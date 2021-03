‘Me dan ganas de vomitar’. Pelea entre comisionados se apodera del ayuntamiento de Miami

El candidato Alex Díaz de la Portilla celebra su victoria en la segunda vuelta de las elecciones para el Distrito 1 de la Ciudad de Miami con su familia y amigos, incluido el comisionado Joe Carollo, a la izquierda, en Miami, el martes 19 de noviembre de 2019. pportal@miamiherald.com

Un año después de que el COVID-19 forzara un alto al fuego político en el Ayuntamiento de Miami, el escándalo ha borrado la paz.

La reunión de la comisión del jueves terminó con un asediado comisionado despojado de su poder para establecer la agenda de una agencia que controla $68 millones en fondos de los contribuyentes, demandas de auditorías de múltiples agencias y suficientes pullas que hicieron que el centro de poder de la ciudad se pareciera a la disfunción de hace décadas.

El drama comenzó el martes, cuando el director de la Omni Community Redevelopment Agency despidió a Jenny Nillo, una protegida del presidente de la junta de la agencia, el comisionado Alex Díaz de la Portilla, en medio de acusaciones de que estaba ganando un salario, pero casi nunca se presenta a trabajar.

El comisionado, que también es presidente de la CRA, negó con vehemencia las afirmaciones, diciendo que ella le informaba directamente a él en su oficina de distrito, al tiempo que hacía vagas referencias a “incorrecciones” por parte del director de la agencia.

La controversia encendió la reunión de la comisión del jueves. El comisionado Joe Carollo pidió una serie de votaciones que destituyeran a Díaz de la Portilla, un antiguo aliado político, de su puesto en la CRA y que posiblemente impidieran a Díaz de la Portilla contratar a Nillo para un puesto en su oficina de distrito.

Carollo propuso impedir que los funcionarios de elección contraten a personas que estén bajo investigación activa o en libertad condicional. Presentada como un cambio de emergencia en la ley de la ciudad, la ordenanza fue aprobada por 4-1, con el único voto en contra de Díaz de la Portilla. No está claro si Nillo, cuya contratación aún se está tramitando, se vería afectada.

La disputa ha profundizado una división entre Carollo y Díaz de la Portilla, quienes trabajaron el uno en la campaña municipal del otro. El jueves, se desconocieron mutuamente.

“Has sido la mayor decepción de toda mi historia política”, dijo Carollo.

“Tú también, para mí”, respondió Díaz de la Portilla.

Tras la votación sobre las restricciones a la contratación, Díaz de la Portilla señaló que múltiples empleados anteriores y en funciones de las oficinas de Carollo y del comisionado Manolo Reyes tenían arrestos en su pasado. Reyes se indignó.

“Sí, tengo una persona que trabaja conmigo que cuando tenía 20 años cometió un error”, dijo Reyes. “Y desde entonces, esa persona tiene más decencia y honestidad en un pelo que usted, comisionado”.

Díaz de la Portilla pidió que el auditor general independiente de la ciudad inicie una investigación sobre el personal administrativo del Omni CRA y otra sobre el Bayfront Park Management Trust, el organismo que gestiona el espacio frente al mar y que tiene un consejo presidido por Carollo. Díaz de la Portilla criticó una propuesta patrocinada por Carollo para erigir grandes esculturas metálicas de gatos y perros en el parque.

El resultado de la discusión fue una amarga disolución pública de lo que se consideraba una alianza clave en la política de la ciudad.

“Te dedicas a asesinar a personajes. Lanzas calumnias sobre la gente. Eres famoso por ello. Eres conocido por ello. Es tu modus operandi”, dijo Díaz de la Portilla a Carollo. “Lo vuelves a hacer, pero esta vez se lo haces a un inocente. Es una cobardía”.

Hablando al mismo tiempo que su colega, Carollo le replicó.

“Me das ganas de vomitar”, dijo Carollo. “No tienes conciencia. No tienes corazón. Eres lo más bajo que he visto en política. No mereces ocupar un cargo público”.

Fue uno de los varios intercambios que enmarcaron un claro cambio de poder en la comisión. Cuando los ánimos se enfriaron, Díaz de la Portilla parecía estar en una isla política. El comisionado Ken Russell, que fue presidente del Omni antes de Díaz de la Portilla, fue devuelto a su puesto en otra votación de 4-1.

“No pedí esto hoy”, dijo. “Pero, a pesar de las circunstancias, agradezco la moción. Me importa mucho esta parte de mi distrito y quiero verla prosperar”.

Díaz de la Portilla se negó repetidamente a ofrecer pruebas de las acusaciones que lanzó contra el personal de la CRA. A principios de la semana, dijo que originalmente quería que Nillo “vigilara” a los administradores superiores de la agencia, un plan que supuestamente cambió durante la pandemia, y el trabajo de Nillo fue supuestamente trasladado a su oficina de distrito. El jueves, destacó que Nillo fue fundamental para ayudar a su personal a distribuir la ayuda de la pandemia y que ella estudió la posible expansión del CRA al barrio de Allapattah.

Él impulsó la contratación de Nillo meses después de que saliera de la prisión federal y cuando aún estaba en libertad condicional por fraude hipotecario. El comisionado también reconoció que Nillo, que fue empleada por el CRA y no la ciudad, estaba utilizando un vehículo de la ciudad asignado a él; una aparente violación de la política de la ciudad, de acuerdo con el papeleo en el departamento de recursos humanos de la ciudad y el City Manager Art Noriega.

“Los vehículos asignados a una oficina de distrito deben ser utilizados por los empleados del distrito”, dijo Noriega al Miami Herald.

Los documentos obtenidos por el Herald también muestran que Noriega y un director de departamento responsable de aprobar las asignaciones de vehículos nunca firmaron el formulario para aprobar el uso de los vehículos de la ciudad por parte de Nillo. Cuando se le preguntó por qué su firma no estaba en el formulario, el gerente de la ciudad respondió a un reportero en un mensaje de texto: “Debería haberlo hecho. Lo estoy investigando”.

El martes, el Herald confirmó que la Procuraduría Estatal de Miami-Dade había revisado la denuncia de que Díaz de la Portilla había contratado a Nillo para un supuesto trabajo “sin presencia”, pero decidió no abrir una investigación por corrupción, según un portavoz.

El Florida Department of Law Enforcement está “revisando” una denuncia relacionada con el empleo de Nillo, dijo el martes al Herald la portavoz del FDLE, Gretl Plessinger.