Si vas a Miami Beach, estas son las reglas del toque de queda que te afectan (o no)

TWITTER

El tráfico en las carreteras elevadas después del toque de queda en Miami Beach fue el único elemento del caos de las vacaciones de primavera del pasado fin de semana que provocó una excoriación, exasperación y agotamiento unánimes.

Y, con las reglas del Estado de Emergencia en vigor este fin de semana, que incluye el Primer Seder de Pascua el sábado, a los residentes de Miami Beach les preocupa especialmente una repetición.

El sábado y el domingo, los vehículos se extendían hasta el horizonte tanto en el MacArthur Causeway como en el Julia Tuttle Causeway mientras la policía de Miami Beach verificaba si los que estaban dentro eran residentes, huéspedes de hoteles o trabajaban en la ciudad.

Esto es lo que necesitas saber para llegar a Miami Beach, al menos este próximo fin de semana.

Cuándo habrá puntos de control especiales en las causeways: Jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana, para empezar. El City Manager puede ampliar estas medidas cada semana hasta el 13 de abril.

En la MacArthur Causeway, la carretera elevada más al sur de Miami Beach, conectada a la Interestatal 95 por la I-395: Desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m., los carriles en dirección este estarán abiertos solo para residentes, huéspedes de los hoteles, clientes de los alquileres vacacionales, repartidores y quienes trabajan en la ciudad. El retén estará lo suficientemente adelantado en la Causeway para que quienes sean devueltos puedan regresar tras pasar el túnel.

En la Venetian Causeway: Desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m., los carriles en dirección este estarán abiertos para los residentes de Miami Beach, los repartidores (para que no se obstaculice la entrega de pizzas a altas horas de la noche) y las personas que trabajan en los negocios de Miami Beach.

En la Julia Tuttle Causeway, I-195: Desde las 10 p.m. hasta las 6 a.m., se utilizarán lectores de matrículas en el letrero de “Welcome to Miami Beach”. Los conductores no tendrán que detenerse por completo, a menos que haya una alerta por la matrícula del coche.

Lo que puedes utilizar para demostrar que eres residente, huésped de los hoteles o empleado: Una tarjeta de identificación del Estado de la Florida o una licencia de conducir con un domicilio de Miami Beach; una factura de servicios públicos con una domicilio de Miami Beach; tarjetas de identificación de empleados; una confirmación de una reservación de hotel o de un alquiler de vacaciones; o una tarjeta de llave del hotel que indique dónde se aloja el huésped. Además, los visitantes con reservaciones en restaurantes para después de las 10 de la noche pueden mostrar la confirmación de la reservación.

El toque de queda cerrará parte de South Beach. El resto de Miami Beach permanecerá abierto

Miami Beach vuelve a tener una cantidad limitada de vacunas contra el COVID-19. Aquí se explica cómo conseguir una.