a sus perros todos los días en el parque cuando vivía en la torre del Marquis, cuestionó cómo el proyecto podría llamarse una instalación de arte cuando no hay artistas involucrados.

“El contrato es con una empresa para fabricar perros de aluminio a partir de moldes. Estos no son perros creados por Botero”, dijo Schwartz, refiriéndose al artista colombiano Fernando Botero. “No tengo nada contra los perros y los gatos, pero tal vez la gente prefiera pollos y cerdos, y no veo que esto cueste $1 millón.

“El PAMM podría razonablemente tener una opinión negativa de estas decoraciones junto a su edificio y sus magníficas esculturas. Sin embargo, no consultamos con PAMM. Este fue un trato hecho”.

Para Carollo, las mascotas prefabricadas son “preciosas” y cualquier interpretación de su mérito artístico es irrelevante. Probablemente estaría de acuerdo con Pablo Picasso: “Todos sabemos que el arte no es verdad. El arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la verdad”.

Carollo dijo que la idea nació cuando un amigo envió a su esposa, Marjorie —quien se apodó a sí misma Mamá Gato en su página de Facebook— un video de El Parque del Gato de Tejada en Cali, Colombia. El parque, adornado con 16 esculturas de gatos, se ha convertido en una atracción turística.

“Creo que es fabuloso”, dijo Carollo, quien le pidió a Marjorie y al director ejecutivo José Solano, que buscaran firmas locales equipadas para hacer la fundición, pero no en bronce, porque es demasiado caro, dijo. Encontraron Art and Sculpture Unlimited, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, que ha hecho trabajos en varios lugares de Miami, como los gallos de la calle Ocho, y en todo el mundo, dijo Carollo.

Joe Carollo (centro), comisionado de Miami, y el alcalde miamense Miami Francis Suárez habla a los medios afuera del Ayuntamiento de Miami. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

“Nunca había conocido a la gente que dirigía esa compañía hasta que visité la planta anoche”, dijo Carollo el jueves. “No tenemos ninguna conexión con ellos. Cualquier cosa que mi esposa haga por la ciudad, la hace como voluntaria y no se le paga ni un centavo. Los que insinúan algo poco ético está pasando son los mismos escorias que siempre están tratando de difamarme”.

Carollo quiere que la instalación se complete a tiempo para Art Basel y la temporada turística de invierno. Se le preguntó cómo saltó por encima de otros proyectos de parques aprobados que los residentes han estado pidiendo: un área cercada para perros y un parque infantil.

“La licitación de solicitudes de propuestas es una práctica recomendada, pero puede matar proyectos a medida que pasa años en círculos”, dijo. “Encontramos solo dos empresas que podían hacer este trabajo y solo una que tenía la experiencia para diferenciarlo y entregarlo.

“Y el tipo con las ideas para el parque para perros y el patio de recreo era yo. La gente me critica porque soy el único que lucha por hacer las cosas”.

Carollo dijo que el parque para perros está a la espera de los permisos y los planes de juegos infantiles se han retrasado por la pandemia de coronavirus. Un contrato anterior sin licitación para un parque infantil de $2 millones que fue orquestado por el hermano de Carollo y ex comisionado Frank Carollo fue cancelado debido a complicaciones con el fabricante alemán.

Carollo también está trabajando para reemplazar la Fuente Mildred y Claude Pepper, diseñada por Isamu Noguchi, que lleva un decenio sin funcionar. Otras ideas: parrillas de barbacoa y un campo de minigolf.

“Les aseguro que el Parque Ferré y el Bayfront Park serán hermosos una vez que se realicen mejoras y construyamos un gran y maravilloso parque infantil”, dijo Carollo, quien como presidente del fideicomiso es responsable de garantizar “la máxima utilización y disfrute de la comunidad” de los parques, según su comunicado de misión. “Las esculturas traerán a miles de personas al parque y a nuestros museos que no visitan ahora”.

El Parque de Peros y Gatos ” será uno de sus legados, dijo Carollo, y un reflejo del afecto de los miamenses por sus mascotas. Su perro favorito era un corpulento mastín brasileño que tenía cuando era joven. Ahora él y Marjorie tienen un terrier llamado Luigi y una colección de gatos que Marjorie los adopta.

“Soy alérgico”, dijo Carollo. “Cuando teníamos seis gatos, mi esposa casi me mata”.