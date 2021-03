‘Un patrón de abuso y prejuicios’: Informe detalla historia de policía de Miami

Javier Ortiz, ex presidente del sindicato municipal de policías de Miami, regresó a trabajar esta semana tras una suspensión de un año y después que una investigación del FBI de varios incidentes no llegó a nada. El Nuevo Herald File Photo

Una tarde de primavera, una joven maestra negra recogió a su bebé de de 1 año en la casa de su madre en Liberty City y fue parada por Javier Ortiz, sargento de policía de Miami.

Ortiz le dijo a Octavia Johnson que la detuvo porque la vio comprando drogas. Cuando ella lo negó, le preguntó cómo podía pagar su casi nuevo Dodge Charger y qué hacía para ganarse la vida.

“Saca la f--- de aquí. ¿Quién te contrataría con oro y tatuajes?” Ortiz respondió cuando ella respondió. La parada de tráfico se volvió más fea, dejando a Johnson bajo arresto, con la cara prensada en el pavimento.

La confrontación de hace más de una década — solo una de las muchas detalladas en una mordaz investigación de dos años de Ortiz por la Policía Estatal de la Florida (DFLE) y el FBI— presagiaba una carrera marcada con incidentes similares que, sin embargo, lo verían ascender a capitán, y como presidente sindical de larga data, convertirse en una fuerza poderosa y aparentemente intocable en la Policía de Miami.

La inusual investigación conjunta, esbozada en un informe de la FDLE de 53 páginas entregado a principios de este mes al Miami Herald, ni siquiera profundiza en la cadena de comentarios racistas y enfrentamientos públicos que le han valido a Ortiz una reputación de, dependiendo del punto de vista, el policía más franco u ofensivo de Miami. Una vez encendió una batalla en las redes sociales con Beyoncé, por ejemplo, por su video Formation sobre la brutalidad policial.

En cambio, el informe narra un historial en gran parte no reportado de acusaciones de mala conducta y arrestos dudosos que apuntan a “un patrón de abuso y parcialidad contra las minorías, particularmente los afroamericanos” por parte del ex jefe del equipo SWAT. El informe también concluyó que Ortiz “es conocido por acosar cibernéticamente a civiles que cuestionan su autoridad o presentan quejas en su contra”.

Los investigadores del FDLE, después de entrevistar a más de media docena de personas que tuvieron enfrentamientos con Ortiz, encontraron las acusaciones tan creíbles que remitieron su investigación al FBI el año pasado para posibles cargos penales de derechos civiles en su contra.

El informe, aunque fue cerrado sin cargos en febrero por el Departamento de Justicia federal, concluyó que que Ortiz fue objeto de una serie de investigaciones de Asuntos Internos que parecían haber sido estratégicamente ralentizadas para ayudar a protegerlo, y más de 60 quejas de uso excesivo de la fuerza y otras quejas de ciudadanos, entre ellas un puñado que generó demandas cuya solución costó casi $600,000. En general, las acusaciones contra Ortiz son más sobre su abuso de poderes policiales y el acoso que sobre la brutalidad, aunque algunos encuentros dejaron cicatrices: una farmacéutica, por ejemplo, sufrió una fractura de muñeca durante un arresto en Art Basel.

Pero fuentes familiarizadas con la investigación calificaron el número de quejas contra Ortiz de “extraordinario” para un agente que ha pasado la mayor parte de su carrera de 17 años detrás de un escritorio como supervisor y jefe sindical.

Johnson, cuyo encuentro de 2008 es la primera acusación de fuerza excesiva en el informe de la FDLE, dijo que “nunca olvidaría” el trato humillante del que fue objeto.

“No entiendo cómo todavía sigue trabajando en e la ciudad”, dijo Johnson, ahora profesora de la Escuela Secundaria de Brownsville, al Herald a principios de este mes. “No sé lo que se necesitan para guardarlo. Pero la gente como él no merecen más oportunidades”.

