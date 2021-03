Violento caos en South Beach por el Spring Break causa cierre temporal de un lugar icónico

Uno de los lugares de vida nocturna más populares y concurridos de Miami Beach anunció que estará cerrado temporalmente después vacacionistas de primavera desataron el caos en South Beach.

El hotel Clevelander South Beach anunció que suspenderá temporalmente todas sus operaciones de bebidas y comidas hasta el 24 de marzo por lo menos, después que miles de vacacionistas de primavera han repletado Ocean Drive durante el apogeo del receso de primavera, con peleas casi todas las noches por todas partes.

El hotel continuará sus operaciones y su servicio a los huéspedes, pero no abrirá los restaurantes, entre ellos Clevelander Kitchen and Bar, el C-Level Rooftop Terrace, y el Game On sports bar que da a la piscina y al patio.

La decisión fue tomada un día después que el restaurante adyacente, Social, se convirtió en un campo de batalla durante una pelea callejera, con las mesas y las sillas de mimbre lanzadas hacia todas partes, según un video que se colgó en la página de Instagram, Only In Dade. La persona que filmó el video escribió que un enorme grupo de personas aprovechó la confusión como una oportunidad dorada para escapar del lugar sin pagar la cuenta de $20,000 que habían consumido.

“El pasado fin de semana, hubo una estampida muy cerca de nosotros, y muchas personas penetraron en nuestra propiedad, corriendo, entrando al restaurante, a la cocina, al vestíbulo”, dijo Jessica Francos, vicepresidenta de operaciones de Jesta Hotels. “Hemos podido comprobar que la situación está fuera de control, y entonces ayer, pasó otra vez”.

Esta semana, un hombre de 27 años fue encontrado muerto a tiros cerca de un área residencial de Pine Tree Drive y la calle 24, un homicidio que, de acuerdo con la policía, está relacionado con una balacera que tuvo lugar horas antes en South Beach. En las redes sociales se han colgado decenas de videos donde se puede ver a descontrolados fiesteros peleando enloquecidamente con la policía, y agentes adicionales de la Policía de Coral Gables y del Condado Miami-Dade han tenido que ser desplegados en la ciudad balneario.

“Cada vez estamos más preocupados por la seguridad de nuestros dedicados empleados y estimados clientes, y la habilidad de la ciudad para mantener un ambiente seguro en el área”, dijo un comunicado que el Clevelander dio a conocer. En el documento, se señala que los empleados cobrarán sus salarios completos mientras los restaurantes permanezcan cerrados.

“En los próximos días volveremos a evaluar la situación, y entonces decidiremos si abrimos o seguimos temporalmente cerrados”, continuó diciendo el comunicado. “Los empleados del Clevelander cuentan con todo nuestro respaldo”.

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Traducción de Jorge Posada