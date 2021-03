Tiburón ataca a un niño de 9 años en una playa de Miami Beach

Un tiburón arruinó las vacaciones de un niño de 9 años y de su familia procedente de Minnesota tras atacar al menor que tuvo que ser ingresado en un hospital del Condado Miami-Dade donde fue sometido a una operación.

El niño estaba en una playa de Miami Beach cuando ocurrió el ataque del escualo, contó la madre del menor al canal WPLG local.

Kristine y Ren Weiskopf, quienes están de visita en Miami Beach, pasaron la mayor parte del domingo en el hospital con su hijo.

La madre del menor dijo que que ella y su hijo, Jay, estuvieron en el agua solo por unos minutos.

“Yo estaba sosteniendo su mano todo el tiempo y él estaba haciendo surf un poco y se había caído sobre su estómago”, dijo Kristine.

Cuando lo levantó, Kristine notó que un trozo de piel faltaba en el hombro del niño.

“Él solo dijo, ‘Ay’, y miré hacia abajo y había como un tiburón gris de 4 pies nadando, así que lo levanté y lo llevé a la playa”, dijo Kristine.

Los bomberos de Miami Beach trasladaron al menor al Jackson Memorial Hospital donde ingresó de urgencia al quirófano para cerrar la gran herida.

Los padres dijeron que los médicos están preocupados por la posibilidad de infección y los efectos a largo plazo que las lesiones podrían tener en la movilidad de Jay, pero también le dijeron a Weiskopfs que debido a que es joven, el pronóstico es bueno.

El padre, Ren Weiskopf, señaló que se hallan “en shock” pero agradecidos de que el niño sobrevivió al ataque y se espera se recupere, al mismo tiempo que expresó su sorpresa de que la playa siguiera abierta.

“Lo que no me gusta en este momento es que la playa todavía está abierta, y los niños todavía están ahí abajo jugando, y están en el mismo lugar donde mi hijo acaba de ser atacado. No sé si es solo por las vacaciones de primavera o lo que sea, pero la playa debería estar cerrada “, dijo Ren.

Otro ataque

Otro ataque de tiburón ocurrió el pasado jueves en Juno Beach y en esta ocasión la víctima fue un joven de 20 años, Bryce Albert, quien estaba metido en la playa con el agua a la altura del pecho cerca del muelle cuando sintió una sensación que describió como similar a ser pateado “con un taco de metal”.

Pero después de sacar el brazo izquierdo del agua, se dio cuenta de que era algo más serio. Lo había mordido un tiburón, según relató a The Palm Beach Post.

Albert se estaba recuperando en el St. Mary’s Medical Center en West Palm Beach después de someterse a una cirugía.

Contó que él y otros tres amigos estaban visitando la playa el jueves por la tarde cuando decidieron meterse en el agua cerca del muelle.

Hacía mucho viento”, recordó. “Los vientos (del jueves) eran de 20 mph, por lo que las olas estaban muy agitadas. Era muy difícil ver cosas porque había mucha agua blanca”.

Albert dijo que al principio pensó que uno de sus amigos lo pateó accidentalmente, pero luego se dio cuenta de que nadie estaba cerca de él.

Un salvavidas envolvió y vendó el brazo de Albert, y un amigo lo llevó a St. Mary’s. El personal médico que examinó la herida dijo que probablemente fue causada por un tiburón punta negra de aproximadamente 6 pies de largo.