Con espectáculo de luces y canción de Gloria Estefan piden uso de máscara en Miami

Una torre de 60 pies en el centro de Miami brinda un fabuloso espectáculo de luces con la bandera de Estados Unidos y el mensaje en inglés “Put on Your Mask”, una versión de un exitoso tema musical de la reconocida cantante cubanoamericana Gloria Estefan, para instar a turistas a evitar la propagación de COVID-19 y a respetar las leyes.

La iniciativa de iluminar a Paramount Miami Worldcenter, en el centro de Miami, surgió a raíz de los disturbios del fin de semana en Miami Beach por personas que están visitando esta ciudad por Spring Break y que obligaron a las autoridades a desplegar equipos SWAT e imponer un toque de queda.

La policía de Miami Beach y autoridades de otras comunidades costeras del sur de Florida, incluida Delray Beach; Fort Lauderdale Beach; Palm Beach; Singer Island y Sunny Isles, informan que muy pocos Spring Breakers usan mascarillas.

Los organizadores aseguran que es la bandera más grande de su tipo y que el objetivo es enfatizar las pautas de protección contra el coronavirus de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y que se respeten las leyes.

“Este es un faro patriótico que envía una señal a todos los visitantes de las vacaciones de primavera en el sur de Florida para que disfruten de nuestras playas, hoteles, tiendas y vida nocturna, pero respeten nuestras leyes, negocios locales, hoteles, restaurantes, socorristas y a otros turistas y le pedimos ‘Use su máscara’”, dijo el director ejecutivo y desarrollador del rascacielos, Daniel Kodsi.

El espectáculo de luces de alerta de salud pública cubierto con estrellas comenzó a las 8:00 p.m el domingo coincidiendo con el inicio del toque de queda del estado de emergencia de Miami Beach y continuará hasta este martes.

Las corrientes verticales de ondas LED rojas y blancas del Paramount Miami Worldcenter tienen una altura de 700 pies, dijo Kodsi.

“En la parte superior del edificio hay un campo azul ondeante de 150 pies de alto por 300 pies de ancho con estrellas blancas que se mezclan con las palabras ‘Put on Your Mask’ al estilo de una cinta de teletipo”, detalló.

“Put on Your Mask” es una versión de la famosa canción de Estefan “Get on Your Feet” y que la reconocida artista dio a conocer en 2020 en su cuenta de Instagram y para instar a las personas a ponerse la máscara para prevenir la propagación del virus.

La iluminación de la torre se realizará de domingo a martes, justo después del crepúsculo, cada media hora, durante dos minutos, hasta la medianoche.

Los 16,300 diodos emisores de luz de Paramount Miami Worldcenter, que están incrustados en 10,000 paneles de vidrio, pueden crear 16 millones de combinaciones de colores.