Entre los críticos hay ex jefes

Pero esa está lejos de ser la única crítica que cuestiona por qué Ortiz, de 41 años, sigue siendo policía de Miami, y mucho menos de alto rango. Ha chocado con varios compañeros a lo largo de los años, así como con ex jefes de Policía, que sin embargo dicen que han quedado frustrados en la mayoría de los esfuerzos para disciplinarlo. Ni siquiera han tratado de despedirlo, citando a su liderazgo sindical.

“Siempre pensé que Javi se iba a retirar esposado. Pero aún no ha sucedido”, dijo al Herald Manuel Orosa, ex jefe retirado de la Policía de Miami. “[Siempre] lo hizo bajo los auspicios del sindicato, donde realmente no se puede tocar a menos que viole la ley.” Aunque perdió una reciente elección sindical para dirigir el sindicato policial de Miami, Ortiz creó un fuerte apoyo entre los agentes a lo largo de los años y fue elegido tres veces para dirigir el sindicato. Los que lo apoyan dicen que es inteligente, políticamente hábil y luchó por salarios más altos y mejores pensiones. Más notablemente, también ha sido a menudo la primera y más fuerte voz para defender a cualquier policía que se enfrente a críticas públicas, en Miami o en otros lugares.

Alejandro Palacio, teniente de la Policía Escolar Miami-Dade que conoce a Ortiz desde hace unos 15 años, elogió su pasión por el trabajo y la comunidad, describiéndolo como un “individuo cariñoso” que se ha comprometido con causas como la Fundación Live Like Bella para ayudar a los niños con cáncer.

Más notablemente, también ha sido a menudo la primera y más fuerte voz para defender a cualquier policía que se enfrente a críticas públicas. “No van a encontrar un defensor más fuerte de las fuerzas policiales”, dijo Palacio al Herald. “Proteger a los que que no pueden protegerse, ese es su credo”.

Pero, como jefe sindical, Ortiz también demostró ser un provocador habitual. En enero de 2020, el jefe policial Jorge Colina emitió el castigo más severo de la carrera de Ortiz, suspendiéndolo indefinidamente. La medida se produjo poco después de un extraño intercambio público con el único comisionado negro de Miami, en el que el Ortiz dijo que tenía de negro. Pero el departamento no detalló razones, diciendo que estaba bajo investigación no especificada. El castigo equivalía a vacaciones pagadas porque Ortiz continuó cobrando su salario anual de $137,000 anuales. Anteriormente, Ortiz había recibido algunas reprimendas y otra suspensión más corta en 2017 por criticar a una mujer en las redes sociales después que criticó un agente por conducir a alta velocidad.

Despedir a policías protegidos por sindicatos fuertes es notoriamente difícil, pero Colina en el pasado expulsó a dos, uno que se negó a hablar con detectives sobre un asesinato en el que se sospechaba que había jugado un papel y el otro por antisemitismo. Pero en una entrevista reciente Colina dijo que sería es casi imposible despedir a Ortiz. Calificó de “problemático” el uso de Ortiz en su función sindical para su protección, pero insistió en que sus propias opciones eran limitadas ya que “hay protecciones”.

Colina ahora dice que fue una llamada de la FDLE sobre la investigación penal lo que llevó a la suspensión de un año, no los comentarios racistas ofensivos de Ortiz a un comisionado de Miami. Sin embargo, a pesar de las acusaciones adicionales o sesgo racial detalladas en el informe conjunto y el hecho de que Ortiz ha perdido su cargo sindical, Colina —poco antes de retirarse el mes pasado— lo restableció una vez que el Departamento de Justicia anunció que había cerrado la investigación previamente no revelada el mes pasado.

Javier Ortiz, capitán de la Policía de Miami. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Al menos por ahora, sin embargo, el nuevo trabajo de Ortiz lo mantendrá fuera de la calle, y ahora está a cargo de los registros electrónicos del departamento.

