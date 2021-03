María del Carmen Ortega evolvingservices.com

¿Qué es un “crédito” del Seguro Social?

B. Castro, Doral

Durante sus años de trabajo, las ganancias cubiertas por el Seguro Social se publican en su registro. Usted gana créditos del Seguro Social en función de esas ganancias. La cantidad de ganancias necesarias para un crédito aumenta a medida que aumentan los niveles de ganancias promedio. Para saber cuánto necesita ganar para obtener un crédito, visite www.socialsecurity.gov/planners/credits.html. Puede ganar hasta un máximo de cuatro créditos al año. La mayoría de las personas necesitará un mínimo de 40 créditos (o 10 años de trabajo) para ser elegible para los beneficios de jubilación. Obtenga más información leyendo la publicación en línea Cómo obtener créditos en www.segurosocial.gov/pubs/10072.html.

Si tengo una pregunta sobre mi factura de Medicare, ¿a quién debo contactar?

B. Rodríguez, New Port Richie

Primero, contacte a su proveedor. Si no puede responder a su pregunta o resolver el problema, comuníquese con 1-800 MEDICARE (1-800-633-4227). Para obtener más información sobre los beneficios de Medicare, visite www.medicare.gov.

Mi hijo está discapacitado, pero cuando solicité SSI, ¿me dijeron que mi hijo no era elegible porque mi cónyuge y yo ganamos demasiado dinero? ¿Por qué nuestros ingresos hacen que mi hijo no sea elegible?

M. Amador, Miami

Si un niño vive con sus padres naturales o adoptivos, parte del ingreso que los padres obtienen se considera para el niño. Usamos estas cantidades para determinar si su hijo cumple o no con los requisitos no médicos para SSI. Para obtener más información, visite www.socialsecurity.gov/ssi/spotlights/spot-deeming.html.

Recibo beneficios por discapacidad y mi primo también. Sus hijos reciben beneficios en su registro. Tomé una solicitud para que mis hijos recibieran beneficios, pero me dijeron que no eran elegibles para el pago. ¿Por qué es esto?

G. Lorenzo, Hialeah Gardens

Hay algunas razones diferentes por las cuales un niño podría no recibir los beneficios de un padre cuando el padre recibe beneficios por discapacidad. Un niño debe ser soltero, menor de 18 años, o menor de 19 y 2 meses y aún estar inscrito en la escuela secundaria. Un niño también puede recibir beneficios si fue incapacitado antes de cumplir 22 años. Si se cumplen estas condiciones y los beneficios aún no son pagaderos, es posible que el padre reciba la cantidad máxima pagadera por ley en su propio beneficio. Además, si está involucrada la compensación del trabajador, el monto adeudado a los hijos puede retenerse como parte de la compensación del trabajador de los padres. Para obtener detalles específicos sobre su propio registro, comuníquese con su oficina local del Seguro Social o llame al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-328-0778) entre las 7 a.m. y las 7 p.m. De lunes a viernes.