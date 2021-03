En medio de alegaciones, demócratas de Florida piden renuncia de senadora de Florida

Frank Artiles sale del Turner Guilford Knight Correctional Center en Miami, Florida, el jueves 18 de marzo de 2021. Artiles pagó una fianza de $5,000 tras enfrentar cargos relacionados con la financiación de una campaña en 2020. mocner@miamiherald.com

Legisladores demócratas de la Florida pidieron el viernes la renuncia de la senadora republicana Ileana García y que se se celebre una elección extraordinaria en el Distrito 37 del Senado estatal por Miami-Dade, un día después que los fiscales estatales acusaron a un ex senador republicano de Miami de plantar un candidato sin partido para influir en el resultado de una carrera en noviembre.

La victoria de García en 2020 fortaleció el control del Senado de los republicanos en la Florida. Pero los demócratas están poniendo en duda la integridad de las elecciones después que una declaración jurada del arresto puso al descubierto un supuesto esquema del ex senador estatal republicano Frank Artiles que lo involucró el pago de más de ’$40,000 a un vendedor de pieza de autos para postularse e influir en la carrera.

El candidato falso, Alexis Rodríguez, comparte el mismo apellido que el titular, el demócrata José Javier Rodríguez. El objetivo de su candidatura, dijeron los investigadores, era “confundir a los votantes y desviar los votos del titular”.

García ganó por 32 votos de los 215,000 emitidos. Alex Rodríguez recibió más de 6,000 votos.

“En aras de la justicia y la santidad de nuestro proceso electoral democrático, pedimos a la senadora García que renuncie inmediatamente”, dijo el presidente del Partido Demócrata de la Florida, Manny Díaz, durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana. “Mi difunto padre nunca me habría permitido aceptar ningún beneficio que se obtuviera claramente por medios fraudulentos. También me enseñó que donde hay humo, normalmente hay fuego”.

Pero es poco probable que los republicanos del Senado y el gobernador Ron DeSantis lo acepten.

“Este es un asunto de las fuerzas del orden locales y los tribunales”, dijo Meredith Beatrice, portavoz del gobernador, quien tiene el poder bajo la Constitución estatal de suspender a García.

Hay opciones

El Senado puede retirar a un funcionario suspendido mediante la celebración de una sesión especial convocada por el presidente de ese foro o la mayoría de sus miembros. Si fuera destituida, el gobernador pudiera convocar a una elección extraordinaria. Desde que asumió el cargo, DeSantis ha suspendido a varios funcionarios electos, entre ellos el jefe de la Policía de Broward Scott Israel. y la ex supervisora electora del Condado Palm Beach Susan Bucher.

El presidente del Senado, Wilton Simpson, dijo el jueves que quería ver “todos los hechos” antes de comentar sobre el caso, detalles de los cuales fueron publicados por el Miami Herald en diciembre pasado.

Artiles se entregó a la policía el jueves cargos penales bajo sospecha de ofrecer a Alex Rodríguez $50,000 para postularse como independiente en la carrera por el Distrito 37 al Senado estatal por Miami-Dade. Rodríguez también se entregó a la policía el jueves.

El ex senador estatal Frank Artiles, quien enfrenta cargos penales sobre financiación de campaña, en la foto de su fichaje el jueves 18 de marzo de 2021 en Miami. Miami-Dade County Corrections

Los investigadores dijeron que el objetivo del esquema era “confundir a los votantes e influir en el resultado” de la carrera para representar al distrito, una gran franja que incluye el centro de Miami, Coral Gables y Pinecrest.

Cuando se le preguntó si el Partido Demócrata emprendería acciones legales para impugnar los resultados de las elecciones, Díaz dijo que “estamos explorando todas las opciones”.

“También estamos estudiando posibles referencias al Departamento de Justicia”, agregó. “Estamos explorando todas las vías que tenemos. Esta elección no puede aceptarse porque está contaminada”.

La lucha del Partido Republicano

A medida que aumenta la protesta demócrata por una victoria que dicen fue ayudada por “medios fraudulentos”, los líderes republicanos del Senado y DeSantis se han distanciado de la situación.

Los investigadores no han encontrado pruebas de que García supiera del supuesto esquema de Artiles para influir en el resultado de su carrera. García le dijo al Herald que ni siquiera ha conocido a Artiles.

Ileana García, fundadora de Latinas for Trump, en una entrevista de televisión en Coral Gables en 2016. Alex Daugherty adaugherty@mcclatchydc.com

“No puedo dar fe, no puedo decir y no puedo responder por alguien que no conozco y por algo que no he hecho. No soy el centro de coordinación de esto”, dijo el miércoles, cuando las autoridades allanaron la casa de Artiles.

El jueves, cuando Artiles se entregó y los fiscales estatales sacaron a la luz el supuesto esquema, García dijo en un mensaje de texto que no iba a “responder porque estoy trabajando con ambos partidos para conseguir lo mejor”.

Pero preguntó: “¿No tengo mérito o esto es solo un asunto partidista?”

El líder demócrata del Senado, Gary Farmer, sin embargo, lo ve de manera diferente.

“Cada vez que se cuestiona la integridad del proceso [electoral], es algo serio”, dijo Farmer.

García forma parte de la Comisión de Ética y Elecciones del Senado, y es vicepresidenta de la Comisión de Reglas y Asuntos Comunitarios del Senado.

Su primer proyecto de ley, uno que agrega protecciones a los centros de violencia doméstica, se aprobó el Senado de Florida por unanimidad. García promocionó el logro en Twitter y etiquetó a José Javier Rodríguez en la publicación. Después borró el tuit.

Perspectivas en el Senado

El jueves, Simpson eludió las preguntas sobre si la Legislatura, que se encuentra en medio de la sesión legislativa de 2021, debería abordar los asuntos electorales con candidatos fantasmas como se ve en el Distrito 37 del Senado.

“Este es el tema del día, por lo que se acelerará en función de la voluntad del Senado”, dijo Simpson.

Farmer dijo que la situación “ciertamente tiene la atención” de los 16 demócratas del Senado.

“La pregunta es si nuestros colegas republicanos se unirán a nosotros para demostrar a la Florida que se toman en serio la integridad electoral”, dijo el demócrata por Lighthouse Point. “Es ese viejo dicho de ser coherente con lo dicho”/

Los republicanos de la Florida hasta ahora han propuesto proyectos de ley electorales que agregarían obstáculos al voto por correo, como exigir que todos los que se inscribieron para votar por correo en 2020 vuelvan a solicitarlo en 2022, eliminar las casillas de depósito de boletas y aumentar, entre otros.

Los demócratas han calificado los proyectos de ley de una táctica de supresión electoral destinada a reducir el apoyo récord por correo a los demócratas en 2020, especialmente en las áreas metropolitanas más grandes del estado.

En 2020 hubo 2.1 millones de demócratas que votaron por correo, en comparación con 1.5 millones de republicanos y 1 millón de independientes. Mientras tanto, los demócratas están impulsando un proyecto de ley que exige que los candidatos sin partido sean registrados como independientes durante un año antes de postularse. Si tal requisito hubiera estado en la ley estatal, podría haber impedido que Alex Rodríguez se postulara como independiente en la carrera por el Distrito 37 al Senado.

Según los fiscales, Artiles instruyó a Rodríguez a cambiar su afiliación de republicano a independiente en el Departamento de Elecciones en Doral días antes de presentar su documentación para postularse para el cargo.

El senador Perry Thurston, sin embargo, dijo que al igual que muchos otros proyectos de ley liderados por demócratas presentados en la Legislatura, “no creo que ninguno de ellos esté recibiendo atención en este momento”.