Ortiz, aunque por lo general estaba dispuesto a defender sus acciones mientras era presidente del sindicato, se negó a responder a preguntas del Herald ni hablar de las acusaciones detalladas en el informe de la FDLE. Ni la FDLE ni los investigadores del FBI pidieron entrevistar al propio Ortiz ni a su abogado. Por lo tanto, al igual que muchas investigaciones penales, el informe es unilateral, centrándose solo en las quejas y las versiones de las víctimas.

Pero Robert Buschel, su abogado defensor, dijo que la decisión del Departamento de Justicia de cerrar el caso equivalía a una exoneración de su cliente.

En una declaración al Herald, Buschel culpó a un pequeño grupo de agentes rivales entre los 1,400 miembros por impulsar la investigación criminal en un esfuerzo concertado para derribarlo. Ortiz, graduado dela secundaria privada Christopher Columbus que estudió Justicia Penal en la Universidad Internacional de Florida, integró la Policía de Miami en marzo de 2004 y ascendió rápidamente en las las filas y en el liderazgo sindical.

“En cada caso, el capitán Ortiz fue absuelto de todas las irregularidades, aunque Asuntos Internos se haya tomado demasiado tiempo”, dijo Buschel. “A ciertas personas que no les gustaba cómo Ortiz presionaba sobre los los casos. Pero, después de un año, nadie hizo un caso. Ortiz desea reanudar su trabajo en la Policía.

Según el informe de la FDLE, las denuncias de tres agentes en funciones y retirados de Miami —Néstor Francisco García, Edwin Gómez y Rolando Erwin Davis— desencadenaron la investigación penal en noviembre de 2018. Pero la agencia también lo amplió, revisando demandas y entrevistando testigos y finalmente remitiendo el informe al FBI para su posterior revisión.

El informe de la FDLE señaló que al menos siete investigaciones del propio departamento de Asuntos Internos de Miami no fueron a ninguna parte porque los investigadores estatales sospechan que Ortiz fue “considerado con favoritismo” debido a sus conexiones sindicales. Esas investigaciones internas, dijeron fuentes familiarizadas con ellas, parecían haber sido deliberadamente “ralentizadas”, tardando más de seis meses en investigar. Según una ley estatal, si una investigación demora más de 180 días no se puede disciplinar a un policía en funciones.

La decisión de cerrar la investigación conjunta sin cargos sigue siendo un poco turbia, pero el informe de la FDLE cita tanto tecnicismos legales como realidades judiciales. Mientras el FBI y la fiscalía federal en Miami impulsaron el caso, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia en Washington finalmente decidió no acusar a Ortiz de ninguna infracción constitucional, en lo fundamental porque en algunos casos no había suficiente evidencia física y otros estaban desactualizados bajo el estatuto de cinco años de limitaciones, como el caso de Octavia Johnson.

Aunque el informe no detalla este factor adicional, las fuentes dijeron al Herald que los fiscales creían que también sería difícil concretar casos de derechos civiles penales en su contra porque la mayoría de las acusaciones no resultaron en lesiones graves, a diferencia de los casos de tiroteos policiales o arrestos brutales como la muerte el año pasado de George Floyd en Minneapolis.

Pero incluso sin cargos, los detalles de la investigación estatal redactada por los agentes especiales William Saladrigas y Walter Biddle son reveladores. En total, se han presentado 44 denuncias ciudadanas y 18 casos de uso de la fuerza contra Ortiz ante la División de Asuntos Internos de Miami. Muchas denuncias surgieron de su trabajo fuera de servicio en eventos públicos — un programa policial que una vez gestionó — o de responder a llamadas de pedidos de apoyo de otros policías. Muchos de los enfrentamientos también resultaron en cargos de resistencia al arresto, cargos que luego se desestimaron.

Cientos de miles dólares pagados

El informe relata más de media docena de denuncias de arrestos violentos en detalle, algunas de las que se leen como escenas de guiones de películas. Tres demandas por fuerza excesiva derivadas de ellos también han costado a la ciudad y a un festival de música local cientos de miles de dólares en acuerdos, y mucho más en honorarios de abogados municipales, abogados externos y abogados de los acusados.

