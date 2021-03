¿Qué sucede si no se usa una mascarilla en Key West? Hay cambios

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

A pesar de calles repletas y multitudes por las vacaciones de primavera, Key West dejó de poner en vigor una estricta ley que exige el uso de mascarillas en público.

Hace varios días, el Condado Miami-Dade tomó una decisión similar, pero la instaló nuevamente el jueves. Según la policía de Miami-Dade, volverá a poner en vigor el uso de mascarillas y el toque de queda, pese a una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis que cancela las multas.

Aun con la pandemia, durante meses, Key West ha estado atrayendo a grandes cantidades de turistas. En la actualidad, la isla está en plena temporada, y registra cifras adicionales de visitantes por las vacaciones de primavera.

“No estamos entregando multas civiles en estos momentos”, dijo el jefe de la policía de Key West, Sean Brandenburg. “Le recomendamos al público el uso de mascarillas, pero si después del consejo aún se niegan a usarlas, ahí termina la conversación”.

Key West tiene todavía en vigor la ordenanza sobre el uso de mascarillas en público, pero ha dejado de entregar multas después de la orden de DeSantis la semana pasada donde cancelaba las multas por violar los protocolos de emergencia de salud por el COVID-19, dijeron el jueves algunos funcionarios.

“No”, dijo Jim Young, director del Departamento de Cumplimiento de Códigos, cuando se le preguntó si la agencia estaba haciendo cumplir las reglas locales sobre el uso de mascarillas en público.

Han ocurrido incidentes en que los empleados han sido agredidos físicamente, maldecidos y atacados, y hasta hubo un caso en que un empleado resultó mordido, dijo Young.

Key West todavía está tratando de que la población use mascarillas, dijo Greg Veliz, administrador de la ciudad. Tanto la policía como empleados del Departamento de Cumplimiento de Códigos le entregan mascarillas a las personas por la calle, pero la orden de DeSantis detuvo la exigencia legal del uso de la mascarilla.

Sin embargo, Key West ha entregado pocas multas, ya que la ordenanza sobre la mascarilla en realidad, nunca fue algo muy estricto, dijo la alcaldesa Teri Johnston.

“Eso es lo que se supone que hagamos como destino turístico”, dijo Johnston. “Hacer que el público obedezca la orden de forma voluntaria, sin necesidad de multar a los visitantes”.

Los agentes de la policía entregan unas seis multas al mes, , dijo la alcaldesa.

“Todo el mundo ha sacado esto de perspectiva”, apuntó Johnston. “Le advierten varias veces a la persona antes de entregarle una multa, y la mayoría obedece”.

Por el momento, dijo Johnson, la ciudad le pide al público que use la mascarilla, sobre todo si está entre una multitud en lugares muy céntricos.

“En Key West tenemos vacunada a menos de un 20 por ciento de la población, así que, por favor, usen la mascarilla”, dijo Johnston.

Las leyes de Key West sobre el uso de mascarillas en público conlleva también un cargo delictivo. Sin embargo, el jefe Brandenburg, que dijo que hasta ahora, las vacaciones de primavera han sido “tranquilas”, y agregó que hace falta algo más que violar la ordenanza sobre las mascarillas para que la policía arreste a alguien en Key West.

El pasado 10 de marzo, un hombre de 63 años, residente de Minnesota, fue encarcelado después que, de acuerdo con la policía, se negó a usar una mascarilla cuando caminaba por la concurrida calle Duval, además de resistirse al arresto y negarse a dar su número de Seguro Social, lo que exige la policía para entregar una multa.

“Vivo en un país libre, y me niego a usar una mascarilla”, le dijo el hombre a la policía, se señala en el reporte del arresto.

Al día siguiente, un hombre de 23 años fue arrestado por desorden público después que, según la policía, le gritó obscenidades a los agentes, y se negó a obedecer la ordenanza sobre el uso de la mascarilla. El hombre también se resistió al arresto y se negó a firmar la multa civil.

El comisionado de la ciudad, Billy Wardlow, que recorre los lugares más céntricos por la noche para ver el comportamiento del público, dijo que no estaba preocupado porque la ciudad ya no exige la ordenanza sobre la mascarilla .

“Veo mucha gente que obedece y se pone la mascarilla”, dijo Wardlow. “Pero no entiendo la razón de que haya que usar una en la playa”.

Hasta ahora, Key West está manejando muy bien las vacaciones de primavera, dijo el comisionado.

Usar una mascarilla y cumplir con el distanciamiento social sigue siendo algo importante para detener la propagación del COVID-19, dijo Bob Eadie, administrador del Departamento de Salud de la Florida en el Condado Monroe.

Eadie dijo que le parecía una mala idea no usar una mascarilla y no cumplir con el distanciamiento social. “Tenemos que seguir con distanciamiento social, usar mascarillas, mantenerse lejos de las multitudes siempre que se pueda, porque todavía no hemos salido del peligro”.

Eadie dijo que la tasa de casos de Monroe está bajando, pero le aconsejó a los funcionarios del área ser conservadores en su respuesta a las cifras del COVID-19.

“Yo recomendaría tener precaución antes de hacer ningún cambio grande”, agregó.

Traducción de Jorge Posada