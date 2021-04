Los cinco mejores mercados con productos frescos y locales en Miami

Más que nunca es importante apoyar los productos y negocios locales para promover la economía en nuestro condado. Con este fin les presentamos los cinco mejores mercados con productos frescos y locales en el sur de la Florida.

Redland Market Village

Está a unos 40 minutos de Miami, en Homestead, pero vale la pena hacer una excursión a este lugar único con productos frescos. Es una empresa familiar que desde 1987 combina el mercado de agricultores con espacios de comida y entretenimiento. Su mercado tiene más de 27 acres de tierra y 22 camiones con comida internacional. Tienen muchas ofertas para toda la familia. En el mercado puedes encontrar productos agrícolas orgánicos como tomates, zanahorias crujientes, pimientos sabrosos e ingredientes étnicos, entre otros muchos. Ofrece productos naturales de las granjas de Homestead, que incluyen carambola y lichis. También, tiene un mercadillo al aire libre con artículos nuevos y usados a la venta, que incluyen joyas, ropa y productos de salud y belleza. Es un mercado de regateo, así que prepárate para negociar. Sorprende encontrar un mercado de pescado y presumen de pescar sus propios mariscos. Además, Redland Market Village Nursery presenta una buena selección de plantas con excelentes ofertas y un equipo de expertos que te asesoran sobre qué tipos de plantas son las más adecuadas para tu jardín como enredaderas, plantas nativas, arbustos de follaje y setos. Y no sólo tiene una zona de restaurantes sino también otra especial para los niños. Más: www.redlandmarketvillage.com, 24420 S Dixie Hwy., Redland, FL 33032. Teléfono: (305) 257- 4335. https://youtu.be/MWv6oZMmbak

Lincoln Road Farmers Market

Ya es tradición en La Playa ir los domingos por la mañana al mercado de agricultores original de South Beach en la zona peatonal de Lincoln Road, entre Washington Avenue y Meridian Avenue, con frutas y verduras frescas, miel orgánica e incluso a veces puedes llegar a encontrar huevos de granja. Todo es local y está presentado por The Market Company. Hay puestos de comida latina como ceviches, empanadas argentinas, pan de bono colombiano, arepas, jugos y batidos naturales de todo tipo. También, puedes comprar flores. A principio del año Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival (SOBEWFF®) anunció el lanzamiento del SOBEWFF® Artisan Food Market en Lincoln Road en asociación con Lincoln Road Business Improvement District (LRBID). Este nuevo mercado al aire libre se lleva a cabo mensualmente y tiene como objetivo apoyar a las pequeñas empresas culinarias locales afectadas por la pandemia en curso, al tiempo que atrae a visitantes y lugareños a la icónica calle de Miami Beach. Cada mercado cuenta con una lista rotativa de las mejores comidas de Miami, dando a las empresas locales la oportunidad de exhibir y vender sus creaciones artesanales. Más: www.themarketcompany.org y https://lincolnrd.com/lrbid/

The Market en Miami Design District

Desde finales de marzo, el glamuroso Design Distrit de Miami cuenta con su propio mercado ubicado en la popular Jungle Plaza. La cita es todos los domingos, de 10 a.m. a 5 p.m. The Market pretende convertir este distrito en algo más que una zona de tiendas exclusivas. Espera lograr que sea un punto de encuentro para diversión al tiempo que se consiguen los productos locales más frescos. Miami Design District, asociado con Florida Fresh Markets, presenta negocios únicos y entretenimiento en vivo todas las semanas. Puedes encontrar una amplia selección de productos locales, comida con influencia cultural, jugos recién hechos, dulces artesanales y productos al horno, entre otros. Puedes ver toda la programación de las actividades en su cuenta de Instagram, @floridafreshmarkets, y en Facebook, Florida Fresh Markets. Más: 3801 NE 1st Ave., Miami, FL 33137. Más: www.miamidesigndistrict.net

Arsht Center Market en Downtown Miami

El mercado del Arsht Center, presentado por Books & Books y Urban Oasis Project, es muy popular. Se lleva a cabo todos los lunes, de 4 a 6 p.m., con los mejores productos frescos y artesanales locales. Aquí la distancia social está garantizada y todos los asistentes llevan mascarilla en todo momento. Los productos no se tocan, los vendedores están espaciados de forma segura y hay desinfectantes de manos en cada puesto. También, puedes reservar y recoger más tarde a través de la tienda online. Los pedidos iniciales abren a las 9 a.m. todos los miércoles y cierran a las 9 p.m. cada jueves. Y la tienda en línea reabre de nuevo con un inventario limitado desde el viernes, a las 9 p.m., hasta el domingo, a las 9 p.m. Los pedidos se empaquetan y están listos para ser recogidos todos los lunes, de 4 a 6 p.m. en la rampa de valet de Ziff Ballet Opera House, ubicada en el NE 13th Street entre NE Segunda Avenida y Biscayne Boulevard. Y si quieres tienes la opción de entrega a domicilio los sábados o los lunes por la noche por una pequeña tarifa. Si tienes alguna pregunta puedes escribir a Art@urbanoasisproject.org Más: www.arshtcenter.org/Visit/Market-Mondays/

Vizcaya Village Farmers Market y Coconut Grove Organic Market

Este mercado de agricultores, que se lleva a cabo los domingos, de 9 a.m. a 2 p.m., es también especial. Cada semana puedes comprar de hasta 20 proveedores locales y puedes elegir entre más de 600 productos de Urban Oasis. También, tienes la oportunidad exclusiva de explorar Vizcaya VIllage de forma gratuita, un lado oculto de la finca que fue construido entre 1914-1916 y cuenta con 11 edificios históricos. The Village solo está abierto al público durante el mercado. Es importante resaltar que la entrada al mercado de agricultores no incluye la entrada gratuita a la casa principal y los jardines formales en el lado este de la finca. Hay productos recién hechos, muchas frutas y verduras, horneados, y veganos, entre otros muchos. Los miembros de Vizcaya obtienen un 10% de descuento en las compras del mercado. También, puedes traer tu propio compost y contribuir a que los jardines de Vizcaya sean un poco más verdes. El mercado no se cancela, aunque llueva. Más: www.vizcaya.org

Y otro mercado, también muy popular, es el de Coconut Grove, todos los sábados, de 10 a.m. a 7 p.m., en el 3300 Grand Avenue. Está organizado por Glaser Organic Farms, y su especialidad son los productos veganos de todo tipo. Todo es orgánico y encuentras alimentos crudos, semillas y granos. Más: www.glaserorganicfarms.com/market

Twitter: @IsabelOlmos