En una de las demandas contra Ortiz, solucionada con un pago de $65,000, un oficial detuvo a Ruben Sebastian por exceso de velocidad en el MacArthur en julio de 2015. Luego pidió examinar varios paquetes en el asiento trasero. Sebastian, diciendo que eran comestibles, se negó a abrir la puerta, argumentando que el oficial necesitaba una orden de registro.

Ortiz, llamado al lugar de los hechos, ordenó a Sebastián que abriera la puerta del asiento trasero. Cuando el conductor se negó, citando nuevamente la falta de una orden judicial, Ortiz lo agarró por el brazo y lo sacó, diciendo que estaba bajo arresto, según el informe de la FDLE. Por orden de Ortiz, un tercer agente esposó a Sebastian.

Ortiz, sin orden judicial, le preguntó entonces si tenía un arma en el auto. Sebastian dijo que había un arma de fuego, que estaba en una “bolsa de transporte oculto” en la puerta del conductor. También dijo que, como guardia de seguridad privada de Miami-Dade Transit, tenía un permiso para el arma. Ortiz más tarde informó que el arma de fuego estaba a “plena vista” y “fuera de su funda”. Sebastian terminó detenido durante seis horas, quejándose de la tensión de las esposas flexibles que le pusieron.

Poco después de la parada de tráfico, se retiraron las acusaciones de resistirse al arresto y exhibir indebidamente un arma, pero el enfrentamiento con Ortiz todavía tuvo graves consecuencias para Sebastián. Lo despidieron de su trabajo de seguridad.

Un par de años más tarde, en 2017, Melissa López y su novio estaban pasando el rato en Wynwood en el festival anual Art Basel. López, farmacéutica y hijastra de un sargento mayor retirado de la Patrulla de Carreteras de Florida, dijo a los investigadores de la FDLE que estaba revisando el calendario del evento cuando escuchó una conmoción. Se volvió y vio que su novio estaba sentado en el suelo, esposado, mientras Ortiz se paraba sobre él.

Ortiz inicialmente ignoró sus preguntas, según el informe de la FDLE, y cuando fue presionado, la empujó. Al caer, rompió la caída con la mano izquierda, fracturándose la muñeca. Fue arrestada por resistirse a agente e inicialmente llevada a la cárcel, pero su muñeca estaba tan hinchada que tuvo que ser trasladada primero al hospital. El cargo fue retirado más tarde.

El novio de López también fue arrestado por pintar hacer grafiti. Pero resultó que los promotores de Art Basel habían colocado latas de pintura en aerosol alrededor del vecindario para que el público probara a pintar grafitis en áreas designadas, según su abogado. La acusación en su contra también fue desestimada.

López dijo a los investigadores de la FDLE que decidió no presentar una queja de Asuntos Internos contra Ortiz debido a su “miedo a represalias”, diciendo que había investigado sus antecedentes y “encontrado casos en las redes sociales y artículos de noticias de que Ortiz tenía el hábito de “tomar represalias contra sus ‘víctimas”.

Un año antes, Ortiz había liderado una campaña de desprestigio en las redes sociales como presidente del sindicato de policía contra una mujer que había grabado en video a un agente de Miami-Dade conduciendo a 90 millas por hora en un área suburbana y su encuentro en la carretera con él, que apareció en varios portales digitales. En represalia, Ortiz publicó su foto en las redes sociales y exhortó a otros policías a llamarla. Recibió cientos de llamadas y mensajes amenazantes, lo que llevó a los detectives de Asuntos Internos de Miami a investigar a Ortiz por acoso cibernético e infringir las normas del departamento. Ortiz solo recibió una reprimenda departamental y más tarde fue suspendido poco tiempo después que un juez emitió una orden de restricción para que se mantuviera alejado de la mujer, que había presentado una queja de acecho.

