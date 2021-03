Cucarachas y ratas en club de striptease del sur de la Florida

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

En la infame lista Sick and Shut Down de los restaurantes de los condados Miami-Dade y Broward (Palm Beach y Monroe salieron airosos esta semana) que no pasaron las inspecciones de salubridad, se incluye por primera vez un club de striptease.

El siguiente reporte sobre las inspecciones en restaurantes de estos condados lo envió el Departamento de Negocios y Regulación Profesional (DBPR) de la Florida. El negocio que no pase la inspección permanecerá cerrado hasta que pase una reinspección. Si ve un problema y quiere que un lugar sea inspeccionado, llame al DBPR, no a nosotros.

No controlamos quién hace las inspecciones, ni tampoco la forma en que el inspector hace su trabajo. No incluimos todas las violaciones, sino las más graves, y las reportamos sin pasión ni prejuicio, aunque sí con cierta dosis de humor.

En orden alfábetico:

Gold Club, ubicado en el 1820 NW 21 Street, Pompano Beach: Algunas personas podrían decir que si usted va un club de bailarinas desnudas en busca de comida, entonces necesita ayuda del Departamento de Salud, no del DBPR. Otros podrían decir que si hay un lugar en que no debe haber cucarachas paseándose por el piso y las paredes, es un lugar donde las empleadas ganan dinero desnudándose.

El inspector reportó haber visto 17 cucarachas vivas corriendo de un lado a otro y 25 cucarachas muertas.

“Acumulación de restos de alimentos, y grasa en el interior de la máquina de hielo”. Y si existe un sitio en que se puede decir, “Sin hielo”, es en un club de bailarinas exóticas.

“No había jabón, papel toalla, ni secador eléctrico en el fregadero para lavarse las manos”.

El Gold Club se preparó apropiadamente para la reinspección del miércoles.

Susie Lai Chinese Restaurant, ubicado en el 18305 NE 19 Avenue, North Miami Beach: Se reportó un total de 45 violaciones, pero nos parece que bastará con que nos enfoquemos en solo unas pocas. Vamos a pasar por alto las moscas y las cucarachas, tanto muertas como vivas, que el inspector contó en Susie Lai.

Dejemos que sea el inspector quien hable.

“Se observaron dos ratas corriendo por el piso de la cocina, desde el fregadero hasta un agujero en la pared cerca de la puerta; se observó una rata en el cuarto de almacenamiento y, mientras el inspector realizaba la inspección, un ratón corrió desde el comedor hasta esconderse debajo de la máquina de Coca-Cola. Se pudo observar a un empleado cuando mataba un ratón cerca de la cafetera”.

“Se observó unos 500 excrementos de roedor por toda la cocina, comedor, alacena, y el baño”.

De los 500 excrementos de roedor, había “más de 100 excrementos en recipientes de salsas de harina, arroz, y azúcar en una alacena”, “unos 500 excrementos de roedor en la mesa de preparación cerca de un recipiente de salsa que se usa para cocinar las costillas en barbacoa, que el chef estaba usando”, “más de 50 excrementos de roedor en estantes donde se guardan las cazuelas y sartenes limpios”.

El inspector también notó “excrementos de roedor en todos los fregaderos de la cocina”, lo que quiere decir que no se utilizan con mucha frecuencia.

Como pasó con el Gold Club, “No había jabón, papel toalla, ni secador eléctrico en el fregadero para lavarse las manos ni en los baños”.

Por consiguiente, no sorprende que Susie Lai no haya pasado la reinspección del viernes. No se encontró en internet ninguna información de que había pasado una nueva inspección.

Tacos Tacos Pizza Pizza, ubicado en el 2021 Pembroke Road, Hollywood: Este lugar parece haberse inspirado en el personaje Jimmy Two Times de la película GoodFellas, que siempre repetía las frases dos veces: “Voy a buscar los papeles, los papeles”.

Los huevos llevaban en el refrigerador desde hacía dos días, y estaban a 73 grados Fahrenheit, cuando debían estar a 41 grados. Es evidente que el refrigerador Kenmore ya no enfría. Se detuvo la venta de los huevos.

El inspector vio “más de 30 pequeñas moscas en platos limpios, en sartenes guardados y en una parrilla para escurrir encima del área de preparación de alimentos. Un empleado comenzó a matar moscas. Se observaron más de 20 pequeñas moscas en un estante de almacenamiento, que otro empleado comenzó a matar”.

“Acumulación de agua estancada en un fregadero medio tupido”.

Este sitio pasó una reinspección el miércoles.

Traducción de Jorge Posada