Al final, López aceptó un programa previo al juicio para que retirara la acusación de resistirse a un policía, dice el informe de la FDLE. Pero más tarde decidió demandar a la ciudad y a Ortiz. Tuvo que tener la muñeca izquierda enyesada casi dos meses, y todavía sufre de dolores, dijo a los investigadores. El caso se solucionó con una compensación de $100,000.

David Frankel, abogado del sur de Florida que representó tanto a López como a Sebastian, señaló que el historial de acusaciones de mala conducta contra Ortiz no ha perjudicado su carrera. No solo había evitado medidas disciplinarias serias, al menos hasta la suspensión el año pasado, sino que ha sido promovido tres veces y se le han dado trabajos como fáciles fuera de servicio que proporcionan ingresos adicionales para los agentes y solo aumentaron su influencia en la fuerza.

“A partir de los informes de Asuntos Internos que he podido revisar, parece haber un patrón uniforme de favoritismo y protección del capitán Ortiz en claro perjuicio de los ciudadanos de Miami”, dijo Frankel, quien fue fiscal estatal asistente en Broward durante más de 20 años antes de dedicarse al derecho privado. “La pregunta es por qué”.

Javier Ortiz, en este momento presidente del sindicato de policías de Miami, con una camiseta que dice “Devuélvanos nuestros beneficios’ antes de participar en una marcha al Ayuntamiento el 27 de mazo de 2014 para protestar. C.M. GUERRERO EL NUEVO HERALD

En 2014, la aseguradora del Ultra Music Festival pagó $400,000 a un hombre de Nueva York después que la Policía de Miami que trabajaba fuera de servicio supuestamente lo golpeara fuera del lugar, según una demanda. Jesse Campodonico fue confrontado por cuatro policías, entre ellos Ortiz, cuando se quejó de que un guardia de seguridad no dejó entrar a su novia al festival en 2011.

Campodonico afirmó que los policías lo golpearon, trataron de asfixiarlo y lo tiraron al suelo, donde luego le dispararon con una pistola Taser tres veces. Campodonico, quien acusó a Ortiz de fabricar un informe para encubrir la paliza, demandó al festival, a la ciudad de Miami y a los agentes de policía. El pago de la aseguradora resolvió el caso contra todos. Campodonico fue inicialmente acusado de agresión, pero esos cargos fueron finalmente desestimados.

En algunos casos, Ortiz se ha beneficiado de protecciones legales que protegen a los agentes de policía de la responsabilidad personal debido a sus empleos de alto riesgo.

Caso en particular: El estudiante universitario Francois Alexandre, cuya queja fue citada en el informe de la FDLE, acusó a Ortiz y otros agentes de policía de golpearlo y fracturarle la cavidad orbital mientras celebraba el segundo campeonato consecutivo de la NBA de los Miami Heat frente al AmericanAirlines Arena en junio de 2013.

Encuentro con estrella de la NFL

En una demanda, Ortiz fue acusado de ponerle a Alexandre en una “llave de estrangulamiento” y empujarlo contra una pared, según registros judiciales. Pero Ortiz prevaleció cuando un tribunal federal de apelaciones concedió su moción para el juicio sumario, diciendo que tenía “inmunidad calificada” porque usó fuerza razonable cuando derribó a Alexandre y no golpeó como otros agentes supuestamente lo hicieron. Los casos contra los otros agentes están pendientes.

“Cuando alguien como Ortiz tiene una trayectoria como esta, ¿cómo puede alguien ponerse de pie y decir: ‘Trabaja para mí’”, le dijo Alexandre al Herald. A Javier y a gente como Javier se les acabó el tiempo.

En otro caso, la FDLE detalló las acusaciones de un registro ilegal de un catamarán atracado cerca del Miami Marine Stadium en Virginia Key en abril de 2019. El propietario, cuya embarcación había sido multada por autoridades marítimas, informó del incidente después que un video de vigilancia captara a Ortiz y otros oficiales “saqueando” la embarcación sin una orden judicial. Se quejó a Asuntos Internos, dice el informe de la FDLE, pero no pasó nada

El informe no cubre otro arresto de Ortiz que llegó a los titulares en enero de 2009, cuando detuvo a Jonathan Vilma, ex estrella de football de la Universidad de Miami y linebacker de la NFL, por exceso de velocidad mientras conducía al Aeropuerto Internacional de Miami para recoger a un amigo. Cuando Vilma, un atleta negro, le preguntó por qué lo paraban, Ortiz se enfureció, dijo el atleta en una denuncia policial, acusándolo de volverse “loco” en una parada de tráfico. Vilma dijo que “le agitó un arma en la cara, le gritó y lo arrestó por cargos falsos que luego fueron retirados”.

Vilma fue arrestado bajo cargos de resistirse a un policía con violencia y conducción temeraria. Los fiscales de Miami-Dade se negaron a procesar el caso en su contra, pero la denuncia de Vilma, presentada ante la División de Asuntos Internos, no fue a ninguna parte.

Más allá de los enfrentamientos con civiles, el informe de la FDLE señala quejas de otros agentes, como acoso en internet y otras acusaciones de que Ortiz malinterpretó su autoridad como alto funcionario sindical para atacar a rivales o críticos.

Pero el informe dejó fuera al menos un ejemplo planteado en una demanda presentada contra la ciudad el año pasado, que acusó a Ortiz de ejercer influencia para apoyar a un agente acusado de colocar drogas en sospechosos. En la demanda, el ex detective Luis Valdés sostiene que Ortiz lideró una campaña de represalias contra él y otros detectives encubiertos que testificaron contra el sargento Raúl Iglesias, quien fue condenado en un tribunal federal en 2013. Valdés fue despedido dos años más tarde por supuestamente mentir en un informe de arresto en otra operación antidrogas, que él negó. Su caso civil está pendiente en un tribunal estatal.

Es ese papel autoproclamado de defensor de todos los policías lo que le ha valido a Ortiz la mayor parte de su notoriedad a lo largo de los años. Ha usado plataformas de redes sociales, como Facebook y el blog de la policía LEO Affairs, para meterse en casos nacionales y problemas llenos de tensión racial.

Después que Michael Brown, de 18 años, fue abatido a tiros por un policía blanco en Ferguson, Missouri, en agosto de 2014, uno de los primeros tiroteos policiales de alto perfil de jóvenes negros desarmados que generaron protestas nacionales de Black Lives Matter, Ortiz voló a Ferguson y se re reunió con agentes de policía allí. Al año siguiente, calificó de “matón” a un niño negro de 12 años que estaba jugando con una pistola de juguete, después que fue abatidos a tiros por un policía de Cleveland.

Un año más tarde, entró en pánico con los líderes de la ciudad cuando envió una carta a los departamentos de Policía de todo el país exhortándolos a no trabajar en los conciertos de Beyoncé debido a su video Formation, una declaración contra la brutalidad policial que Ortiz afirmó rindió homenaje al movimiento Panteras Negras y la violencia contra la policía. Inicialmente planeó un boicot a su actuación en el Marlins Park, pero fue contraproducente cuando los agentes se negaron.

Justo antes de su suspensión en enero de 2020, desató una tormenta en el Ayuntamiento durante un debate con Keon Hardemon, ahora comisionado de Miami-Dade, pero entonces el único comisionado negro de la ciudad. Ortiz, quien durante la discusión se refirió a los hombres negros como “negros”, estaba explicando por qué se refirió a sí mismo como “negro” en su propio examen de promoción.

Cuando Ortiz planteó la llamada “regla de una gota”, un viejo tropo racista que implica que cualquiera que tenga una gota de sangre negra es negro, Hardemon lo exhortó a no entrar en una discusión sobre “grados de negrura”. La respuesta de Ortiz: “Oh no, eres más negro que yo, eso es obvio”.

Mala premonición

Stanley Jean-Poix, presidente del sindicato de policía negro de Miami, dice que salió inquieto de su primer encuentro con Ortiz hace casi 20 años cuando aceptó patrullar Coconut Grove con el entonces pasante universitario.

“Recuerdo haberle dicho a mis muchachos: ‘Si este tipo llega a policía, va a ser un problema’”, recordó Jean-Poix, sargento de la Policía”.

Jean-Poix dice que los problemas de Ortiz han estado a la vista de todos. En 2015 se metió en una pelea en las redes sociales con la agente de más alto rango de la ciudad, quien también resultó ser musulmana. Ortiz afirmó que la subjefa de policía Anita Najiy se negó a cubrirse el corazón con la mano durante el Juramento de Lealtad.

Hay muchos otros ejemplos. El año pasado, el Miami New Times recogió una serie de incidentes bajo el titular: “Todas las veces que el policía de Miami Javier Ortiz insultó a los negros”.

“Tiene algunos problemas personales profundamente arraigados con el racismo y el sexismo. Creo que debería ser despedido. Es una mala representación del departamento de Policía”, dijo Jean-Poix, presidente de la Asociación Benevolente de la Policía Comunitaria de Miami. “Como policías, debemos ser mejores”,

Aunque de vuelta al trabajo, Ortiz pronto responderá a un nuevo jefe. Este mes, Miami contrató a Art Acevedo, jefe de Policía de Houston, quien ha desarrollado un perfil el pedir el control de las armas de fuego, ha marchado con manifestantes de Black Lives Matter y criticó al entonces presidente Donald Trump. Al menos en el papel, pudiera haber fricción.

Acevedo también es conocido por tener una mecha corta con los policías que no respetan las normas. Y a pesar de todos los privilegios laborales que otorga la policía, tiene un fuerte historial en hacer que los despidos se hagan realidad. Así lo dijo durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento a principios de este mes, en la que insistió en que no defenderá la mediocridad.

“Y no me voy a disculpar por deshacerme de la mediocridad porque cuando se permite que la mediocridad cale hondo, la comunidad lo ve”, dijo. “Ellos lo saben. Y se propaga como el cáncer.”

Un recuerdo duro

Octavia Johnson, la maestra que presentó la primera denuncia contra Ortiz, dijo que ha intentado olvidarse del arresto de hace 13 años. Pero cuando lo piensa, el shock y la ira todavía la invaden..

Cree que la detuvieron por ser negra, dijo a los los investigadores de la FDLE en 2019 que Ortiz se acercó a su auto con su arma desenfundada, exigiendo pruebas de que era una maestra con dinero para tener un auto casi nuevo.

“Al principio pensé que era una broma”, dijo. Pero fue de mal en peor rápidamente. Ortiz, dijo. Le puso una llave con el brazo y presionó su rostro contra el concreto, todo mientras su hijo estaba en la parte trasera del auto. Se quejó del duro trato, al igual que su madre, a quien había llamado al lugar.

“Retroceda, antes que los arreste también”, le dijo Ortiz a la madre, según el informe. Cuando Johnson le preguntó a Ortiz si su madre podía sacar a su hijo del auto, le dijo a los investigadores de la FDLE que él dijo: “Ese chiquillo va con el DCF.” Esa es la agencia estatal de bienestar infantil.

Johnson terminó en la cárcel de la noche a la mañana, pagó una fianza de $750 se inscribió en un programa para que le retiraran el cargo de arresto.

Poco después, Johnson presentó una queja contra Ortiz ante la División de Asuntos Internos de Miami, diciendo que el caso en su contra fue inventado. Dijo que nunca supo nada de los detectives de Asuntos Internos. Johnson, que ahora enseña a estudiantes con necesidades especiales en la Escuela Secundaria Brownsville, dice que es “asombroso” que Ortiz nunca recibió ninguna presión por el el traumático encuentro.

“Como pueden ver, la ciudad de Miami me falló”, dijo. “He perdido la fe en el sistema”